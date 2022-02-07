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В КНР разработали новые ИИ-технологии раннего выявления рака легких
В КНР разработали новые ИИ-технологии раннего выявления рака легких - РИА Новости, 07.02.2022
В КНР разработали новые ИИ-технологии раннего выявления рака легких
Китайские ученые с помощью искусственного интеллекта (ИИ) разработали новую методику для диагностирования рака легких на ранней стадии и для крупномасштабного... РИА Новости, 07.02.2022
2022-02-07T12:49
2022-02-07T12:49
2022-02-07T12:48
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МОСКВА, 7 фев - Проект "Россия-Китай: Главное". Китайские ученые с помощью искусственного интеллекта (ИИ) разработали новую методику для диагностирования рака легких на ранней стадии и для крупномасштабного скрининга среди групп населения с высоким риском развития данного заболевания.Статья о результатах исследования была опубликована в четверг в журнале Science Translational Medicine.Ученые из Пекинского университета провели секвенирование транскриптома одиночных клеток рака легких на ранней стадии, по итогам которого было обнаружено, что метаболический путь липидного обмена в разных типах клеток раковой ткани оказался аномальным.После этого ученые набрали группу из 311 участников, включая 171 пациента с немелкоклеточным раком легких на ранней стадии и 140 здоровых людей, для анализа обмена липидных молекул в плазме крови.Используя алгоритм машинного обучения, ученые выявили девять липидов, которые считаются наиболее важными для раннего диагностирования рака, и выстроили модель диагностирования с применением ИИ-технологий.Итоги исследования показали, что как в группе из 1036 участников, прошедших скрининг рака легких с помощью обычной компьютерной томографии в больнице в Пекине, так и в клинической группе из 109 больных раком легких, новая модель диагностирования достигла точности свыше 90%.Ученые отметили, что большинство участников исследования, у которых был диагностирован рак легких, были некурящими пациентами с опухолями первой стадии.Инь Юйсинь, соавтор статьи и профессор Школы фундаментальных медицинских наук при Пекинском университете, утверждает, что вышеназванная новая методика также полезна для ранней диагностики, вспомогательной диагностики и крупномасштабного скрининга ряда других видов опухолевых заболеваний.В 2021 году Инь Юйсинь и его коллеги разработали метод выявления рака поджелудочной железы и рака пищевода на основе анализа метаболизма опухолей с помощью ИИ-технологий.
https://ria.ru/20210803/pandemiya-1744183845.html
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пекинский университет, пекин, science translational medicine, китай
МОСКВА, 7 фев - Проект "Россия-Китай: Главное".
Китайские ученые с помощью искусственного интеллекта (ИИ) разработали новую методику для диагностирования рака легких на ранней стадии и для крупномасштабного скрининга среди групп населения с высоким риском развития данного заболевания.
Статья о результатах исследования была опубликована в четверг в журнале Science Translational Medicine
.
Ученые из Пекинского университета
провели секвенирование транскриптома одиночных клеток рака легких на ранней стадии, по итогам которого было обнаружено, что метаболический путь липидного обмена в разных типах клеток раковой ткани оказался аномальным.
После этого ученые набрали группу из 311 участников, включая 171 пациента с немелкоклеточным раком легких на ранней стадии и 140 здоровых людей, для анализа обмена липидных молекул в плазме крови.
Используя алгоритм машинного обучения, ученые выявили девять липидов, которые считаются наиболее важными для раннего диагностирования рака, и выстроили модель диагностирования с применением ИИ-технологий.
Итоги исследования показали, что как в группе из 1036 участников, прошедших скрининг рака легких с помощью обычной компьютерной томографии в больнице в Пекине
, так и в клинической группе из 109 больных раком легких, новая модель диагностирования достигла точности свыше 90%.
Ученые отметили, что большинство участников исследования, у которых был диагностирован рак легких, были некурящими пациентами с опухолями первой стадии.
Инь Юйсинь, соавтор статьи и профессор Школы фундаментальных медицинских наук при Пекинском университете, утверждает, что вышеназванная новая методика также полезна для ранней диагностики, вспомогательной диагностики и крупномасштабного скрининга ряда других видов опухолевых заболеваний.
В 2021 году Инь Юйсинь и его коллеги разработали метод выявления рака поджелудочной железы и рака пищевода на основе анализа метаболизма опухолей с помощью ИИ-технологий.