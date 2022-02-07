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Разведка Нидерландов обвинила российские спецслужбы в слежке за компаниями
Разведка Нидерландов обвинила российские спецслужбы в слежке за компаниями - РИА Новости, 07.02.2022
Разведка Нидерландов обвинила российские спецслужбы в слежке за компаниями
Спецслужбы России и Китая "систематически обращаются" к сотрудникам голландских высокотехнологичных компаний через сеть LinkedIn с целью выведать их... РИА Новости, 07.02.2022
2022-02-07T15:28
2022-02-07T15:28
в мире
москва
россия
китай
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ПАРИЖ, 7 фев - РИА Новости. Спецслужбы России и Китая "систематически обращаются" к сотрудникам голландских высокотехнологичных компаний через сеть LinkedIn с целью выведать их коммерческие тайны, утверждает глава Службы общей разведки и безопасности Нидерландов (AIVD) Эрик Акербум.Как заявил Акербум голландскому деловому изданию FD, "российские и китайские шпионы" связываются с сотрудниками голландских компаний через фейковые аккаунты в LinkedIn, представляясь учеными, консультантами или рекрутерами, и устанавливают с ними контакт. Установив доверительные отношения с этими людьми, спецслужбы получают от них конфиденциальную информацию посредством шантажа или подкупа.Отмечается, что западные спецслужбы "шокированы количеством успешных попыток установления таких контактов".При этом Акербум не привел конкретных примеров такой слежки российскими и китайскими спецслужбами через LinkedIn.Запад не раз обвинял РФ во вмешательстве во внутренние дела и кибератаках. Россия все обвинения отвергла, заявив, что никаких доказательств западные страны не представили. Москва неоднократно заявляла, что готова к диалогу по кибербезопасности. Китай также отвергал причастность к кибератакам, называя такие обвинения политическим фарсом.
https://ria.ru/20210811/germaniya-1745306553.html
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в мире, москва, россия, китай
15:28 07.02.2022
 
Разведка Нидерландов обвинила российские спецслужбы в слежке за компаниями

Разведка Нидерландов обвинила российские спецслужбы в слежке за компаниями через LinkedIn

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЗарубежные страны. Нидерланды. Амстердам
Зарубежные страны. Нидерланды. Амстердам - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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ПАРИЖ, 7 фев - РИА Новости. Спецслужбы России и Китая "систематически обращаются" к сотрудникам голландских высокотехнологичных компаний через сеть LinkedIn с целью выведать их коммерческие тайны, утверждает глава Службы общей разведки и безопасности Нидерландов (AIVD) Эрик Акербум.
Как заявил Акербум голландскому деловому изданию FD, "российские и китайские шпионы" связываются с сотрудниками голландских компаний через фейковые аккаунты в LinkedIn, представляясь учеными, консультантами или рекрутерами, и устанавливают с ними контакт. Установив доверительные отношения с этими людьми, спецслужбы получают от них конфиденциальную информацию посредством шантажа или подкупа.
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Отмечается, что западные спецслужбы "шокированы количеством успешных попыток установления таких контактов".
"Социальные сети, такие как LinkedIn или Instagram, постоянно копируются и хранятся в базах данных. Они (спецслужбы) анализируют их, чтобы установить цель. Речь идет о людях, которые имеют доступ к особым технологическим знаниям", - цитирует издание главу нидерландской разведки.
При этом Акербум не привел конкретных примеров такой слежки российскими и китайскими спецслужбами через LinkedIn.
Запад не раз обвинял РФ во вмешательстве во внутренние дела и кибератаках. Россия все обвинения отвергла, заявив, что никаких доказательств западные страны не представили. Москва неоднократно заявляла, что готова к диалогу по кибербезопасности. Китай также отвергал причастность к кибератакам, называя такие обвинения политическим фарсом.
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