https://ria.ru/20220207/perevody-1771404963.html
Каким россиянам грозит банковская слежка?
ЦБ предупредил об усилении контроля за банковскими переводами - РИА Новости, 07.02.2022
Каким россиянам грозит банковская слежка?
До конца ноября банки должны усилить контроль за денежными переводами клиентов. Как пишут "Известия", эти меры помогут бороться с мошенниками, онлайн-казино,... РИА Новости, 07.02.2022
2022-02-07T09:18
2022-02-07T09:18
2022-02-07T13:02
экономика
технологии
дмитрий чернышенко
россия
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. До конца ноября банки должны усилить контроль за денежными переводами клиентов. Как пишут "Известия", эти меры помогут бороться с мошенниками, онлайн-казино, криптообменниками и финансовыми пирамидами.Ссылаясь на дорожную карту правительства по регулированию криптовалют, подписанную в начале года вице-премьером Дмитрием Чернышенко, СМИ сообщило, что Центробанк порекомендовал банкам отслеживать счета, по которым проводят операции с "необычно большим" числом граждан: более десяти человек в день и свыше 50 в месяц, а также более 30 трансакций с физлицами ежедневно.Кредитные организации могут посчитать подозрительными переводы суммой более 100 тысяч рублей в день и свыше миллиона в месяц и проверить такие трансакции на попытки легализации преступных доходов или финансирования терроризма. Если опасения банка подтвердятся, трансакцию заблокируют, а если таких отказов в течение года накопится более двух, организация оставит за собой право расторгнуть договор с клиентом.Ранее Банк России опубликовал доклад, в котором предлагается запретить майнинг криптовалют на территории страны, использование инфраструктуры российского финансового рынка для любых операций с ними, а также вложение финансовыми организациями средств в криптовалюты и связанные с ними инструменты. После этого в правительстве утвердили дорожную карту для рынка криптовалют, которая предусматривает их регулирование, а не запрет и, в частности, идентификацию клиентов, ответственность за нарушения и возможное "приземление" криптоплощадок в России.
https://ria.ru/20220207/perevod-1771381206.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220203/kriptovalyuta-1770805917.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, технологии, дмитрий чернышенко, россия
09:18 07.02.2022 (обновлено: 13:02 07.02.2022)
ЦБ предупредил об усилении контроля за банковскими переводами
"Известия": ЦБ к ноябрю усилит контроль за денежными переводами для борьбы с мошенниками
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости.
До конца ноября банки должны усилить контроль за денежными переводами клиентов. Как пишут "Известия
", эти меры помогут бороться с мошенниками, онлайн-казино, криптообменниками и финансовыми пирамидами.
Ссылаясь на дорожную карту правительства по регулированию криптовалют, подписанную в начале года вице-премьером Дмитрием Чернышенко
, СМИ сообщило, что Центробанк порекомендовал банкам отслеживать счета, по которым проводят операции с "необычно большим" числом граждан: более десяти человек в день и свыше 50 в месяц, а также более 30 трансакций с физлицами ежедневно.
Кредитные организации могут посчитать подозрительными переводы суммой более 100 тысяч рублей в день и свыше миллиона в месяц и проверить такие трансакции на попытки легализации преступных доходов или финансирования терроризма. Если опасения банка подтвердятся, трансакцию заблокируют, а если таких отказов в течение года накопится более двух, организация оставит за собой право расторгнуть договор с клиентом.
"Проводимая Банком России
и кредитными организациями работа не предполагает тотальный контроль за операциями физических лиц и направлена на выявление отдельных зон риска, связанных с использованием нелегальными субъектами финансовых услуг для расчетов с российскими гражданами. Эта работа не затронет малый и микробизнес", — заверил журналистов Центробанк.
Ранее Банк России опубликовал доклад, в котором предлагается запретить майнинг криптовалют на территории страны, использование инфраструктуры российского финансового рынка для любых операций с ними, а также вложение финансовыми организациями средств в криптовалюты и связанные с ними инструменты.
После этого в правительстве утвердили дорожную карту для рынка криптовалют, которая предусматривает их регулирование, а не запрет и, в частности, идентификацию клиентов, ответственность за нарушения и возможное "приземление" криптоплощадок в России.