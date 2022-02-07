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Пропавшего экс-замминистра юстиции на Москва-реке ищут 50 человек
Пропавшего экс-замминистра юстиции на Москва-реке ищут 50 человек - РИА Новости, 07.02.2022
Пропавшего экс-замминистра юстиции на Москва-реке ищут 50 человек
Около 50 человек и 15 единиц техники привлечены к поискам провалившегося под лед на квадроцикле экс-заместителя министра юстиции Владимира Ялунина в Одинцовском РИА Новости, 07.02.2022
2022-02-07T13:55
2022-02-07T16:56
происшествия
одинцово
мособлпожспас
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
центроспас
владимир ялунин
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Около 50 человек и 15 единиц техники привлечены к поискам провалившегося под лед на квадроцикле экс-заместителя министра юстиции Владимира Ялунина в Одинцовском районе Московской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.Ялунин пропал в Одинцово в ночь на воскресенье. Как сообщал региональный главк МЧС, вероятно, он провалился под лед в Москву-реку, катаясь на снегоходе - квадроцикл нашли в воде."Всего к поиску привлечены 47 человек и 15 единиц техники", - сказал собеседник агентства.Он пояснил, что на месте происшествия находятся водолазные группы "Мособлпожспаса", а также "Центроспаса" и центра "Лидер".Двумя подводными камерами обследовано более 1800 квадратных метров дна, для этого пробурили около 150 лунок, добавил собеседник.По его словам, с десяти утра понедельника специалисты обследовали в районе происшествия 25 квадратных метров дна реки."Под водой работают две камеры", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что толщина льда в районе происшествия составляет от 5 до 30 сантиметров.
https://ria.ru/20220206/poiski-1771333333.html
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Поиски провалившегося под лед экс-замминистра юстиции Ялунина. Кадры МЧС
Кадры того, как спасатели ведут поиски провалившегося под лед на квадроцикле экс-замминистра юстиции Ялунина. Пробурили уже почти 300 лунок, но пока поиски не дали результата, рассказали РИА Новости в МЧС.
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происшествия, одинцово, мособлпожспас, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), центроспас, владимир ялунин
13:55 07.02.2022 (обновлено: 16:56 07.02.2022)
 
Пропавшего экс-замминистра юстиции на Москва-реке ищут 50 человек

Провалившегося под лед на Москва-реке экс-замминистра юстиции Ялунина ищут 50 человек

Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Около 50 человек и 15 единиц техники привлечены к поискам провалившегося под лед на квадроцикле экс-заместителя министра юстиции Владимира Ялунина в Одинцовском районе Московской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
Ялунин пропал в Одинцово в ночь на воскресенье. Как сообщал региональный главк МЧС, вероятно, он провалился под лед в Москву-реку, катаясь на снегоходе - квадроцикл нашли в воде.
Следы от квадроцикла бывшего заместителя министра юстиции Владимира Ялунина, который пропал накануне вечером - РИА Новости, 1920, 06.02.2022
6 февраля, 15:20
Спасатели обследуют дно Москвы-реки в поисках экс-замминистра юстиции
"Всего к поиску привлечены 47 человек и 15 единиц техники", - сказал собеседник агентства.
Он пояснил, что на месте происшествия находятся водолазные группы "Мособлпожспаса", а также "Центроспаса" и центра "Лидер".
Двумя подводными камерами обследовано более 1800 квадратных метров дна, для этого пробурили около 150 лунок, добавил собеседник.
"Пробурено 150 лунок с расстоянием между ними два метра", - сказал собеседник агентства.
По его словам, с десяти утра понедельника специалисты обследовали в районе происшествия 25 квадратных метров дна реки.
"Под водой работают две камеры", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что толщина льда в районе происшествия составляет от 5 до 30 сантиметров.
Сотрудник МЧС России - РИА Новости, 1920, 06.02.2022
6 февраля, 02:36
В Подмосковье пропал экс-замминистра юстиции
 
ПроисшествияОдинцовоМособлпожспасМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ЦентроспасВладимир Ялунин
 
 
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