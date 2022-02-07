https://ria.ru/20220207/raskol-1771543768.html

Синод Элладской церкви отреагировал на раскол в ПЦУ

Синод Элладской церкви отреагировал на раскол в ПЦУ - РИА Новости, 07.02.2022

Синод Элладской церкви отреагировал на раскол в ПЦУ

Постоянный Синод Элладской православной церкви на заседании в понедельник ознакомился с письмом "блаженнейшего митрополита Киевского и всей Украины Епифания" о... РИА Новости, 07.02.2022

2022-02-07T19:13

2022-02-07T19:13

2022-02-07T19:13

религия

петр порошенко

киев

греция

украина

украинская православная церковь киевского патриархата

константинопольский патриархат

русская православная церковь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/135555/93/1355559371_0:282:5456:3351_1920x0_80_0_0_c6e57fba399014d755471c455d8d0076.jpg

АФИНЫ, 7 фев – РИА Новости. Постоянный Синод Элладской православной церкви на заседании в понедельник ознакомился с письмом "блаженнейшего митрополита Киевского и всей Украины Епифания" о нарушении канонов и устава церкви "бывшим митрополитом Киевским Филаретом (Денисенко)", говорится в сообщении Синода.Заседание прошло под председательством архиепископа Афинского и всей Греции Иеронима.Глава неканонической структуры "Православная церковь Украины" (ПЦУ) Епифаний сообщил греческой церкви, что глава другой раскольнической "Украинской православной церкви Киевского патриархата" Филарет незаконно назначает архиереев и принимает греческих старостильников."Этим письмом Епифаний информирует Синод, что Священный Синод Церкви Украины постановил, что все подчиняющиеся удалившемуся на покой бывшему митрополиту Киевскому Филарету (Денисенко), в нарушение священных канонов и устава православной церкви, являются незаконно избранными "архиереями", включая старостильных раскольников из Греции и самопровозглашенных архиереев Авксентия Мариниса и Димитрия (Хризостома) Каллиса, извергнутого из сана клирика Элладской церкви, как и всех принадлежащих к греческим старостильникам. Они не имеют никакой каноничности в Православной церкви Украины и никоим образом не могут быть приняты в церковное общество", - говорится в сообщении.В 2018 году по инициативе бывшего тогда президентом Украины Петра Порошенко и Константинопольского патриархата в Киеве прошел "автокефальный объединительный собор", на котором две раскольнические организации – УПЦ КП и "Украинская автокефальная православная церковь", создали одну раскольническую структуру – так называемую "Православную церковь Украины" (ПЦУ), которая получила от Константинопольского патриарха Варфоломея томос об "автокефалии". Русская православная церковь ее не признала и в октябре 2018 года прекратила евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом.Позднее Филарет Денисенко заявил, что возглавляемая им структура отделяется от "новой церкви" Украины. Кроме того, на ее собрании постановили, что "томос об автокефалии" "новой церкви" не соответствует статусу автокефальных церквей, а потому ставит ее в зависимость от Константинополя. Синод "новой церкви" лишил Филарета прав управления Киевской епархией, оставив в составе "епископата".

https://ria.ru/20211101/tomos-1756899105.html

https://ria.ru/20210917/raskol-1750390242.html

киев

греция

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

петр порошенко, киев, греция, украина, украинская православная церковь киевского патриархата, константинопольский патриархат, русская православная церковь