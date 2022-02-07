17:31 07.02.2022 (обновлено: 17:48 07.02.2022)
Мишустин поручил МИД и Минобороны вместе с Белоруссией помочь Сирии
Премьер Мишустин поручил МИД и Минобороны подписать договор с Минском о помощи Дамаску
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минобороны и МИД РФ провести переговоры и подписать с Белоруссией соглашение о сотрудничестве в оказании гуманитарной помощи Сирии, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
"Одобрить представленный Минобороны России согласованный с МИДом России и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, Верховным судом РФ, Следственным комитетом РФ и предварительно проработанный с белорусской стороной проект соглашения между правительством РФ и правительством Республики Белоруссия о сотрудничестве в области оказания гуманитарной помощи Сирийской Арабской Республике. Поручить Минобороны России провести совместно с МИДом России переговоры с белорусской стороной и по достижении договоренности подписать от имени правительства РФ указанное соглашение, разрешив вносить в прилагаемый проект изменения, не имеющие принципиального характера", - говорится в документе.
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"Настоящим соглашением регулируются вопросы, связанные с участием белорусского воинского контингента совместно с соответствующими подразделениями ВС РФ в деятельности по оказанию гуманитарной помощи на территории Сирийской Арабской Республики. Белорусский воинский контингент привлекается к выполнению мероприятий исключительно в гуманитарных целях вне зоны боевых действий", - говорится в проекте документа.
Подчеркивается, что "для участия в деятельности по оказанию гуманитарной помощи Сирийской Арабской Республике белорусская сторона направляет свой воинский контингент численностью до 200 человек".
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