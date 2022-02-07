https://ria.ru/20220207/sanktsii-1771560003.html

Боррель рассказал об инструментах для "болезненных" санкций против России

Боррель рассказал об инструментах для "болезненных" санкций против России - РИА Новости, 07.02.2022

Боррель рассказал об инструментах для "болезненных" санкций против России

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что ЕС имеет инструменты для введения "болезненных" для России санкций, но надеется их избежать. РИА Новости, 07.02.2022

2022-02-07T21:09

2022-02-07T21:09

2022-02-07T21:09

энтони блинкен

дмитрий песков

киев

россия

сша

евросоюз

нато

санкции в отношении россии

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БРЮССЕЛЬ, 7 фев – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что ЕС имеет инструменты для введения "болезненных" для России санкций, но надеется их избежать.Киев и западные государства в последнее время постоянно заявляют якобы об усилении "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно."Евросоюз имеет определенный набор инструментов в экономике, торговле и финансах, которые могут быть задействованы и будут иметь серьезные последствия для российской экономики… Когда мы говорим о санкциях, то речь идет о персональных санкциях, торговле, секторальных экономических и финансовых санкциях. Мы никому не угрожаем, но хотим, чтобы было понимание последствий определенных действий. Это сдерживание - часть дипломатических переговоров… Говорить о том, каковы будут последствия агрессии против Украины – наш долг. Будет хорошо, если это не произойдет. Мы сделаем все возможное в дипломатии, чтобы предотвратить это", - сказал он на совместной пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

https://ria.ru/20220207/ukraina-1771541889.html

киев

россия

сша

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энтони блинкен, дмитрий песков, киев, россия, сша, евросоюз, нато, санкции в отношении россии, жозеп боррель, в мире