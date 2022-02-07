https://ria.ru/20220207/pomosch-1771555824.html

Белый дом работает над увеличением военной помощи Киеву

Белый дом работает над увеличением военной помощи Киеву - РИА Новости, 07.02.2022

Белый дом работает над увеличением военной помощи Киеву

Администрация США планирует нарастить военную помощь Киеву, сообщил госсекретарь Энтони Блинкен. РИА Новости, 07.02.2022

2022-02-07T20:29

2022-02-07T20:29

2022-02-07T22:01

в мире

чехия

франция

румыния

нато

javelin (птрк)

энтони блинкен

украина

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ВАШИНГТОН, 7 фев — РИА Новости. Администрация США планирует нарастить военную помощь Киеву, сообщил госсекретарь Энтони Блинкен."Мы продолжаем тесно работать с конгрессом, нашими союзниками и партнерами над значительным увеличением содействия Украине, чтобы помочь им защищать себя", — сказал Блинкен после заседания Совета США — ЕС по энергетике.Он добавил, что в прошлом году Вашингтон предоставил помощь Киеву на сумму в 650 миллионов долларов.Начиная с 2014 года страны НАТО во главе с США поставляют оружие Украине и тренируют ее военных, что прямо нарушает Минские соглашения и негативно влияет на урегулирование в Донбассе. В поставках в общей сложности на миллиарды долларов участвуют, помимо американцев, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария Румыния, Эстония.Вашингтон отправил Киеву противотанковые ракетные комплексы Javelin, патрульные катера, снайперские винтовки и контрбатарейные радиолокационные станции, Лондон — противотанковые гранатометы NLAW, Анкара — ударные беспилотники Bayraktar TB2. Украина и Великобритания подписали меморандум, который предусматривает совместное проектирование и строительство военных кораблей на территории двух стран и создание двух баз украинских ВМС.

https://ria.ru/20220207/pomosch-1771553612.html

чехия

франция

румыния

украина

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в мире, чехия, франция, румыния, нато, javelin (птрк), энтони блинкен, украина