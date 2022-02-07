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Путин и Макрон в начале переговоров в Москве общались на "ты"
Путин и Макрон в начале переговоров в Москве общались на "ты" - РИА Новости, 07.02.2022
Путин и Макрон в начале переговоров в Москве общались на "ты"
Президент РФ Владимир Путин на переговорах с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Москве обращался к нему на "ты", а французский лидер называл российского... РИА Новости, 07.02.2022
2022-02-07T19:29
2022-02-07T19:29
2022-02-07T20:17
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на переговорах с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Москве обращался к нему на "ты", а французский лидер называл российского коллегу без отчества - Владимир.При встрече президенты перекинулись парой фраз на английском и французском. Макрон, зайдя в зал переговоров, сразу обратился к российскому лидеру: "Vladimir!" Путин поприветствол коллегу на французском: "Bonsoir". "How are you?" - поинтересовался Макрон, на что получил ответ, что все хорошо. "I'm fine", - заверил Путин."Уважаемый господин президент, дорогой Эммануэль, я очень рад тебя видеть. Мы не встречались уже два года, и, конечно, накопилось очень много вопросов, которые можно и нужно обсуждать в таком прямом формате, но все-таки за эти годы наши контакты никогда не прерывались", - приветствовал президент РФ французского лидера во время протокольной части беседы.Макрон в свою очередь называл российского коллегу без отчества - Владимир, а также несколько раз тоже обратился к нему на "ты". "Спасибо большое за прием и время, которое выделяешь", - сказал Макрон Путину.Также в самом начале встречи, когда оба лидера сели за стол переговоров, произошла небольшая заминка - не сразу стало понятно, будут ли с ними рядом переводчики, или же перевод будет синхронным и для этого каждому придется надеть наушник. Российский лидер на всякий случай уточнил этот вопрос. "А, синхронный", - кивнул Путин, после чего беседа началась.
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россия, владимир, эммануэль макрон, франция, в мире
19:29 07.02.2022 (обновлено: 20:17 07.02.2022)
Путин и Макрон в начале переговоров в Москве общались на "ты"
Президент России Путин и Франции Макрон в начале переговоров в Москве общались на "ты"
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на переговорах с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Москве обращался к нему на "ты", а французский лидер называл российского коллегу без отчества - Владимир.
При встрече президенты перекинулись парой фраз на английском и французском. Макрон
, зайдя в зал переговоров, сразу обратился к российскому лидеру: "Vladimir!" Путин поприветствол коллегу на французском: "Bonsoir". "How are you?" - поинтересовался Макрон, на что получил ответ, что все хорошо. "I'm fine", - заверил Путин
.
"Уважаемый господин президент, дорогой Эммануэль, я очень рад тебя видеть. Мы не встречались уже два года, и, конечно, накопилось очень много вопросов, которые можно и нужно обсуждать в таком прямом формате, но все-таки за эти годы наши контакты никогда не прерывались", - приветствовал президент РФ
французского лидера во время протокольной части беседы.
Макрон в свою очередь называл российского коллегу без отчества - Владимир, а также несколько раз тоже обратился к нему на "ты". "Спасибо большое за прием и время, которое выделяешь", - сказал Макрон Путину.
Также в самом начале встречи, когда оба лидера сели за стол переговоров, произошла небольшая заминка - не сразу стало понятно, будут ли с ними рядом переводчики, или же перевод будет синхронным и для этого каждому придется надеть наушник. Российский лидер на всякий случай уточнил этот вопрос. "А, синхронный", - кивнул Путин, после чего беседа началась.