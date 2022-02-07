23:41 07.02.2022 (обновлено: 06:03 08.02.2022)
Переговоры Путина и Макрона закончились
Переговоры президента России Путина и президента Франции Макрона закончились
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон
Президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Переговоры президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона завершились, они беседовали чуть более пяти часов, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Переговоры закончились. Президенты готовятся к пресс-конференции", — сказал представитель Кремля.
Беседа, которую Путин и Макрон вели за столом в Овальном зале, началась в 18:33 по московскому времени.
Российский лидер в начале встречи отметил, что, несмотря на постоянные контакты, накопилось много вопросов, которые требуют обсуждения. Он поблагодарил коллегу за участие в решении проблем, связанных со сферой безопасности, а также сообщил о готовности обсудить идеи по решению кризиса на Украине.
Макрон, в свою очередь, выразил надежду на то, что в ходе переговоров удастся "найти ответ для всей Европы". Из Москвы французский президент отправится в Киев, на вторник у него запланированы переговоры с украинским президентом Владимиром Зеленским.
Украинский вопрос и переговоры с Западом
В последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения" на Украину и на этом фоне усиливают присутствие в Восточной Европе.
В России отвергают все претензии и напоминают, что Киев не соблюдает Минские соглашения: украинские власти сосредоточили у линии соприкосновения половину личного состава армии и обстреливают ополченцев из запрещенного оружия.
В конце прошлого года Москва передала Брюсселю и Вашингтону проекты документов о гарантиях безопасности, главным требованием было нерасширение НАТО на восток, однако именно его западные партнеры, по сообщениям российского МИД, проигнорировали в своем письменном ответе.