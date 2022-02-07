https://ria.ru/20220207/puteshestviya-1771445796.html

Названы самые популярные маршруты для путешествий на автобусе зимой

Названы самые популярные маршруты для путешествий на автобусе зимой - РИА Новости, 07.02.2022

Названы самые популярные маршруты для путешествий на автобусе зимой

Определены самые востребованные направления для путешествий на автобусах из Москвы в зимние месяцы, сообщает Туту.ру. РИА Новости, 07.02.2022

2022-02-07T14:26

2022-02-07T14:26

2022-02-07T14:26

туризм

туризм

новости - туризм

россия

переславль-залесский

воронеж

ростов-на-дону

куда поехать

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151535/48/1515354888_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_08f500f05c41302b167c21f1d15e1e0d.jpg

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Определены самые востребованные направления для путешествий на автобусах из Москвы в зимние месяцы, сообщает Туту.ру.Специалисты онлайн-сервиса проанализировали данные бронирований и выяснили, что на поездки по России приходится 96 процентов оформленных пользователями билетов. Средний чек за год вырос на четыре процента — с 855 до 893 рублей.Самое популярное направление — маршрут Москва—Ростов-на-Дону. В среднем туристы платят за поездку 1442 рубля.На втором месте — тур Москва—Воронеж, и путешественники отдают за билет 957 рублей.Замыкает тройку самых востребованных маршрутов Москва — Переславль-Залесский. Расходы туристов на поездку составляют примерно 552 рубля.Чуть реже пользователи отправляются на автобусах в Рязань, Киржач, Новомосковск, Санкт-Петербург, Елец, Тулу, Иваново.

https://ria.ru/20211210/kursk-1762934996.html

россия

переславль-залесский

воронеж

ростов-на-дону

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

туризм, новости - туризм, россия, переславль-залесский, воронеж, ростов-на-дону, куда поехать, куда поехать в выходные, москва