https://ria.ru/20220207/peregovory-1771536858.html
Путин на встрече с Макроном заявил, что накопилось много вопросов
Путин на встрече с Макроном заявил, что накопилось много вопросов - РИА Новости, 07.02.2022
Путин на встрече с Макроном заявил, что накопилось много вопросов
Президент РФ Владимир Путин заявил на встрече с французским коллегой Эммануэлем Макроном, что накопилось много вопросов, которые нужно обсуждать в прямом... РИА Новости, 07.02.2022
2022-02-07T18:37
2022-02-07T18:37
2022-02-07T18:57
владимир путин
эммануэль макрон
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил на встрече с французским коллегой Эммануэлем Макроном, что накопилось много вопросов, которые нужно обсуждать в прямом формате, но контакты никогда не прерывались."Конечно, накопилось очень много вопросов, которые можно и нужно обсуждать в таком прямом формате. Но все-таки за эти годы наши контакты никогда не прерывались. Мы в постоянном контакте", - сказал он.Путин также отметил, что объем товарооборота РФ и Франции за 11 месяцев прошлого года вырос более, чем на 70 процентов и достиг допандемийного уровня."В политической сфере тоже работают наши коллеги достаточно уверенно", - добавил президент России.В гуманитарной сфере, как отметил президент, отношения также развиваются, прошли мероприятия, связанные с региональным сотрудничеством, проведено более 150 мероприятий."Это безусловно создает такую хорошую атмосферу для того, чтобы налаживать отношения в целом между двумя странами", - сказал Путин.
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владимир путин, эммануэль макрон, россия, франция, в мире
18:37 07.02.2022 (обновлено: 18:57 07.02.2022)
Путин на встрече с Макроном заявил, что накопилось много вопросов
Путин на встрече с Макроном заявил об обилии вопросов, которые необходимо обсудить
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил на встрече с французским коллегой Эммануэлем Макроном, что накопилось много вопросов, которые нужно обсуждать в прямом формате, но контакты никогда не прерывались.
"Конечно, накопилось очень много вопросов, которые можно и нужно обсуждать в таком прямом формате. Но все-таки за эти годы наши контакты никогда не прерывались. Мы в постоянном контакте", - сказал он.
Путин
также отметил, что объем товарооборота РФ и Франции
за 11 месяцев прошлого года вырос более, чем на 70 процентов и достиг допандемийного уровня.
"В политической сфере тоже работают наши коллеги достаточно уверенно", - добавил президент России
.
В гуманитарной сфере, как отметил президент, отношения также развиваются, прошли мероприятия, связанные с региональным сотрудничеством, проведено более 150 мероприятий.
"Это безусловно создает такую хорошую атмосферу для того, чтобы налаживать отношения в целом между двумя странами", - сказал Путин.