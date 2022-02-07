https://ria.ru/20220207/peregovory-1771536858.html

Путин на встрече с Макроном заявил, что накопилось много вопросов

Путин на встрече с Макроном заявил, что накопилось много вопросов - РИА Новости, 07.02.2022

Путин на встрече с Макроном заявил, что накопилось много вопросов

Президент РФ Владимир Путин заявил на встрече с французским коллегой Эммануэлем Макроном, что накопилось много вопросов, которые нужно обсуждать в прямом... РИА Новости, 07.02.2022

2022-02-07T18:37

2022-02-07T18:37

2022-02-07T18:57

владимир путин

эммануэль макрон

россия

франция

в мире

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил на встрече с французским коллегой Эммануэлем Макроном, что накопилось много вопросов, которые нужно обсуждать в прямом формате, но контакты никогда не прерывались."Конечно, накопилось очень много вопросов, которые можно и нужно обсуждать в таком прямом формате. Но все-таки за эти годы наши контакты никогда не прерывались. Мы в постоянном контакте", - сказал он.Путин также отметил, что объем товарооборота РФ и Франции за 11 месяцев прошлого года вырос более, чем на 70 процентов и достиг допандемийного уровня."В политической сфере тоже работают наши коллеги достаточно уверенно", - добавил президент России.В гуманитарной сфере, как отметил президент, отношения также развиваются, прошли мероприятия, связанные с региональным сотрудничеством, проведено более 150 мероприятий."Это безусловно создает такую хорошую атмосферу для того, чтобы налаживать отношения в целом между двумя странами", - сказал Путин.

https://ria.ru/20220207/bezopasnost-1771538055.html

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владимир путин, эммануэль макрон, россия, франция, в мире