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Путин проведет совет по науке и образованию в режиме видеосвязи
Путин проведет совет по науке и образованию в режиме видеосвязи - РИА Новости, 07.02.2022
Путин проведет совет по науке и образованию в режиме видеосвязи
Президент России Владимир Путин проведет 8 февраля в режиме видеосвязи Совет по науке и образованию, обсудит реализацию важнейших инновационных проектов... РИА Новости, 07.02.2022
2022-02-07T15:08
2022-02-07T15:11
общество
владимир путин
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин проведет 8 февраля в режиме видеосвязи Совет по науке и образованию, обсудит реализацию важнейших инновационных проектов госзначения, сообщает пресс-служба Кремля."Восьмого февраля Владимир Путин в режиме видеосвязи проведет заседание Совета при президенте по науке и образованию, посвященное реализации важнейших инновационных проектов государственного значения. Участники заседания обсудят, в частности, вопросы мониторинга климатических изменений, борьбы с инфекционными заболеваниями и развития низкоуглеродной энергетики", - говорится в сообщении.Отмечается, что во встрече, помимо членов Совета, примут участие руководители федеральных министерств, ряд вице-премьеров, а также лауреаты премии президента для молодых ученых 2021 года, имена которых были объявлены накануне.
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общество, владимир путин
15:08 07.02.2022 (обновлено: 15:11 07.02.2022)
 
Путин проведет совет по науке и образованию в режиме видеосвязи

Президент Путин обсудит с советом по науке и образованию инновационные проекты госзначения

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин проведет 8 февраля в режиме видеосвязи Совет по науке и образованию, обсудит реализацию важнейших инновационных проектов госзначения, сообщает пресс-служба Кремля.
"Восьмого февраля Владимир Путин в режиме видеосвязи проведет заседание Совета при президенте по науке и образованию, посвященное реализации важнейших инновационных проектов государственного значения. Участники заседания обсудят, в частности, вопросы мониторинга климатических изменений, борьбы с инфекционными заболеваниями и развития низкоуглеродной энергетики", - говорится в сообщении.
Отмечается, что во встрече, помимо членов Совета, примут участие руководители федеральных министерств, ряд вице-премьеров, а также лауреаты премии президента для молодых ученых 2021 года, имена которых были объявлены накануне.
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