https://ria.ru/20220207/protest-1771389969.html
Япония заявила протест России
Япония заявила протест России - РИА Новости, 07.02.2022
Япония заявила протест России
Правительство Японии выразило протест России в связи с предстоящими стрельбами в районе Курильских островов, заявил генеральный секретарь кабинета министров... РИА Новости, 07.02.2022
2022-02-07T07:27
2022-02-07T07:27
2022-02-07T10:15
спор вокруг статуса курильских островов
в мире
россия
япония
кунашир (остров)
курильские острова
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ТОКИО, 7 фев — РИА Новости. Правительство Японии выразило протест России в связи с предстоящими стрельбами в районе Курильских островов, заявил генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно.Усиление военного присутствия России на "северных территориях" (как в Японии называют южные острова Курильской гряды) неприемлемо и противоречит позиции Токио, объяснил Мацуно.Береговая охрана Японии выпустила предупреждение о возможной опасности морской навигации в указанном районе.Отношения двух стран омрачает отсутствие мирного договора по результатам Второй мировой войны.При этом Токио претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и гряду Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Позиция Москвы состоит в том, что они вошли в состав СССР по итогам войны и российский суверенитет над ними сомнению не подлежит.В 1956-м СССР и Япония подписали совместную декларацию, в которой Москва соглашалась после заключения мира рассмотреть возможность передачи Хабомаи и Шикотана; судьба Кунашира и Итурупа при этом не затрагивалась. Однако последующие переговоры ни к чему не привели и соглашение стороны так и не подписали.В ноябре 2018 года в Сингапуре японский премьер Синдзо Абэ заявил, что решено ускорить переговорный процесс на основе декларации 1956-го, что эксперты расценили как уступку со стороны Токио. Но принципиальных изменений с тех пор не произошло.
https://ria.ru/20211207/kurily-1762485814.html
россия
япония
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РИА Новости
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https://cdnn21.img.ria.ru/images/154964/52/1549645261_145:0:2876:2048_1920x0_80_0_0_2e2e9e4f1250b6684af764a39aad5507.jpg
Курильский вопрос: как менялась принадлежность спорных островов
Российско-японский спор о принадлежности Курильских островов тянется уже более 70 лет, из-за этого страны не могут заключить мирный договор. В настоящее время Курилы входят в состав Сахалинской области. Токио считает Итуруп, Кунашир и острова Малой Курильской гряды (Шикотан и архипелаг Хабомаи) своими северными территориями, незаконно оккупированными Россией, и требует возвращения как минимум Малой Курильской гряды. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, кто первым пришел на Курильские острова и как менялось их подчинение с начала XVIII века.
2022-02-07T07:27
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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спор вокруг статуса курильских островов, в мире, россия, япония, кунашир (остров), курильские острова
07:27 07.02.2022 (обновлено: 10:15 07.02.2022)
Япония заявила протест России
Генсек кабмина Мацуно: Япония заявила протест России из-за планируемых стрельб у Курил
ТОКИО, 7 фев — РИА Новости. Правительство Японии выразило протест России в связи с предстоящими стрельбами в районе Курильских островов, заявил генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно.
"Россия уведомила о предстоящих с 8 февраля стрельбах в районе к юго-востоку от острова Кунашир. В связи с этим по дипломатическим каналам нами был заявлен России протест", — сказал он на брифинге.
Усиление военного присутствия России на "северных территориях" (как в Японии называют южные острова Курильской гряды) неприемлемо и противоречит позиции Токио, объяснил Мацуно.
Береговая охрана Японии
выпустила предупреждение о возможной опасности морской навигации в указанном районе.
Отношения двух стран омрачает отсутствие мирного договора по результатам Второй мировой войны.
При этом Токио претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и гряду Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Позиция Москвы состоит в том, что они вошли в состав СССР по итогам войны и российский суверенитет над ними сомнению не подлежит.
В 1956-м СССР и Япония подписали совместную декларацию, в которой Москва соглашалась после заключения мира рассмотреть возможность передачи Хабомаи и Шикотана; судьба Кунашира и Итурупа при этом не затрагивалась. Однако последующие переговоры ни к чему не привели и соглашение стороны так и не подписали.
В ноябре 2018 года в Сингапуре японский премьер Синдзо Абэ заявил, что решено ускорить переговорный процесс на основе декларации 1956-го, что эксперты расценили как уступку со стороны Токио. Но принципиальных изменений с тех пор не произошло.