Разведка Нидерландов обвинила российские спецслужбы в слежке за компаниями
Разведка Нидерландов обвинила российские спецслужбы в слежке за компаниями через LinkedIn
Зарубежные страны. Нидерланды. Амстердам. Архивное фото
ПАРИЖ, 7 фев - РИА Новости. Спецслужбы России и Китая "систематически обращаются" к сотрудникам голландских высокотехнологичных компаний через сеть LinkedIn с целью выведать их коммерческие тайны, утверждает глава Службы общей разведки и безопасности Нидерландов (AIVD) Эрик Акербум.
Как заявил Акербум голландскому деловому изданию FD, "российские и китайские шпионы" связываются с сотрудниками голландских компаний через фейковые аккаунты в LinkedIn, представляясь учеными, консультантами или рекрутерами, и устанавливают с ними контакт. Установив доверительные отношения с этими людьми, спецслужбы получают от них конфиденциальную информацию посредством шантажа или подкупа.
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Отмечается, что западные спецслужбы "шокированы количеством успешных попыток установления таких контактов".
"Социальные сети, такие как LinkedIn или Instagram, постоянно копируются и хранятся в базах данных. Они (спецслужбы) анализируют их, чтобы установить цель. Речь идет о людях, которые имеют доступ к особым технологическим знаниям", - цитирует издание главу нидерландской разведки.
При этом Акербум не привел конкретных примеров такой слежки российскими и китайскими спецслужбами через LinkedIn.
Запад не раз обвинял РФ во вмешательстве во внутренние дела и кибератаках. Россия все обвинения отвергла, заявив, что никаких доказательств западные страны не представили. Москва неоднократно заявляла, что готова к диалогу по кибербезопасности. Китай также отвергал причастность к кибератакам, называя такие обвинения политическим фарсом.