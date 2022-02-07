05:52 07.02.2022 (обновлено: 06:18 07.02.2022)
Шольц не стал раскрывать детали возможных мер против "Северного потока — 2"
Канцлер ФРГ Шольц отказался раскрывать подробности возможных мер против СП-2 из-за Украины
© AP Photo / Michael SohnКанцлер Германии Олаф Шольц
© AP Photo / Michael Sohn
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Германия вместе с союзниками намерены предпринять "необходимые меры" в отношении России в случае эскалации ситуации на Украине, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в беседе с Washington Post, отвечая на вопрос о газопроводе "Северный поток 2".
В ходе интервью Шольцу был задан вопрос о том, прекратит ли Германия процесс запуска газопровода в случае "вторжения" РФ на Украину.
"Мы вместе с нашими союзниками готовы предпринять все необходимые меры. И у нас есть очень четкое соглашение с правительством США о транзите газа и энергетическом суверенитете Европы. Также мы договорились, что будем поддерживать Украину, будем интенсивно бороться за транзит газа через Украину и что мы будем очень сильны, если этот транзит газа окажется под угрозой. Также совершенно ясно, что в такой ситуации рассматриваются все варианты... Я не буду вдаваться в подробности, но наш ответ будет единым и решительным", - сказал Шольц.
Канцлер ФРГ в понедельник совершит первый на этом посту официальный визит в Вашингтон, где у него запланированы переговоры с президентом США Джо Байденом.
Киев и западные государства в последнее время постоянно заявляют якобы об усилении "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а утверждения об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
В МИД РФ отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.