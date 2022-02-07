https://ria.ru/20220207/peregovory-1771571445.html

Переговоры Путина и Макрона закончились

Переговоры Путина и Макрона закончились - РИА Новости, 08.02.2022

Переговоры Путина и Макрона закончились

Переговоры президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона завершились, они беседовали чуть более пяти часов, заявил РИА Новости... РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-07T23:41

2022-02-07T23:41

2022-02-08T06:03

владимир путин

эммануэль макрон

в мире

россия

франция

владимир зеленский

восточная европа

киев

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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Переговоры президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона завершились, они беседовали чуть более пяти часов, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Беседа, которую Путин и Макрон вели за столом в Овальном зале, началась в 18:33 по московскому времени.Российский лидер в начале встречи отметил, что, несмотря на постоянные контакты, накопилось много вопросов, которые требуют обсуждения. Он поблагодарил коллегу за участие в решении проблем, связанных со сферой безопасности, а также сообщил о готовности обсудить идеи по решению кризиса на Украине.Макрон, в свою очередь, выразил надежду на то, что в ходе переговоров удастся "найти ответ для всей Европы". Из Москвы французский президент отправится в Киев, на вторник у него запланированы переговоры с украинским президентом Владимиром Зеленским.Украинский вопрос и переговоры с ЗападомВ последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения" на Украину и на этом фоне усиливают присутствие в Восточной Европе.В России отвергают все претензии и напоминают, что Киев не соблюдает Минские соглашения: украинские власти сосредоточили у линии соприкосновения половину личного состава армии и обстреливают ополченцев из запрещенного оружия.В Кремле и МИД не раз указывали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации — действия США и НАТО, которые "накачивают" Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.В конце прошлого года Москва передала Брюсселю и Вашингтону проекты документов о гарантиях безопасности, главным требованием было нерасширение НАТО на восток, однако именно его западные партнеры, по сообщениям российского МИД, проигнорировали в своем письменном ответе.

https://ria.ru/20220207/peregovory-1771547210.html

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франция

восточная европа

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