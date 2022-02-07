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Запад помогает Украине, а та недовольна
На Украине предъявили претензии Западу за "символическую" военную помощь - РИА Новости, 07.02.2022
Запад помогает Украине, а та недовольна
Оружие, поставляемое Украине странами НАТО существенно не влияет на ее боеспособность и представляет собой символическую помощь, заявил каналу Politeka... РИА Новости, 07.02.2022
2022-02-07T20:18
2022-02-07T20:18
в мире
сша
украина
нато
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Оружие, поставляемое Украине странами НАТО существенно не влияет на ее боеспособность и представляет собой символическую помощь, заявил каналу Politeka экс-глава Службы внешней разведки Украины генерал армии Николай Маломуж. "Она (помощь. — Прим. Ред.) не является критической для Украины, для вооруженных сил. Я бы все-таки исходил из позиции того, что лучше бы они дали нам технологии и деньги для подготовки, для реализации по нашим проектам современных видов вооружения", — заявил он.Генерал пожелал, чтобы Запад поделился с Киевом системами наведения, управления огнем и радиотехникой, так как в именно в этих технологиях, по его словам, и нуждается Украина. Кроме того, Маломуж захотел финансовой помощи для достижения уровня развития российского и европейского ВПК, чтобы обеспечить каждую роту дорогостоящими вооружениями."Потому что мы имеем собственную разработку, имеем современные вооружения, современные средства наведения и контроля, и это обеспечит выпуск их десятков тысяч. Не десятки или сотня, которая прибыла в Украину, которая имеет значение, но не решающее – это больше символический жест поддержки", — продолжил разведчик.Он пожаловался, что британское, американское и польское оружие не получится обслуживать на Украине, а местных военных еще придется обучать им пользоваться."Это и финансово затратно, технологически сложно, несовместимо часто бывает с нашими средствами — технически несовместимо и по калибрам, и по другим направлениям", — пояснил Маломуж.В последние годы украинская армия испытывает серьезные проблемы. Старое вооружение постепенно выходит из строя, а на новое не хватает средств. При этом Киев активно закупает списанное иностранное оружие, а также получает военную помощь от стран Запада. Так, в сентябре прошлого года Береговая охрана США передала Киеву два списанных патрульных катера Drummond (WPB-1323) и Cushing (WPB-1321), построенных в 1988 году. Соединенные Штаты также отдали Украине несколько надувных лодок. В последние недели страны НАТО отправили Киеву несколько партий военной помощи: гранатометы, ПТРК, снаряды и боеприпасы.Кроме того, ВСУ столкнулись с массовыми увольнениями военными. По словам генерала Сергея Кривоноса, за пять лет из вооруженных сил из армии уволились около 130 тысяч человек, хотя по официальным цифрам ее численность выросла. Военачальник объяснил это манипуляциями руководства армии.
https://ria.ru/20220207/glupost-1771536625.html
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в мире, сша, украина, нато, вооруженные силы украины
20:18 07.02.2022
 
На Украине предъявили претензии Западу за "символическую" военную помощь

Экс-глава СВР Украины Маломуж предъявил Западу претензии за "символическую" военную помощь

© Фото : U.S. Air Force / Roland BalikПогрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
© Фото : U.S. Air Force / Roland Balik
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Оружие, поставляемое Украине странами НАТО существенно не влияет на ее боеспособность и представляет собой символическую помощь, заявил каналу Politeka экс-глава Службы внешней разведки Украины генерал армии Николай Маломуж.
"Она (помощь. — Прим. Ред.) не является критической для Украины, для вооруженных сил. Я бы все-таки исходил из позиции того, что лучше бы они дали нам технологии и деньги для подготовки, для реализации по нашим проектам современных видов вооружения", — заявил он.
Генерал пожелал, чтобы Запад поделился с Киевом системами наведения, управления огнем и радиотехникой, так как в именно в этих технологиях, по его словам, и нуждается Украина. Кроме того, Маломуж захотел финансовой помощи для достижения уровня развития российского и европейского ВПК, чтобы обеспечить каждую роту дорогостоящими вооружениями.
"Потому что мы имеем собственную разработку, имеем современные вооружения, современные средства наведения и контроля, и это обеспечит выпуск их десятков тысяч. Не десятки или сотня, которая прибыла в Украину, которая имеет значение, но не решающее – это больше символический жест поддержки", — продолжил разведчик.
Киев - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
18:35
Названа ошибка Зеленского, которая лишит Украину суверенитета
Он пожаловался, что британское, американское и польское оружие не получится обслуживать на Украине, а местных военных еще придется обучать им пользоваться.
"Это и финансово затратно, технологически сложно, несовместимо часто бывает с нашими средствами — технически несовместимо и по калибрам, и по другим направлениям", — пояснил Маломуж.
В последние годы украинская армия испытывает серьезные проблемы. Старое вооружение постепенно выходит из строя, а на новое не хватает средств. При этом Киев активно закупает списанное иностранное оружие, а также получает военную помощь от стран Запада. Так, в сентябре прошлого года Береговая охрана США передала Киеву два списанных патрульных катера Drummond (WPB-1323) и Cushing (WPB-1321), построенных в 1988 году. Соединенные Штаты также отдали Украине несколько надувных лодок. В последние недели страны НАТО отправили Киеву несколько партий военной помощи: гранатометы, ПТРК, снаряды и боеприпасы.
Кроме того, ВСУ столкнулись с массовыми увольнениями военными. По словам генерала Сергея Кривоноса, за пять лет из вооруженных сил из армии уволились около 130 тысяч человек, хотя по официальным цифрам ее численность выросла. Военачальник объяснил это манипуляциями руководства армии.
Учения ВСУ в Житомирской области - РИА Новости, 1920, 06.02.2022
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Генерал ВСУ заявил об отсутствии у армии запасов топлива и боеприпасов
 
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