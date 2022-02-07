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Аналитик спрогнозировал, что будет с рублем к лету
Аналитик спрогнозировал, что будет с рублем к лету - РИА Новости, 07.02.2022
Аналитик спрогнозировал, что будет с рублем к лету
Ближе к лету, если геополитические риски значительно ослабнут, рубль может вернуться к 71-72 за доллар. Этот уровень возможен при поддержке рекордных... РИА Новости, 07.02.2022
2022-02-07T01:11
2022-02-07T01:11
2022-02-07T01:11
экономика
сша
нато
максим петроневич
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Ближе к лету, если геополитические риски значительно ослабнут, рубль может вернуться к 71-72 за доллар. Этот уровень возможен при поддержке рекордных поступлений экспортной выручки и без компенсирующих интервенций Банка России, рассказал агентству "Прайм" старший экономист аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие" Максим Петроневич.Однако, по его словам, этот сценарий пока не выглядит реалистичным на фоне предпринимаемых шагов со стороны США с переброской сил НАТО и разработкой дополнительных санкций."С большой вероятностью геополитическая неопределенность и качели на рынке сохранятся в ближайшие месяцы, и заметного укрепления рубля можно ждать ближе к лету. Весной ожидаем лишь небольшую коррекцию до уровней 75-76 рублей к доллару", — резюмировал Петроневич.
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экономика, сша, нато, максим петроневич, россия
Аналитик спрогнозировал, что будет с рублем к лету
Эксперт Петроневич: рубль вернется к 71 за доллар к лету при ослаблении рисков геополитики