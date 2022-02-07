https://ria.ru/20220207/razvedka-1771494914.html

Разведка Нидерландов обвинила российские спецслужбы в слежке за компаниями

Разведка Нидерландов обвинила российские спецслужбы в слежке за компаниями - РИА Новости, 07.02.2022

Разведка Нидерландов обвинила российские спецслужбы в слежке за компаниями

Спецслужбы России и Китая "систематически обращаются" к сотрудникам голландских высокотехнологичных компаний через сеть LinkedIn с целью выведать их... РИА Новости, 07.02.2022

2022-02-07T15:28

2022-02-07T15:28

2022-02-07T15:28

в мире

москва

россия

китай

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/130261/80/1302618038_0:146:3124:1903_1920x0_80_0_0_da1b77abf8953095c68a3cf625c1e620.jpg

ПАРИЖ, 7 фев - РИА Новости. Спецслужбы России и Китая "систематически обращаются" к сотрудникам голландских высокотехнологичных компаний через сеть LinkedIn с целью выведать их коммерческие тайны, утверждает глава Службы общей разведки и безопасности Нидерландов (AIVD) Эрик Акербум.Как заявил Акербум голландскому деловому изданию FD, "российские и китайские шпионы" связываются с сотрудниками голландских компаний через фейковые аккаунты в LinkedIn, представляясь учеными, консультантами или рекрутерами, и устанавливают с ними контакт. Установив доверительные отношения с этими людьми, спецслужбы получают от них конфиденциальную информацию посредством шантажа или подкупа.Отмечается, что западные спецслужбы "шокированы количеством успешных попыток установления таких контактов".При этом Акербум не привел конкретных примеров такой слежки российскими и китайскими спецслужбами через LinkedIn.Запад не раз обвинял РФ во вмешательстве во внутренние дела и кибератаках. Россия все обвинения отвергла, заявив, что никаких доказательств западные страны не представили. Москва неоднократно заявляла, что готова к диалогу по кибербезопасности. Китай также отвергал причастность к кибератакам, называя такие обвинения политическим фарсом.

https://ria.ru/20210811/germaniya-1745306553.html

https://ria.ru/20220127/shpionazh-1769763173.html

москва

россия

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, москва, россия, китай