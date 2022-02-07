https://ria.ru/20220207/rosatom-1771400954.html

"Росатом" может построить АЭС "Газпрому", сообщил "Коммерсант"

"Росатом" может построить АЭС "Газпрому", сообщил "Коммерсант" - РИА Новости, 07.02.2022

"Росатом" может построить АЭС "Газпрому", сообщил "Коммерсант"

"Росатом" подготовит предложения по переводу системы транспортировки газа "Газпрома" с газовых турбин на электроприводы с целью снижения ее углеродного следа,... РИА Новости, 07.02.2022

2022-02-07T08:57

2022-02-07T08:57

2022-02-07T08:57

ядерные технологии

экономика

россия

западная сибирь

европа

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

газпром

сколково

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. "Росатом" подготовит предложения по переводу системы транспортировки газа "Газпрома" с газовых турбин на электроприводы с целью снижения ее углеродного следа, для этого может потребоваться строительство АЭС в Западной Сибири, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.По данным издания, в ноябре прошлого года на заседании президиума научно-технического совета "Росатома" обсуждался вопрос о переводе агрегатов большой мощности, предназначенных для транспортировки газа, на электропривод с использованием АЭС. Предложение рассматривается в среднесрочной и долгосрочной перспективах. Президиум совета решил подготовить предложения по использованию АЭС для транспортировки газа в рамках соглашения о сотрудничестве "Росатома" и "Газпрома", рассказали источники, знакомые с ходом заседания. В компаниях от комментариев отказались.Сейчас компрессоры "Газпрома" в основном работают на газовых турбинах, что обеспечивает автономность системы транспорта газа от внешних источников электроснабжения. Замена газа на энергию АЭС позволит уменьшить выбросы CO2 и увеличит межремонтные интервалы оборудования, отмечает издание.Но для поставок электроэнергии на компрессорную станцию необходимо строительство новой энергосистемы с электросетями. Одним из возможных вариантов является строительство новой АЭС в Западной Сибири специально для перекачки газа, говорят источники газеты. При этом работу электропривода должен страховать независимый источник, которым все равно будет газовая турбина. Мощность АЭС неизвестна, как и то, будет ли ее выработка уходить в сеть. Энергосистема Сибири профицитна, под резерв закладывается до трети мощности. По данным "Системного оператора", в 2020 году пиковая нагрузка в ОЭС составляла 28,48 ГВт, располагаемая мощность - 41,75 ГВт.Перевод газотранспортной системы на электроприводы нужен "Газпрому" для снижения углеродного следа, поясняет издание. С 2026 года в ЕС вводится трансграничный углеродный налог, который пока не касается газа. Наиболее очевидным кандидатом для перевода на электроприводы является ориентированный в основном на экспорт в Европу северный газотранспортный коридор, по которому газ с Ямала попадает в систему газопроводов "Северный поток".Газотранспортная инфраструктура "Газпрома" в России использует около 40 ГВт мощности компрессорных станций с газотурбинным приводом, отмечает руководитель направления по водороду и энергоэффективности Центра энергетики МШУ "Сколково" Юрий Мельников. Для полной электрификации этой системы нужно построить не только 40 ГВт генерации в разных регионах страны, но и аналогичные электросетевые мощности.

https://ria.ru/20220202/atom-1770738151.html

https://realty.ria.ru/20220202/rosatom-1770720182.html

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западная сибирь

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экономика, россия, западная сибирь, европа, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", газпром, сколково, северный поток