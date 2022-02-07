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В смартфонах Samsung Galaxy S22 используют материал из мусора
В смартфонах Samsung Galaxy S22 используют материал из мусора - РИА Новости, 07.02.2022
В смартфонах Samsung Galaxy S22 используют материал из мусора
Компания Samsung накануне презентации нового поколения раскрыла некоторые детали о будущих Galaxy S22. В частности, при их производстве будет использован... РИА Новости, 07.02.2022
2022-02-07T12:32
2022-02-07T12:32
2022-02-07T12:33
наука
технологии
samsung
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Компания Samsung накануне презентации нового поколения раскрыла некоторые детали о будущих Galaxy S22. В частности, при их производстве будет использован переработанный пластик не совсем обычного происхождения.В Samsung заявили, что среди компонентов смартфонов будут и те, в изготовлении которых применен новый материал из переработанных рыболовных сетей, выброшенных в океан. Какой именно это элемент — производитель не поясняет.Линейка смартфонов Galaxy S22 помимо базовой модели будет включать версии Plus и Ultra. Известно, что устройства получат обновленный дизайн, улучшенный камерный блок и чип Exynos 2200, выполненный по 4-нанометровому техпроцессу.Мероприятие Galaxy Unpacked запланировано на 9 февраля. Ожидается, что южнокорейская компания представит не только линейку смартфонов Galaxy S22, но и новые планшеты, а также другие продукты.
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технологии, samsung
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Компания Samsung накануне презентации нового поколения раскрыла некоторые детали о будущих Galaxy S22. В частности, при их производстве будет использован переработанный пластик не совсем обычного происхождения.
В Samsung
заявили, что среди компонентов смартфонов будут и те, в изготовлении которых применен новый материал из переработанных рыболовных сетей, выброшенных в океан. Какой именно это элемент — производитель не поясняет.
Линейка смартфонов Galaxy S22 помимо базовой модели будет включать версии Plus и Ultra. Известно, что устройства получат обновленный дизайн, улучшенный камерный блок и чип Exynos 2200, выполненный по 4-нанометровому техпроцессу.
Мероприятие Galaxy Unpacked запланировано на 9 февраля. Ожидается, что южнокорейская компания представит не только линейку смартфонов Galaxy S22, но и новые планшеты, а также другие продукты.