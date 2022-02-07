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Песков назвал отношения России и Запада напряженными из-за Украины
Песков назвал отношения России и Запада напряженными из-за Украины - РИА Новости, 07.02.2022
Песков назвал отношения России и Запада напряженными из-за Украины
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря состоянии отношений России и Запада на фоне ситуации вокруг Украины заявил, что пока сохраняется весьма... РИА Новости, 07.02.2022
2022-02-07T13:01
2022-02-07T13:01
сша
россия
в мире
дмитрий песков
украина
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря состоянии отношений России и Запада на фоне ситуации вокруг Украины заявил, что пока сохраняется весьма напряженная атмосфера.Отвечая на вопрос журналистов, можно ли говорить о снижении градуса напряжённости вокруг РФ, Песков отметил, что за последние дни не было ничего нового в плане темы гарантии безопасности для России. По его словам, "эту тему предпочитают не упоминать наши западные собеседники, и они предпочитают вместо этой темы весьма и весьма экзальтированно обсуждать существующую, по их мнению, проблему грядущего нападения Российской Федерации на Украину"."Здесь тоже, наверное, вряд ли можно говорить о каком-то затишье, мы слышим, как сыпятся ежедневно заявления на этот счёт из США, из европейских столиц. Поэтому пока весьма и весьма напряженная атмосфера сохраняется", - сказал Песков.
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сша, россия, в мире, дмитрий песков, украина
13:01 07.02.2022
 
Песков назвал отношения России и Запада напряженными из-за Украины

Пресс-секретарь Песков: на фоне Украины отношения России и Запада остаются напряженными

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Заместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря состоянии отношений России и Запада на фоне ситуации вокруг Украины заявил, что пока сохраняется весьма напряженная атмосфера.
Отвечая на вопрос журналистов, можно ли говорить о снижении градуса напряжённости вокруг РФ, Песков отметил, что за последние дни не было ничего нового в плане темы гарантии безопасности для России. По его словам, "эту тему предпочитают не упоминать наши западные собеседники, и они предпочитают вместо этой темы весьма и весьма экзальтированно обсуждать существующую, по их мнению, проблему грядущего нападения Российской Федерации на Украину".
"Здесь тоже, наверное, вряд ли можно говорить о каком-то затишье, мы слышим, как сыпятся ежедневно заявления на этот счёт из США, из европейских столиц. Поэтому пока весьма и весьма напряженная атмосфера сохраняется", - сказал Песков.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
08:49
Захарова объяснила, зачем США и Британия выдумали "российскую угрозу"
 
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