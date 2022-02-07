https://ria.ru/20220207/sanktsii-1771551949.html

Зампостпреда России прокомментировал введение санкций против Минска

Зампостпреда России прокомментировал введение санкций против Минска - РИА Новости, 07.02.2022

Зампостпреда России прокомментировал введение санкций против Минска

Санкции против Белоруссии нацелены на дестабилизацию ситуации в стране, заявил на заседании СБ ООН первый зампостпереда РФ при ООН Дмитрий Полянский. РИА Новости, 07.02.2022

2022-02-07T20:03

2022-02-07T20:03

2022-02-07T21:39

в мире

белоруссия

сша

александр лукашенко

канада

евросоюз

минск

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ООН, 7 фев – РИА Новости. Санкции против Белоруссии нацелены на дестабилизацию ситуации в стране, заявил на заседании СБ ООН первый зампостпереда РФ при ООН Дмитрий Полянский."Широкие секторальные рестрикции против Белоруссии нацелены на разрушение ее конкурентоспособных предприятий и дестабилизацию общественно-политической ситуации". – сказал он.Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов в республике, которые прошли 9 августа 2020 года. На них победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов. В стране прошли массовые протестные акции оппозиции. Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в стране координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. Белоруссия заявляла об ответных мерах.

https://ria.ru/20220204/sanktsii-1770987712.html

белоруссия

сша

канада

минск

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в мире, белоруссия, сша, александр лукашенко, канада, евросоюз, минск