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В Приморье для всех собак ввели обязательную маркировку
В Приморье для всех собак ввели обязательную маркировку - РИА Новости, 07.02.2022
В Приморье для всех собак ввели обязательную маркировку
Депутаты Приморья в понедельник приняли в трех чтениях поправки в краевой законопроект, которые предусматривают введение в крае маркировки бездомных собак и... РИА Новости, 07.02.2022
2022-02-07T08:00
2022-02-07T08:00
общество
россия
астраханская область
приморский край
северо-восточный федеральный университет
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ВЛАДИВОСТОК, 7 фев – РИА Новости. Депутаты Приморья в понедельник приняли в трех чтениях поправки в краевой законопроект, которые предусматривают введение в крае маркировки бездомных собак и собак с владельцами, а также создание единой базы маркированных животных.Ранее в Приморье ввели режим повышенной готовности из-за случаев нападения бездомных собак на людей.Депутаты в понедельник рассмотрели вопрос "О внесении изменений в закон Приморского края "Об отдельных вопросах в области обращения с животными в Приморском крае". Парламентарий Сергей Слепченко рассказал, что за прошлый год в Приморье зафиксированы 202 нападения собак на людей, 55 человек пострадали от укусов. Всего в регионе насчитываются 4500 собак без владельцев. Слепченко отметил, что поправки в законопроект расширят объем полномочий органов местного самоуправления по обращению с безнадзорными животными и наделят новыми полномочиями правительство региона.В поправках отмечается, что при введении режима повышенной готовности или ЧС, объявленных в связи с угрозой жизни и здоровью граждан от собак без владельцев, органы местного самоуправления муниципальных образований могут включать в муниципальные контракты условия о приеме приютами собак без владельцев без маркировки, доставляемых гражданами.За принятие поправок проголосовали все 38 присутствующих депутатов.За последнее время в разных регионах России произошел ряд нападений бездомных собак на людей, в том числе со смертельным исходом. Так, в конце декабря в Якутске стая собак загрызла доцента Северо-Восточного федерального университета. В январе в селе Домна в Забайкалье животные загрызли семилетнюю девочку, а в Приволжском районе Астраханской области - мужчину, который шел на работу. По всем фактам были возбуждены уголовные дела о халатности.
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общество, россия, астраханская область, приморский край, северо-восточный федеральный университет
08:00 07.02.2022
 
В Приморье для всех собак ввели обязательную маркировку

В Приморье для домашних и бездомных собак ввели обязательную маркировку

© РИА Новости / Виталий АньковСобаки в приюте для бродячих собак
Собаки в приюте для бродячих собак - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
Собаки в приюте для бродячих собак. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 7 фев – РИА Новости. Депутаты Приморья в понедельник приняли в трех чтениях поправки в краевой законопроект, которые предусматривают введение в крае маркировки бездомных собак и собак с владельцами, а также создание единой базы маркированных животных.
Ранее в Приморье ввели режим повышенной готовности из-за случаев нападения бездомных собак на людей.
Бездомная собака - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
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Депутаты в понедельник рассмотрели вопрос "О внесении изменений в закон Приморского края "Об отдельных вопросах в области обращения с животными в Приморском крае". Парламентарий Сергей Слепченко рассказал, что за прошлый год в Приморье зафиксированы 202 нападения собак на людей, 55 человек пострадали от укусов. Всего в регионе насчитываются 4500 собак без владельцев. Слепченко отметил, что поправки в законопроект расширят объем полномочий органов местного самоуправления по обращению с безнадзорными животными и наделят новыми полномочиями правительство региона.
"Важная новелла – создание единой базы маркированных собак на территории Приморского края... имеющих владельцев, и животных без владельцев. Ведение базы будет осуществляться ветинспекцией. С 1 июня 2022 года владельцы собак должны будут обратиться в соответствующие ветслужбы, чтобы промаркировать собак и поставить их на учет", - сказал депутат. Он добавил, что увеличится финансирование на мероприятия по отлову и содержанию бездомных собак.
В поправках отмечается, что при введении режима повышенной готовности или ЧС, объявленных в связи с угрозой жизни и здоровью граждан от собак без владельцев, органы местного самоуправления муниципальных образований могут включать в муниципальные контракты условия о приеме приютами собак без владельцев без маркировки, доставляемых гражданами.
"Гражданину за счет субвенций, предоставляемых местным бюджетам на реализацию государственных полномочий, выплачивается вознаграждение в размере 2000 рублей за одну собаку", - отмечается в тексте законопроекта. При этом нельзя привозить в приют маркированных собак, снимать их с привязи и забирать из домов или квартир.
За принятие поправок проголосовали все 38 присутствующих депутатов.
За последнее время в разных регионах России произошел ряд нападений бездомных собак на людей, в том числе со смертельным исходом. Так, в конце декабря в Якутске стая собак загрызла доцента Северо-Восточного федерального университета. В январе в селе Домна в Забайкалье животные загрызли семилетнюю девочку, а в Приволжском районе Астраханской области - мужчину, который шел на работу. По всем фактам были возбуждены уголовные дела о халатности.
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ОбществоРоссияАстраханская областьПриморский крайСеверо-Восточный федеральный университет
 
 
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