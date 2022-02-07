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СМИ: эффективность вакцины Pfizer для детей составила меньше 60%

СМИ: эффективность вакцины Pfizer для детей составила меньше 60% - РИА Новости, 07.02.2022

СМИ: эффективность вакцины Pfizer для детей составила меньше 60%

Эффективность двух доз вакцины от коронавируса компаний Pfizer и BioNTech для детей в возрасте от 2 до 4 лет включительно составила 57%, а для малышей от 6... РИА Новости, 07.02.2022

2022-02-07T15:19

2022-02-07T15:19

2022-02-07T15:19

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ВАШИНГТОН, 7 фев - РИА Новости. Эффективность двух доз вакцины от коронавируса компаний Pfizer и BioNTech для детей в возрасте от 2 до 4 лет включительно составила 57%, а для малышей от 6 месяцев до 2 лет - 50%, сообщает портал Axios со ссылкой на источник.Ранее компания сообщила, что эффективность двух доз вакцины от коронавируса компаний Pfizer и BioNTech для детей от 2 до 5 лет оказалась ниже ожидаемой. Компании тестируют применение третьей дозы препарата."Данные Pfizer показывают, что вакцины были эффективны на 57% против симптоматического течения заболевания у детей в возрасте от 2 до 4 лет и на 50% у детей в возрасте от 6 месяцев до 2 лет", - отмечает портал.Pfizer и BioNTech подали заявку на одобрение в США экстренного применения вакцины от коронавируса для детей до 5 лет.

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здоровье - общество, сша, в мире, вакцина pfizer/biontech, коронавирус covid-19, коронавирусы