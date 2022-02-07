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Зампостпреда в ООН назвал односторонние санкции ущемлением суверенитета
Зампостпреда в ООН назвал односторонние санкции ущемлением суверенитета - РИА Новости, 07.02.2022
Зампостпреда в ООН назвал односторонние санкции ущемлением суверенитета
Россия считает односторонние санкции ущемлением суверенитета стран и вмешательством в их внутренние дела, заявил на заседании СБ ООН первый зампостпреда РФ при... РИА Новости, 07.02.2022
2022-02-07T19:55
2022-02-07T19:55
2022-02-07T19:57
в мире
совет безопасности оон
дмитрий полянский
россия
санкции
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ООН, 7 фев – РИА Новости. Россия считает односторонние санкции ущемлением суверенитета стран и вмешательством в их внутренние дела, заявил на заседании СБ ООН первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский."Россия традиционно руководствуется пониманием о том, что санкции СБ ООН являются единственно легитимными. В этой связи растущую обеспокоенность вызывает практика применения отдельными странами и их объединениями односторонних принудительных мер", - сказал он."Рассматриваем таковые в качестве вторжения в прерогативы Совета, которые создают помехи по обеспечению мира. Практику задействования таких ограничений трактуем как ущемление суверенитета государств и вмешательство в их внутренние дела", - добавил Полянский.
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в мире, совет безопасности оон, дмитрий полянский, россия, санкции
19:55 07.02.2022 (обновлено: 19:57 07.02.2022)
Зампостпреда в ООН назвал односторонние санкции ущемлением суверенитета
Зампостпреда России при ООН Полянский назвал односторонние санкции ущемлением суверенитета