Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
https://ria.ru/20220207/raskol-1771543768.html
Синод Элладской церкви отреагировал на раскол в ПЦУ
Синод Элладской церкви отреагировал на раскол в ПЦУ - РИА Новости, 07.02.2022
Синод Элладской церкви отреагировал на раскол в ПЦУ
Постоянный Синод Элладской православной церкви на заседании в понедельник ознакомился с письмом "блаженнейшего митрополита Киевского и всей Украины Епифания" о... РИА Новости, 07.02.2022
2022-02-07T19:13
2022-02-07T19:13
религия
петр порошенко
киев
греция
украина
украинская православная церковь киевского патриархата
константинопольский патриархат
русская православная церковь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/135555/93/1355559371_0:282:5456:3351_1920x0_80_0_0_c6e57fba399014d755471c455d8d0076.jpg
АФИНЫ, 7 фев – РИА Новости. Постоянный Синод Элладской православной церкви на заседании в понедельник ознакомился с письмом "блаженнейшего митрополита Киевского и всей Украины Епифания" о нарушении канонов и устава церкви "бывшим митрополитом Киевским Филаретом (Денисенко)", говорится в сообщении Синода.Заседание прошло под председательством архиепископа Афинского и всей Греции Иеронима.Глава неканонической структуры "Православная церковь Украины" (ПЦУ) Епифаний сообщил греческой церкви, что глава другой раскольнической "Украинской православной церкви Киевского патриархата" Филарет незаконно назначает архиереев и принимает греческих старостильников."Этим письмом Епифаний информирует Синод, что Священный Синод Церкви Украины постановил, что все подчиняющиеся удалившемуся на покой бывшему митрополиту Киевскому Филарету (Денисенко), в нарушение священных канонов и устава православной церкви, являются незаконно избранными "архиереями", включая старостильных раскольников из Греции и самопровозглашенных архиереев Авксентия Мариниса и Димитрия (Хризостома) Каллиса, извергнутого из сана клирика Элладской церкви, как и всех принадлежащих к греческим старостильникам. Они не имеют никакой каноничности в Православной церкви Украины и никоим образом не могут быть приняты в церковное общество", - говорится в сообщении.В 2018 году по инициативе бывшего тогда президентом Украины Петра Порошенко и Константинопольского патриархата в Киеве прошел "автокефальный объединительный собор", на котором две раскольнические организации – УПЦ КП и "Украинская автокефальная православная церковь", создали одну раскольническую структуру – так называемую "Православную церковь Украины" (ПЦУ), которая получила от Константинопольского патриарха Варфоломея томос об "автокефалии". Русская православная церковь ее не признала и в октябре 2018 года прекратила евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом.Позднее Филарет Денисенко заявил, что возглавляемая им структура отделяется от "новой церкви" Украины. Кроме того, на ее собрании постановили, что "томос об автокефалии" "новой церкви" не соответствует статусу автокефальных церквей, а потому ставит ее в зависимость от Константинополя. Синод "новой церкви" лишил Филарета прав управления Киевской епархией, оставив в составе "епископата".
https://ria.ru/20211101/tomos-1756899105.html
https://ria.ru/20210917/raskol-1750390242.html
киев
греция
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/135555/93/1355559371_307:0:5150:3632_1920x0_80_0_0_a96079efb09c0f5ee31c0bb3b44abf12.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
петр порошенко, киев, греция, украина, украинская православная церковь киевского патриархата, константинопольский патриархат, русская православная церковь
19:13 07.02.2022
 

Синод Элладской церкви отреагировал на раскол в ПЦУ

© РИА Новости / Геннадий МельникПравославный храм в Греции
Православный храм в Греции - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
© РИА Новости / Геннадий Мельник
Читать ria.ru в
АФИНЫ, 7 фев – РИА Новости. Постоянный Синод Элладской православной церкви на заседании в понедельник ознакомился с письмом "блаженнейшего митрополита Киевского и всей Украины Епифания" о нарушении канонов и устава церкви "бывшим митрополитом Киевским Филаретом (Денисенко)", говорится в сообщении Синода.
Заседание прошло под председательством архиепископа Афинского и всей Греции Иеронима.
Глава неканонической структуры "Православная церковь Украины" (ПЦУ) Епифаний сообщил греческой церкви, что глава другой раскольнической "Украинской православной церкви Киевского патриархата" Филарет незаконно назначает архиереев и принимает греческих старостильников.
"Этим письмом Епифаний информирует Синод, что Священный Синод Церкви Украины постановил, что все подчиняющиеся удалившемуся на покой бывшему митрополиту Киевскому Филарету (Денисенко), в нарушение священных канонов и устава православной церкви, являются незаконно избранными "архиереями", включая старостильных раскольников из Греции и самопровозглашенных архиереев Авксентия Мариниса и Димитрия (Хризостома) Каллиса, извергнутого из сана клирика Элладской церкви, как и всех принадлежащих к греческим старостильникам. Они не имеют никакой каноничности в Православной церкви Украины и никоим образом не могут быть приняты в церковное общество", - говорится в сообщении.
Президент Украины Петр Порошенко, Митрополит Епифаний и Вселенский Патриарх Варфоломей перед церемонией подписания томоса в Стамбуле, Турция. 5 января 2019 - РИА Новости, 1920, 01.11.2021
1 ноября 2021, 08:00Религия
"Киев в отчаянии". Авторы томоса угодили в собственную ловушку
В 2018 году по инициативе бывшего тогда президентом Украины Петра Порошенко и Константинопольского патриархата в Киеве прошел "автокефальный объединительный собор", на котором две раскольнические организации – УПЦ КП и "Украинская автокефальная православная церковь", создали одну раскольническую структуру – так называемую "Православную церковь Украины" (ПЦУ), которая получила от Константинопольского патриарха Варфоломея томос об "автокефалии". Русская православная церковь ее не признала и в октябре 2018 года прекратила евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом.
Позднее Филарет Денисенко заявил, что возглавляемая им структура отделяется от "новой церкви" Украины. Кроме того, на ее собрании постановили, что "томос об автокефалии" "новой церкви" не соответствует статусу автокефальных церквей, а потому ставит ее в зависимость от Константинополя. Синод "новой церкви" лишил Филарета прав управления Киевской епархией, оставив в составе "епископата".
Пожар в Свято-Николаевском храме города Люботина - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
17 сентября 2021, 08:00Религия
"Первый за тысячу лет кризис". Сотни миллионов столкнулись с неизбежным
 
РелигияПетр ПорошенкоКиевГрецияУкраинаУкраинская православная церковь Киевского патриархатаКонстантинопольский патриархатРусская православная церковь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала