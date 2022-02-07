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Панорама Идлиба, Сирия - РИА Новости, 1920, 10.12.2018
Война в Сирии
https://ria.ru/20220207/pomosch-1771523196.html
Мишустин поручил МИД и Минобороны вместе с Белоруссией помочь Сирии
Мишустин поручил МИД и Минобороны вместе с Белоруссией помочь Сирии - РИА Новости, 07.02.2022
Мишустин поручил МИД и Минобороны вместе с Белоруссией помочь Сирии
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минобороны и МИД РФ провести переговоры и подписать с Белоруссией соглашение о сотрудничестве в оказании... РИА Новости, 07.02.2022
2022-02-07T17:31
2022-02-07T17:48
война в сирии
михаил мишустин
в мире
россия
белоруссия
сирия
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минобороны и МИД РФ провести переговоры и подписать с Белоруссией соглашение о сотрудничестве в оказании гуманитарной помощи Сирии, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации."Одобрить представленный Минобороны России согласованный с МИДом России и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, Верховным судом РФ, Следственным комитетом РФ и предварительно проработанный с белорусской стороной проект соглашения между правительством РФ и правительством Республики Белоруссия о сотрудничестве в области оказания гуманитарной помощи Сирийской Арабской Республике. Поручить Минобороны России провести совместно с МИДом России переговоры с белорусской стороной и по достижении договоренности подписать от имени правительства РФ указанное соглашение, разрешив вносить в прилагаемый проект изменения, не имеющие принципиального характера", - говорится в документе."Настоящим соглашением регулируются вопросы, связанные с участием белорусского воинского контингента совместно с соответствующими подразделениями ВС РФ в деятельности по оказанию гуманитарной помощи на территории Сирийской Арабской Республики. Белорусский воинский контингент привлекается к выполнению мероприятий исключительно в гуманитарных целях вне зоны боевых действий", - говорится в проекте документа.Подчеркивается, что "для участия в деятельности по оказанию гуманитарной помощи Сирийской Арабской Республике белорусская сторона направляет свой воинский контингент численностью до 200 человек".
https://ria.ru/20210417/belorussiya-1728689289.html
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михаил мишустин, в мире, россия, белоруссия, сирия
17:31 07.02.2022 (обновлено: 17:48 07.02.2022)
 
Мишустин поручил МИД и Минобороны вместе с Белоруссией помочь Сирии

Премьер Мишустин поручил МИД и Минобороны подписать договор с Минском о помощи Дамаску

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минобороны и МИД РФ провести переговоры и подписать с Белоруссией соглашение о сотрудничестве в оказании гуманитарной помощи Сирии, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
"Одобрить представленный Минобороны России согласованный с МИДом России и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, Верховным судом РФ, Следственным комитетом РФ и предварительно проработанный с белорусской стороной проект соглашения между правительством РФ и правительством Республики Белоруссия о сотрудничестве в области оказания гуманитарной помощи Сирийской Арабской Республике. Поручить Минобороны России провести совместно с МИДом России переговоры с белорусской стороной и по достижении договоренности подписать от имени правительства РФ указанное соглашение, разрешив вносить в прилагаемый проект изменения, не имеющие принципиального характера", - говорится в документе.
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"Настоящим соглашением регулируются вопросы, связанные с участием белорусского воинского контингента совместно с соответствующими подразделениями ВС РФ в деятельности по оказанию гуманитарной помощи на территории Сирийской Арабской Республики. Белорусский воинский контингент привлекается к выполнению мероприятий исключительно в гуманитарных целях вне зоны боевых действий", - говорится в проекте документа.
Подчеркивается, что "для участия в деятельности по оказанию гуманитарной помощи Сирийской Арабской Республике белорусская сторона направляет свой воинский контингент численностью до 200 человек".
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