https://ria.ru/20220207/puteshestviya-1771445796.html
Названы самые популярные маршруты для путешествий на автобусе зимой
Названы самые популярные маршруты для путешествий на автобусе зимой - РИА Новости, 07.02.2022
Названы самые популярные маршруты для путешествий на автобусе зимой
Определены самые востребованные направления для путешествий на автобусах из Москвы в зимние месяцы, сообщает Туту.ру. РИА Новости, 07.02.2022
2022-02-07T14:26
2022-02-07T14:26
2022-02-07T14:26
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Определены самые востребованные направления для путешествий на автобусах из Москвы в зимние месяцы, сообщает Туту.ру.Специалисты онлайн-сервиса проанализировали данные бронирований и выяснили, что на поездки по России приходится 96 процентов оформленных пользователями билетов. Средний чек за год вырос на четыре процента — с 855 до 893 рублей.Самое популярное направление — маршрут Москва—Ростов-на-Дону. В среднем туристы платят за поездку 1442 рубля.На втором месте — тур Москва—Воронеж, и путешественники отдают за билет 957 рублей.Замыкает тройку самых востребованных маршрутов Москва — Переславль-Залесский. Расходы туристов на поездку составляют примерно 552 рубля.Чуть реже пользователи отправляются на автобусах в Рязань, Киржач, Новомосковск, Санкт-Петербург, Елец, Тулу, Иваново.
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туризм, новости - туризм, россия, переславль-залесский, воронеж, ростов-на-дону, куда поехать, куда поехать в выходные, москва
Названы самые популярные маршруты для путешествий на автобусе зимой
Туту.ру: Ростов-на-Дону и Воронеж — самые популярные автобусные маршруты зимой
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Определены самые востребованные направления для путешествий на автобусах из Москвы в зимние месяцы, сообщает Туту.ру.
Специалисты онлайн-сервиса проанализировали данные бронирований и выяснили, что на поездки по России приходится 96 процентов оформленных пользователями билетов. Средний чек за год вырос на четыре процента — с 855 до 893 рублей.
Самое популярное направление — маршрут Москва—Ростов-на-Дону. В среднем туристы платят за поездку 1442 рубля.
На втором месте — тур Москва—Воронеж, и путешественники отдают за билет 957 рублей.
Замыкает тройку самых востребованных маршрутов Москва — Переславль-Залесский. Расходы туристов на поездку составляют примерно 552 рубля.
Чуть реже пользователи отправляются на автобусах в Рязань, Киржач, Новомосковск, Санкт-Петербург, Елец, Тулу, Иваново.