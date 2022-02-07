https://ria.ru/20220207/samolet-1771434454.html
В аэропорту Омска совершил аварийную посадку самолет
В аэропорту Омска совершил аварийную посадку самолет - РИА Новости, 07.02.2022
В аэропорту Омска совершил аварийную посадку самолет
Самолет "Аэрофлота" Boeing 737-800 в понедельник утром совершил аварийную посадку в омском аэропорту из-за запаха горелой проводки в салоне, сообщили РИА... РИА Новости, 07.02.2022
2022-02-07T11:33
2022-02-07T11:33
2022-02-07T11:41
происшествия
россия
омск
горно-алтайск
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boeing 737-800
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ОМСК, 7 фев - РИА Новости. Самолет "Аэрофлота" Boeing 737-800 в понедельник утром совершил аварийную посадку в омском аэропорту из-за запаха горелой проводки в салоне, сообщили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани.Самолет летел из московского аэропорта "Шереметьево" в Горно-Алтайск, но вынужден был сесть в Омске из-за запаха горелой проводки в салоне, рассказали в пресс-службе."В процессе полета в новосибирской зоне экипаж доложил диспетчеру о запахе горелой проводки в салоне самолета и принял решение следовать на запасной аэродром Омск Центральный. Boeing 737-800 самостоятельно зарулил на стоянку, пассажиры спустились с борта по трапу. В данный момент они находятся в стерильной зоне аэровокзального комплекса. Технические службы проводят осмотр самолета", - пояснили в пресс-службе омского аэропорта.Аварийно-спасательная команда прибыла на место посадки в течение 5 минут и помощь городских спецслужб не потребовалась. Запасной борт из "Шереметьево" должен прибыть в Омск в 12.30 по местному времени.Проверку начали в СК. "Проводится доследственная проверка по факту авиаинцидента, произошедшего с самолетом Boeing 738", - говорится в сообщении на сайте СУСК РФ по региону.По данным ведомства, на борту находились семь членов экипажа и 76 пассажиров, пострадавших нет, самолет не поврежден.
https://ria.ru/20220129/samolet-1770131909.html
https://ria.ru/20220118/samolet-1768439799.html
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происшествия, россия, омск, горно-алтайск, следственный комитет россии (ск рф), шереметьево (аэропорт), boeing 737-800, новости - туризм
11:33 07.02.2022 (обновлено: 11:41 07.02.2022)
В аэропорту Омска совершил аварийную посадку самолет
В аэропорту Омска из-за запаха горелой проводки совершил аварийную посадку самолет