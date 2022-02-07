https://ria.ru/20220207/russkiy-1771414670.html

Посол ЦАР обратится за помощью в организации изучения русского в стране

Посол ЦАР обратится за помощью в организации изучения русского в стране - РИА Новости, 07.02.2022

Посол ЦАР обратится за помощью в организации изучения русского в стране

Посол ЦАР в РФ Леон Додону-Пунагаза заявил РИА Новости, что намерен обратиться к Россотрудничеству за помощью в изучении русского языка в его стране. РИА Новости, 07.02.2022

2022-02-07T10:07

2022-02-07T10:07

2022-02-07T10:15

в мире

цар

леон додону-пунагаза

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149043/48/1490434898_0:0:5760:3240_1920x0_80_0_0_aecbc261151c3999ceabc6694d05b1c3.jpg

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Посол ЦАР в РФ Леон Додону-Пунагаза заявил РИА Новости, что намерен обратиться к Россотрудничеству за помощью в изучении русского языка в его стране."Нет, но если у меня будет их адрес, я сразу завтра им напишу. Сейчас построили дом России в ЦАР, в Банги. Культурный центр очень большой, в самом центре. Там люди будут изучать русский язык, смотреть русские фильмы. Будет очень интересно. Они уже построили, когда я ездил, видел уже здание. Красиво! Так что скоро они откроют этот центр", - сказал он.По словам посла, в советские годы русский язык в ЦАР был очень распространен: преподаватели из СССР приезжали, чтобы учить детей не только языку, но и физике, математике. Он надеется, что в будущем русский язык будут снова преподавать в школах."Русский язык был очень распространен. А когда мы прервали наши отношения в конце 1970-х, русские специалисты ушли, никто не мог преподавать... А теперь, поскольку у нас есть очень сильные отношения с Россией, государство решило восстановить преподавание русского языка в университете. А потом будет и в средней школе, и в лицее", - подчеркнул посол.Ранее в Россотрудничестве сообщили РИА Новости, что намерены поддержать изучение русского языка в ЦАР, хотя гуманитарную работу может осложнить непростая обстановка в этой африканской стране.Ранее СМИ сообщили со ссылкой на решение президента Фостена-Арканжа Туадеры, что русский язык станет обязательным для преподавания в университетской среде ЦАР с 2022-2023 учебного года начиная с программ бакалавриата. В ЦАР один государственный вуз – Университет Банги. Министр высшего образования ЦАР Жан-Лоран Сисса-Магале рассказал РИА Новости, что изучение русского языка в университете поможет в научной сфере и обучении.Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20220207/studenty-1771410071.html

https://ria.ru/20220204/yazyk-1771016995.html

цар

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, цар, леон додону-пунагаза