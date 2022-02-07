В Приморье для всех собак ввели обязательную маркировку
В Приморье для домашних и бездомных собак ввели обязательную маркировку
Собаки в приюте для бродячих собак. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 7 фев – РИА Новости. Депутаты Приморья в понедельник приняли в трех чтениях поправки в краевой законопроект, которые предусматривают введение в крае маркировки бездомных собак и собак с владельцами, а также создание единой базы маркированных животных.
Ранее в Приморье ввели режим повышенной готовности из-за случаев нападения бездомных собак на людей.
Депутаты в понедельник рассмотрели вопрос "О внесении изменений в закон Приморского края "Об отдельных вопросах в области обращения с животными в Приморском крае". Парламентарий Сергей Слепченко рассказал, что за прошлый год в Приморье зафиксированы 202 нападения собак на людей, 55 человек пострадали от укусов. Всего в регионе насчитываются 4500 собак без владельцев. Слепченко отметил, что поправки в законопроект расширят объем полномочий органов местного самоуправления по обращению с безнадзорными животными и наделят новыми полномочиями правительство региона.
"Важная новелла – создание единой базы маркированных собак на территории Приморского края... имеющих владельцев, и животных без владельцев. Ведение базы будет осуществляться ветинспекцией. С 1 июня 2022 года владельцы собак должны будут обратиться в соответствующие ветслужбы, чтобы промаркировать собак и поставить их на учет", - сказал депутат. Он добавил, что увеличится финансирование на мероприятия по отлову и содержанию бездомных собак.
В поправках отмечается, что при введении режима повышенной готовности или ЧС, объявленных в связи с угрозой жизни и здоровью граждан от собак без владельцев, органы местного самоуправления муниципальных образований могут включать в муниципальные контракты условия о приеме приютами собак без владельцев без маркировки, доставляемых гражданами.
"Гражданину за счет субвенций, предоставляемых местным бюджетам на реализацию государственных полномочий, выплачивается вознаграждение в размере 2000 рублей за одну собаку", - отмечается в тексте законопроекта. При этом нельзя привозить в приют маркированных собак, снимать их с привязи и забирать из домов или квартир.
За принятие поправок проголосовали все 38 присутствующих депутатов.
За последнее время в разных регионах России произошел ряд нападений бездомных собак на людей, в том числе со смертельным исходом. Так, в конце декабря в Якутске стая собак загрызла доцента Северо-Восточного федерального университета. В январе в селе Домна в Забайкалье животные загрызли семилетнюю девочку, а в Приволжском районе Астраханской области - мужчину, который шел на работу. По всем фактам были возбуждены уголовные дела о халатности.