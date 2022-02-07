20:29 07.02.2022 (обновлено: 22:01 07.02.2022)
Белый дом работает над увеличением военной помощи Киеву
Блинкен заявил, что Белый дом и конгресс США работают над увеличением военной помощи Киеву
© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
ВАШИНГТОН, 7 фев — РИА Новости. Администрация США планирует нарастить военную помощь Киеву, сообщил госсекретарь Энтони Блинкен.
"Мы продолжаем тесно работать с конгрессом, нашими союзниками и партнерами над значительным увеличением содействия Украине, чтобы помочь им защищать себя", — сказал Блинкен после заседания Совета США — ЕС по энергетике.
Он добавил, что в прошлом году Вашингтон предоставил помощь Киеву на сумму в 650 миллионов долларов.
Начиная с 2014 года страны НАТО во главе с США поставляют оружие Украине и тренируют ее военных, что прямо нарушает Минские соглашения и негативно влияет на урегулирование в Донбассе. В поставках в общей сложности на миллиарды долларов участвуют, помимо американцев, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария Румыния, Эстония.
Вашингтон отправил Киеву противотанковые ракетные комплексы Javelin, патрульные катера, снайперские винтовки и контрбатарейные радиолокационные станции, Лондон — противотанковые гранатометы NLAW, Анкара — ударные беспилотники Bayraktar TB2. Украина и Великобритания подписали меморандум, который предусматривает совместное проектирование и строительство военных кораблей на территории двух стран и создание двух баз украинских ВМС.