https://ria.ru/20220207/poisk-1771473306.html

Пропавшего экс-замминистра юстиции на Москва-реке ищут 50 человек

Пропавшего экс-замминистра юстиции на Москва-реке ищут 50 человек - РИА Новости, 07.02.2022

Пропавшего экс-замминистра юстиции на Москва-реке ищут 50 человек

Около 50 человек и 15 единиц техники привлечены к поискам провалившегося под лед на квадроцикле экс-заместителя министра юстиции Владимира Ялунина в Одинцовском РИА Новости, 07.02.2022

2022-02-07T13:55

2022-02-07T13:55

2022-02-07T16:56

происшествия

одинцово

мособлпожспас

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

центроспас

владимир ялунин

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Около 50 человек и 15 единиц техники привлечены к поискам провалившегося под лед на квадроцикле экс-заместителя министра юстиции Владимира Ялунина в Одинцовском районе Московской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.Ялунин пропал в Одинцово в ночь на воскресенье. Как сообщал региональный главк МЧС, вероятно, он провалился под лед в Москву-реку, катаясь на снегоходе - квадроцикл нашли в воде."Всего к поиску привлечены 47 человек и 15 единиц техники", - сказал собеседник агентства.Он пояснил, что на месте происшествия находятся водолазные группы "Мособлпожспаса", а также "Центроспаса" и центра "Лидер".Двумя подводными камерами обследовано более 1800 квадратных метров дна, для этого пробурили около 150 лунок, добавил собеседник.По его словам, с десяти утра понедельника специалисты обследовали в районе происшествия 25 квадратных метров дна реки."Под водой работают две камеры", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что толщина льда в районе происшествия составляет от 5 до 30 сантиметров.

https://ria.ru/20220206/poiski-1771333333.html

https://ria.ru/20220206/poiski-1771286681.html

одинцово

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Поиски провалившегося под лед экс-замминистра юстиции Ялунина. Кадры МЧС Кадры того, как спасатели ведут поиски провалившегося под лед на квадроцикле экс-замминистра юстиции Ялунина. Пробурили уже почти 300 лунок, но пока поиски не дали результата, рассказали РИА Новости в МЧС. 2022-02-07T13:55 true PT0M10S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, одинцово, мособлпожспас, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), центроспас, владимир ялунин