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Белый дом работает над увеличением военной помощи Киеву
Белый дом работает над увеличением военной помощи Киеву - РИА Новости, 07.02.2022
Белый дом работает над увеличением военной помощи Киеву
Администрация США планирует нарастить военную помощь Киеву, сообщил госсекретарь Энтони Блинкен. РИА Новости, 07.02.2022
2022-02-07T20:29
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в мире
чехия
франция
румыния
нато
javelin (птрк)
энтони блинкен
украина
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ВАШИНГТОН, 7 фев — РИА Новости. Администрация США планирует нарастить военную помощь Киеву, сообщил госсекретарь Энтони Блинкен."Мы продолжаем тесно работать с конгрессом, нашими союзниками и партнерами над значительным увеличением содействия Украине, чтобы помочь им защищать себя", — сказал Блинкен после заседания Совета США — ЕС по энергетике.Он добавил, что в прошлом году Вашингтон предоставил помощь Киеву на сумму в 650 миллионов долларов.Начиная с 2014 года страны НАТО во главе с США поставляют оружие Украине и тренируют ее военных, что прямо нарушает Минские соглашения и негативно влияет на урегулирование в Донбассе. В поставках в общей сложности на миллиарды долларов участвуют, помимо американцев, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария Румыния, Эстония.Вашингтон отправил Киеву противотанковые ракетные комплексы Javelin, патрульные катера, снайперские винтовки и контрбатарейные радиолокационные станции, Лондон — противотанковые гранатометы NLAW, Анкара — ударные беспилотники Bayraktar TB2. Украина и Великобритания подписали меморандум, который предусматривает совместное проектирование и строительство военных кораблей на территории двух стран и создание двух баз украинских ВМС.
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в мире, чехия, франция, румыния, нато, javelin (птрк), энтони блинкен, украина
20:29 07.02.2022 (обновлено: 22:01 07.02.2022)
 
Белый дом работает над увеличением военной помощи Киеву

Блинкен заявил, что Белый дом и конгресс США работают над увеличением военной помощи Киеву

© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 7 фев — РИА Новости. Администрация США планирует нарастить военную помощь Киеву, сообщил госсекретарь Энтони Блинкен.
"Мы продолжаем тесно работать с конгрессом, нашими союзниками и партнерами над значительным увеличением содействия Украине, чтобы помочь им защищать себя", — сказал Блинкен после заседания Совета США — ЕС по энергетике.
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Он добавил, что в прошлом году Вашингтон предоставил помощь Киеву на сумму в 650 миллионов долларов.
Начиная с 2014 года страны НАТО во главе с США поставляют оружие Украине и тренируют ее военных, что прямо нарушает Минские соглашения и негативно влияет на урегулирование в Донбассе. В поставках в общей сложности на миллиарды долларов участвуют, помимо американцев, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария Румыния, Эстония.
Вашингтон отправил Киеву противотанковые ракетные комплексы Javelin, патрульные катера, снайперские винтовки и контрбатарейные радиолокационные станции, Лондон — противотанковые гранатометы NLAW, Анкара — ударные беспилотники Bayraktar TB2. Украина и Великобритания подписали меморандум, который предусматривает совместное проектирование и строительство военных кораблей на территории двух стран и создание двух баз украинских ВМС.
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
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На Украине предъявили претензии Западу за "символическую" военную помощь
 
В миреЧехияФранцияРумынияНАТОJavelin (ПТРК)Энтони БлинкенУкраина
 
 
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