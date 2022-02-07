https://ria.ru/20220207/sanktsii-1771512673.html

Берлин заявил, что рассматривает все санкции против "Северного потока — 2"

Берлин заявил, что рассматривает все санкции против "Северного потока — 2" - РИА Новости, 07.02.2022

Берлин заявил, что рассматривает все санкции против "Северного потока — 2"

Вице-канцлер ФРГ, министр экономики и по делам климата Роберт Хабек отвечая на брифинге в Париже на вопрос, откажется ли Берлин от "Северного потока 2" при... РИА Новости, 07.02.2022

2022-02-07T16:45

2022-02-07T16:45

2022-02-07T17:07

северный поток — 2

германия

в мире

россия

санкции

сергей лавров

киев

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1751941897_0:170:3035:1877_1920x0_80_0_0_fb3c931f8b052a875dbee8bf4922cbab.jpg

БЕРЛИН, 7 фев – РИА Новости. Вице-канцлер ФРГ, министр экономики и по делам климата Роберт Хабек отвечая на брифинге в Париже на вопрос, откажется ли Берлин от "Северного потока 2" при эскалации на Украине, заявил, что "все варианты санкций рассматриваются"."Французский президент и федеральный канцлер пытаются прилагать прежде всего дипломатические усилия, но также ясно, и об этом много раз говорилось, что в случае военной агрессии все варианты санкций рассматриваются. И все означает все. Не хочу вдаваться в спекуляции, но слово все охватывает всё", - сказал Хабек, отвечая на соответствующий вопрос СМИ.По словам Хабека, на встрече с министром экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэром он обсудил ситуацию на востоке Украины. Он отметил, что Германия и Франция "тесно сотрудничают, взаимодействуют" в решении этого кризиса, подтверждением этому является сегодняшний визит канцлера ФРГ Олафа Шольца в Вашингтон, а французского президента Эммануэля Макрона – в Москву.Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. По заявлению Москвы, РФ перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками. В РФ заявляли, что США и Запад истерично развивают тему угрозы и эскалации на Украине."Северный поток 2" - новый экспортный газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год из России в Европу. Проект газопровода "Северный поток 2" проходит сертификацию в германском регуляторе. Этот процесс приостановлен в ожидании необходимой документации. Когда этот регулятор вынесет проект решения, потребуется мнение Еврокомиссии. ЕК в процессе формирования своего заключения намерена проконсультироваться с Украиной. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, опасающаяся потерять транзит.

https://ria.ru/20220207/sanktsii-1771386174.html

https://ria.ru/20220206/borrel-1771374066.html

германия

россия

киев

сша

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

северный поток — 2, германия, в мире, россия, санкции, сергей лавров, киев, сша, нато, санкции в отношении россии, франция, брюно ле мэр, олаф шольц, еврокомиссия