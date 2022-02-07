https://ria.ru/20220207/samsung-1771452601.html

В смартфонах Samsung Galaxy S22 используют материал из мусора

В смартфонах Samsung Galaxy S22 используют материал из мусора - РИА Новости, 07.02.2022

В смартфонах Samsung Galaxy S22 используют материал из мусора

Компания Samsung накануне презентации нового поколения раскрыла некоторые детали о будущих Galaxy S22. В частности, при их производстве будет использован... РИА Новости, 07.02.2022

2022-02-07T12:32

2022-02-07T12:32

2022-02-07T12:33

наука

технологии

samsung

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/03/1595894047_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_0f7ba05ded74b6c155a8014ccf8db926.jpg

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Компания Samsung накануне презентации нового поколения раскрыла некоторые детали о будущих Galaxy S22. В частности, при их производстве будет использован переработанный пластик не совсем обычного происхождения.В Samsung заявили, что среди компонентов смартфонов будут и те, в изготовлении которых применен новый материал из переработанных рыболовных сетей, выброшенных в океан. Какой именно это элемент — производитель не поясняет.Линейка смартфонов Galaxy S22 помимо базовой модели будет включать версии Plus и Ultra. Известно, что устройства получат обновленный дизайн, улучшенный камерный блок и чип Exynos 2200, выполненный по 4-нанометровому техпроцессу.Мероприятие Galaxy Unpacked запланировано на 9 февраля. Ожидается, что южнокорейская компания представит не только линейку смартфонов Galaxy S22, но и новые планшеты, а также другие продукты.

https://ria.ru/20220113/realme-1767687216.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, samsung