https://ria.ru/20220207/sanktsii-1771386174.html

Шольц не стал раскрывать детали возможных мер против "Северного потока — 2"

Шольц не стал раскрывать детали возможных мер против "Северного потока — 2" - РИА Новости, 07.02.2022

Шольц не стал раскрывать детали возможных мер против "Северного потока — 2"

Германия вместе с союзниками намерены предпринять "необходимые меры" в отношении России в случае эскалации ситуации на Украине, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в... РИА Новости, 07.02.2022

2022-02-07T05:52

2022-02-07T05:52

2022-02-07T06:18

в мире

россия

санкции в отношении россии

сша

нато

украина

олаф шольц

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/08/1762774800_0:0:2735:1538_1920x0_80_0_0_e9827dc894fedfb09c3596bb104d6aaf.jpg

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Германия вместе с союзниками намерены предпринять "необходимые меры" в отношении России в случае эскалации ситуации на Украине, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в беседе с Washington Post, отвечая на вопрос о газопроводе "Северный поток 2".В ходе интервью Шольцу был задан вопрос о том, прекратит ли Германия процесс запуска газопровода в случае "вторжения" РФ на Украину.Канцлер ФРГ в понедельник совершит первый на этом посту официальный визит в Вашингтон, где у него запланированы переговоры с президентом США Джо Байденом.Киев и западные государства в последнее время постоянно заявляют якобы об усилении "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а утверждения об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.В МИД РФ отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20220207/nato-1771382111.html

россия

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, санкции в отношении россии, сша, нато, украина, олаф шольц