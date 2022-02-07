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Главу минэкономразвития Сахалинской области отстранили от должности
Главу минэкономразвития Сахалинской области отстранили от должности - РИА Новости, 07.02.2022
Главу минэкономразвития Сахалинской области отстранили от должности
Министра экономического развития Сахалинской области Алексея Успенского отстранили от должности 7 февраля, он обвиняется в халатности при исполнении должностных РИА Новости, 07.02.2022
2022-02-07T03:49
2022-02-07T03:49
сахалинская область
происшествия
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 7 фев - РИА Новости. Министра экономического развития Сахалинской области Алексея Успенского отстранили от должности 7 февраля, он обвиняется в халатности при исполнении должностных полномочий, сообщили в пресс-службе правительства региона.По словам представителя пресс-службы правительства Сахалинской области, первый заместитель уже экс-министра Марина Аглиулина будет исполнять обязанности главы минэкономразвития.Ранее в отношении министра экономического развития Сахалинской области Алексея Успенского была начата прокурорская проверка, после чего на него завели уголовное дело по факту необоснованного расходования бюджетных средств.В ходе расследования уголовного дела следователи установили, что Алексей Успенский на посту министра в 2018 году подписал акт приема-передачи водно-оздоровительного комплекса "Аква-Сити", однако тот был непригоден для эксплуатации в связи с недостатками смонтированного оборудования. Глава регионального минэкономразвития также в установленном порядке не организовал проведение экспертизы для проверки предоставленных подрядчиком результатов работы, не создал приемочную комиссию.В результате комплекс "Аква-Сити" длительный период не использовали, но на его содержание выделялись и тратились бюджетные деньги. Бюджету Сахалинской области причинен ущерб в размере более 96 миллионов руб. В ходе расследования уголовного дела заместителем прокурора области к Алексею Успенскому заявлен гражданский иск.
https://realty.ria.ru/20220203/zamministra-1770844508.html
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сахалинская область, происшествия
03:49 07.02.2022
 
Главу минэкономразвития Сахалинской области отстранили от должности

Главу минэкономразвития Сахалинской области Успенского отстранили от должности

© РИА Новости / Антон ДенисовАвтомобиль Прокуратуры России
Автомобиль Прокуратуры России - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
Автомобиль Прокуратуры России. Архивное фото
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 7 фев - РИА Новости. Министра экономического развития Сахалинской области Алексея Успенского отстранили от должности 7 февраля, он обвиняется в халатности при исполнении должностных полномочий, сообщили в пресс-службе правительства региона.
"Принято решение отстранить руководителя регионального профильного ведомства на время служебного расследования. В отношении Алексея Успенского передано в суд уголовное дело в связи с ненадлежащим исполнением своих должностных обязанностей в 2018 году", - уточнили в пресс-службе областного правительства.
По словам представителя пресс-службы правительства Сахалинской области, первый заместитель уже экс-министра Марина Аглиулина будет исполнять обязанности главы минэкономразвития.
Наручники - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
3 февраля, 12:59
СК: замминистра строительства Омской области задержан за взятку
Ранее в отношении министра экономического развития Сахалинской области Алексея Успенского была начата прокурорская проверка, после чего на него завели уголовное дело по факту необоснованного расходования бюджетных средств.
В ходе расследования уголовного дела следователи установили, что Алексей Успенский на посту министра в 2018 году подписал акт приема-передачи водно-оздоровительного комплекса "Аква-Сити", однако тот был непригоден для эксплуатации в связи с недостатками смонтированного оборудования. Глава регионального минэкономразвития также в установленном порядке не организовал проведение экспертизы для проверки предоставленных подрядчиком результатов работы, не создал приемочную комиссию.
В результате комплекс "Аква-Сити" длительный период не использовали, но на его содержание выделялись и тратились бюджетные деньги. Бюджету Сахалинской области причинен ущерб в размере более 96 миллионов руб. В ходе расследования уголовного дела заместителем прокурора области к Алексею Успенскому заявлен гражданский иск.
Владимир Токарев - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
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