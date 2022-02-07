https://ria.ru/20220207/russkiy-1771414670.html
Посол ЦАР обратится за помощью в организации изучения русского в стране
Посол ЦАР обратится за помощью в организации изучения русского в стране - РИА Новости, 07.02.2022
Посол ЦАР обратится за помощью в организации изучения русского в стране
Посол ЦАР в РФ Леон Додону-Пунагаза заявил РИА Новости, что намерен обратиться к Россотрудничеству за помощью в изучении русского языка в его стране. РИА Новости, 07.02.2022
2022-02-07T10:07
2022-02-07T10:07
2022-02-07T10:15
в мире
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леон додону-пунагаза
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Посол ЦАР в РФ Леон Додону-Пунагаза заявил РИА Новости, что намерен обратиться к Россотрудничеству за помощью в изучении русского языка в его стране."Нет, но если у меня будет их адрес, я сразу завтра им напишу. Сейчас построили дом России в ЦАР, в Банги. Культурный центр очень большой, в самом центре. Там люди будут изучать русский язык, смотреть русские фильмы. Будет очень интересно. Они уже построили, когда я ездил, видел уже здание. Красиво! Так что скоро они откроют этот центр", - сказал он.По словам посла, в советские годы русский язык в ЦАР был очень распространен: преподаватели из СССР приезжали, чтобы учить детей не только языку, но и физике, математике. Он надеется, что в будущем русский язык будут снова преподавать в школах."Русский язык был очень распространен. А когда мы прервали наши отношения в конце 1970-х, русские специалисты ушли, никто не мог преподавать... А теперь, поскольку у нас есть очень сильные отношения с Россией, государство решило восстановить преподавание русского языка в университете. А потом будет и в средней школе, и в лицее", - подчеркнул посол.Ранее в Россотрудничестве сообщили РИА Новости, что намерены поддержать изучение русского языка в ЦАР, хотя гуманитарную работу может осложнить непростая обстановка в этой африканской стране.Ранее СМИ сообщили со ссылкой на решение президента Фостена-Арканжа Туадеры, что русский язык станет обязательным для преподавания в университетской среде ЦАР с 2022-2023 учебного года начиная с программ бакалавриата. В ЦАР один государственный вуз – Университет Банги. Министр высшего образования ЦАР Жан-Лоран Сисса-Магале рассказал РИА Новости, что изучение русского языка в университете поможет в научной сфере и обучении.Читайте полный текст интервью >>
https://ria.ru/20220207/studenty-1771410071.html
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в мире, цар, леон додону-пунагаза
10:07 07.02.2022 (обновлено: 10:15 07.02.2022)
Посол ЦАР обратится за помощью в организации изучения русского в стране
Посол ЦАР Додону-Пунагаза обратится за помощью в организации изучения русского языка
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Посол ЦАР в РФ Леон Додону-Пунагаза заявил РИА Новости, что намерен обратиться к Россотрудничеству за помощью в изучении русского языка в его стране.
"Нет, но если у меня будет их адрес, я сразу завтра им напишу. Сейчас построили дом России в ЦАР
, в Банги. Культурный центр очень большой, в самом центре. Там люди будут изучать русский язык, смотреть русские фильмы. Будет очень интересно. Они уже построили, когда я ездил, видел уже здание. Красиво! Так что скоро они откроют этот центр", - сказал он.
По словам посла, в советские годы русский язык в ЦАР был очень распространен: преподаватели из СССР приезжали, чтобы учить детей не только языку, но и физике, математике. Он надеется, что в будущем русский язык будут снова преподавать в школах.
"Русский язык был очень распространен. А когда мы прервали наши отношения в конце 1970-х, русские специалисты ушли, никто не мог преподавать... А теперь, поскольку у нас есть очень сильные отношения с Россией, государство решило восстановить преподавание русского языка в университете. А потом будет и в средней школе, и в лицее", - подчеркнул посол.
Ранее в Россотрудничестве сообщили РИА Новости, что намерены поддержать изучение русского языка в ЦАР, хотя гуманитарную работу может осложнить непростая обстановка в этой африканской стране.
Ранее СМИ сообщили со ссылкой на решение президента Фостена-Арканжа Туадеры, что русский язык станет обязательным для преподавания в университетской среде ЦАР с 2022-2023 учебного года начиная с программ бакалавриата. В ЦАР один государственный вуз – Университет Банги. Министр высшего образования ЦАР Жан-Лоран Сисса-Магале рассказал РИА Новости, что изучение русского языка в университете поможет в научной сфере и обучении.