https://ria.ru/20220207/putin-1771490958.html

Путин проведет совет по науке и образованию в режиме видеосвязи

Путин проведет совет по науке и образованию в режиме видеосвязи - РИА Новости, 07.02.2022

Путин проведет совет по науке и образованию в режиме видеосвязи

Президент России Владимир Путин проведет 8 февраля в режиме видеосвязи Совет по науке и образованию, обсудит реализацию важнейших инновационных проектов... РИА Новости, 07.02.2022

2022-02-07T15:08

2022-02-07T15:08

2022-02-07T15:11

общество

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/19/1769431711_186:487:2791:1952_1920x0_80_0_0_acb6ed15ab71387f337653ae6be2e63e.jpg

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин проведет 8 февраля в режиме видеосвязи Совет по науке и образованию, обсудит реализацию важнейших инновационных проектов госзначения, сообщает пресс-служба Кремля."Восьмого февраля Владимир Путин в режиме видеосвязи проведет заседание Совета при президенте по науке и образованию, посвященное реализации важнейших инновационных проектов государственного значения. Участники заседания обсудят, в частности, вопросы мониторинга климатических изменений, борьбы с инфекционными заболеваниями и развития низкоуглеродной энергетики", - говорится в сообщении.Отмечается, что во встрече, помимо членов Совета, примут участие руководители федеральных министерств, ряд вице-премьеров, а также лауреаты премии президента для молодых ученых 2021 года, имена которых были объявлены накануне.

https://ria.ru/20211216/innovatsii-1764134546.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, владимир путин