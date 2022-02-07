https://ria.ru/20220207/sanktsii-1771550994.html

Зампостпреда в ООН назвал односторонние санкции ущемлением суверенитета

Зампостпреда в ООН назвал односторонние санкции ущемлением суверенитета - РИА Новости, 07.02.2022

Зампостпреда в ООН назвал односторонние санкции ущемлением суверенитета

Россия считает односторонние санкции ущемлением суверенитета стран и вмешательством в их внутренние дела, заявил на заседании СБ ООН первый зампостпреда РФ при... РИА Новости, 07.02.2022

2022-02-07T19:55

2022-02-07T19:55

2022-02-07T19:57

в мире

совет безопасности оон

дмитрий полянский

россия

санкции

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ООН, 7 фев – РИА Новости. Россия считает односторонние санкции ущемлением суверенитета стран и вмешательством в их внутренние дела, заявил на заседании СБ ООН первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский."Россия традиционно руководствуется пониманием о том, что санкции СБ ООН являются единственно легитимными. В этой связи растущую обеспокоенность вызывает практика применения отдельными странами и их объединениями односторонних принудительных мер", - сказал он."Рассматриваем таковые в качестве вторжения в прерогативы Совета, которые создают помехи по обеспечению мира. Практику задействования таких ограничений трактуем как ущемление суверенитета государств и вмешательство в их внутренние дела", - добавил Полянский.

https://ria.ru/20220206/borrel-1771374066.html

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в мире, совет безопасности оон, дмитрий полянский, россия, санкции