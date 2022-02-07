https://ria.ru/20220207/primore-1771392071.html

В Приморье для всех собак ввели обязательную маркировку

В Приморье для всех собак ввели обязательную маркировку - РИА Новости, 07.02.2022

В Приморье для всех собак ввели обязательную маркировку

Депутаты Приморья в понедельник приняли в трех чтениях поправки в краевой законопроект, которые предусматривают введение в крае маркировки бездомных собак и... РИА Новости, 07.02.2022

2022-02-07T08:00

2022-02-07T08:00

2022-02-07T08:00

общество

россия

астраханская область

приморский край

северо-восточный федеральный университет

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ВЛАДИВОСТОК, 7 фев – РИА Новости. Депутаты Приморья в понедельник приняли в трех чтениях поправки в краевой законопроект, которые предусматривают введение в крае маркировки бездомных собак и собак с владельцами, а также создание единой базы маркированных животных.Ранее в Приморье ввели режим повышенной готовности из-за случаев нападения бездомных собак на людей.Депутаты в понедельник рассмотрели вопрос "О внесении изменений в закон Приморского края "Об отдельных вопросах в области обращения с животными в Приморском крае". Парламентарий Сергей Слепченко рассказал, что за прошлый год в Приморье зафиксированы 202 нападения собак на людей, 55 человек пострадали от укусов. Всего в регионе насчитываются 4500 собак без владельцев. Слепченко отметил, что поправки в законопроект расширят объем полномочий органов местного самоуправления по обращению с безнадзорными животными и наделят новыми полномочиями правительство региона.В поправках отмечается, что при введении режима повышенной готовности или ЧС, объявленных в связи с угрозой жизни и здоровью граждан от собак без владельцев, органы местного самоуправления муниципальных образований могут включать в муниципальные контракты условия о приеме приютами собак без владельцев без маркировки, доставляемых гражданами.За принятие поправок проголосовали все 38 присутствующих депутатов.За последнее время в разных регионах России произошел ряд нападений бездомных собак на людей, в том числе со смертельным исходом. Так, в конце декабря в Якутске стая собак загрызла доцента Северо-Восточного федерального университета. В январе в селе Домна в Забайкалье животные загрызли семилетнюю девочку, а в Приволжском районе Астраханской области - мужчину, который шел на работу. По всем фактам были возбуждены уголовные дела о халатности.

https://ria.ru/20220207/sobaki-1771382745.html

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россия

астраханская область

приморский край

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общество, россия, астраханская область, приморский край, северо-восточный федеральный университет