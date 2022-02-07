https://ria.ru/20220207/poisk-1771473306.html
Пропавшего экс-замминистра юстиции на Москва-реке ищут 50 человек
Пропавшего экс-замминистра юстиции на Москва-реке ищут 50 человек - РИА Новости, 07.02.2022
Пропавшего экс-замминистра юстиции на Москва-реке ищут 50 человек
Около 50 человек и 15 единиц техники привлечены к поискам провалившегося под лед на квадроцикле экс-заместителя министра юстиции Владимира Ялунина в Одинцовском РИА Новости, 07.02.2022
2022-02-07T13:55
2022-02-07T13:55
2022-02-07T16:56
происшествия
одинцово
мособлпожспас
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
центроспас
владимир ялунин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/07/1771514428_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_23800230fcfbc4b8799a8243ff71cbb1.jpg
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Около 50 человек и 15 единиц техники привлечены к поискам провалившегося под лед на квадроцикле экс-заместителя министра юстиции Владимира Ялунина в Одинцовском районе Московской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.Ялунин пропал в Одинцово в ночь на воскресенье. Как сообщал региональный главк МЧС, вероятно, он провалился под лед в Москву-реку, катаясь на снегоходе - квадроцикл нашли в воде."Всего к поиску привлечены 47 человек и 15 единиц техники", - сказал собеседник агентства.Он пояснил, что на месте происшествия находятся водолазные группы "Мособлпожспаса", а также "Центроспаса" и центра "Лидер".Двумя подводными камерами обследовано более 1800 квадратных метров дна, для этого пробурили около 150 лунок, добавил собеседник.По его словам, с десяти утра понедельника специалисты обследовали в районе происшествия 25 квадратных метров дна реки."Под водой работают две камеры", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что толщина льда в районе происшествия составляет от 5 до 30 сантиметров.
https://ria.ru/20220206/poiski-1771333333.html
https://ria.ru/20220206/poiski-1771286681.html
одинцово
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/07/1771514428_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_6998c2ec3c2c8a904209b79308ca9c51.jpg
Поиски провалившегося под лед экс-замминистра юстиции Ялунина. Кадры МЧС
Кадры того, как спасатели ведут поиски провалившегося под лед на квадроцикле экс-замминистра юстиции Ялунина. Пробурили уже почти 300 лунок, но пока поиски не дали результата, рассказали РИА Новости в МЧС.
2022-02-07T13:55
true
PT0M10S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, одинцово, мособлпожспас, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), центроспас, владимир ялунин
13:55 07.02.2022 (обновлено: 16:56 07.02.2022)
Пропавшего экс-замминистра юстиции на Москва-реке ищут 50 человек
Провалившегося под лед на Москва-реке экс-замминистра юстиции Ялунина ищут 50 человек