Боррель рассказал об инструментах для "болезненных" санкций против России
Боррель: ЕС обладает инструментами для введения "болезненных" санкций против России
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
БРЮССЕЛЬ, 7 фев – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что ЕС имеет инструменты для введения "болезненных" для России санкций, но надеется их избежать.
Киев и западные государства в последнее время постоянно заявляют якобы об усилении "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
"Евросоюз имеет определенный набор инструментов в экономике, торговле и финансах, которые могут быть задействованы и будут иметь серьезные последствия для российской экономики… Когда мы говорим о санкциях, то речь идет о персональных санкциях, торговле, секторальных экономических и финансовых санкциях. Мы никому не угрожаем, но хотим, чтобы было понимание последствий определенных действий. Это сдерживание - часть дипломатических переговоров… Говорить о том, каковы будут последствия агрессии против Украины – наш долг. Будет хорошо, если это не произойдет. Мы сделаем все возможное в дипломатии, чтобы предотвратить это", - сказал он на совместной пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном.