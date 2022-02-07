https://ria.ru/20220207/perevody-1771404963.html

Каким россиянам грозит банковская слежка?

ЦБ предупредил об усилении контроля за банковскими переводами - РИА Новости, 07.02.2022

Каким россиянам грозит банковская слежка?

До конца ноября банки должны усилить контроль за денежными переводами клиентов. Как пишут "Известия", эти меры помогут бороться с мошенниками, онлайн-казино,... РИА Новости, 07.02.2022

2022-02-07T09:18

2022-02-07T09:18

2022-02-07T13:02

экономика

технологии

дмитрий чернышенко

россия

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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. До конца ноября банки должны усилить контроль за денежными переводами клиентов. Как пишут "Известия", эти меры помогут бороться с мошенниками, онлайн-казино, криптообменниками и финансовыми пирамидами.Ссылаясь на дорожную карту правительства по регулированию криптовалют, подписанную в начале года вице-премьером Дмитрием Чернышенко, СМИ сообщило, что Центробанк порекомендовал банкам отслеживать счета, по которым проводят операции с "необычно большим" числом граждан: более десяти человек в день и свыше 50 в месяц, а также более 30 трансакций с физлицами ежедневно.Кредитные организации могут посчитать подозрительными переводы суммой более 100 тысяч рублей в день и свыше миллиона в месяц и проверить такие трансакции на попытки легализации преступных доходов или финансирования терроризма. Если опасения банка подтвердятся, трансакцию заблокируют, а если таких отказов в течение года накопится более двух, организация оставит за собой право расторгнуть договор с клиентом.Ранее Банк России опубликовал доклад, в котором предлагается запретить майнинг криптовалют на территории страны, использование инфраструктуры российского финансового рынка для любых операций с ними, а также вложение финансовыми организациями средств в криптовалюты и связанные с ними инструменты. После этого в правительстве утвердили дорожную карту для рынка криптовалют, которая предусматривает их регулирование, а не запрет и, в частности, идентификацию клиентов, ответственность за нарушения и возможное "приземление" криптоплощадок в России.

https://ria.ru/20220207/perevod-1771381206.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220203/kriptovalyuta-1770805917.html

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экономика, технологии, дмитрий чернышенко, россия