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https://ria.ru/20220207/pfizer-1771493292.html
СМИ: эффективность вакцины Pfizer для детей составила меньше 60%
СМИ: эффективность вакцины Pfizer для детей составила меньше 60% - РИА Новости, 07.02.2022
СМИ: эффективность вакцины Pfizer для детей составила меньше 60%
Эффективность двух доз вакцины от коронавируса компаний Pfizer и BioNTech для детей в возрасте от 2 до 4 лет включительно составила 57%, а для малышей от 6... РИА Новости, 07.02.2022
2022-02-07T15:19
2022-02-07T15:19
распространение коронавируса
здоровье - общество
сша
в мире
вакцина pfizer/biontech
коронавирус covid-19
коронавирусы
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ВАШИНГТОН, 7 фев - РИА Новости. Эффективность двух доз вакцины от коронавируса компаний Pfizer и BioNTech для детей в возрасте от 2 до 4 лет включительно составила 57%, а для малышей от 6 месяцев до 2 лет - 50%, сообщает портал Axios со ссылкой на источник.Ранее компания сообщила, что эффективность двух доз вакцины от коронавируса компаний Pfizer и BioNTech для детей от 2 до 5 лет оказалась ниже ожидаемой. Компании тестируют применение третьей дозы препарата."Данные Pfizer показывают, что вакцины были эффективны на 57% против симптоматического течения заболевания у детей в возрасте от 2 до 4 лет и на 50% у детей в возрасте от 6 месяцев до 2 лет", - отмечает портал.Pfizer и BioNTech подали заявку на одобрение в США экстренного применения вакцины от коронавируса для детей до 5 лет.
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здоровье - общество, сша, в мире, вакцина pfizer/biontech, коронавирус covid-19, коронавирусы
15:19 07.02.2022
 
СМИ: эффективность вакцины Pfizer для детей составила меньше 60%

Axios: эффективность вакцины Pfizer для детей от двух до четырех лет составила 57%

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкШприц на фоне логотипа Pfizer
Шприц на фоне логотипа Pfizer - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Шприц на фоне логотипа Pfizer
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 7 фев - РИА Новости. Эффективность двух доз вакцины от коронавируса компаний Pfizer и BioNTech для детей в возрасте от 2 до 4 лет включительно составила 57%, а для малышей от 6 месяцев до 2 лет - 50%, сообщает портал Axios со ссылкой на источник.
Ранее компания сообщила, что эффективность двух доз вакцины от коронавируса компаний Pfizer и BioNTech для детей от 2 до 5 лет оказалась ниже ожидаемой. Компании тестируют применение третьей дозы препарата.
"Данные Pfizer показывают, что вакцины были эффективны на 57% против симптоматического течения заболевания у детей в возрасте от 2 до 4 лет и на 50% у детей в возрасте от 6 месяцев до 2 лет", - отмечает портал.
Pfizer и BioNTech подали заявку на одобрение в США экстренного применения вакцины от коронавируса для детей до 5 лет.
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