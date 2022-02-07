Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220207/peregovory-1771536858.html
Путин на встрече с Макроном заявил, что накопилось много вопросов
Путин на встрече с Макроном заявил, что накопилось много вопросов - РИА Новости, 07.02.2022
Путин на встрече с Макроном заявил, что накопилось много вопросов
Президент РФ Владимир Путин заявил на встрече с французским коллегой Эммануэлем Макроном, что накопилось много вопросов, которые нужно обсуждать в прямом... РИА Новости, 07.02.2022
2022-02-07T18:37
2022-02-07T18:57
владимир путин
эммануэль макрон
россия
франция
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/07/1771460437_0:430:2876:2048_1920x0_80_0_0_f598fb5e7e4d7267cc3e7b5d3ad6900b.jpg
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил на встрече с французским коллегой Эммануэлем Макроном, что накопилось много вопросов, которые нужно обсуждать в прямом формате, но контакты никогда не прерывались."Конечно, накопилось очень много вопросов, которые можно и нужно обсуждать в таком прямом формате. Но все-таки за эти годы наши контакты никогда не прерывались. Мы в постоянном контакте", - сказал он.Путин также отметил, что объем товарооборота РФ и Франции за 11 месяцев прошлого года вырос более, чем на 70 процентов и достиг допандемийного уровня."В политической сфере тоже работают наши коллеги достаточно уверенно", - добавил президент России.В гуманитарной сфере, как отметил президент, отношения также развиваются, прошли мероприятия, связанные с региональным сотрудничеством, проведено более 150 мероприятий."Это безусловно создает такую хорошую атмосферу для того, чтобы налаживать отношения в целом между двумя странами", - сказал Путин.
https://ria.ru/20220207/bezopasnost-1771538055.html
россия
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/07/1771460437_498:585:2449:2048_1920x0_80_0_0_868c53d30fcedeb9323f07a963b5b8a2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, эммануэль макрон, россия, франция, в мире
18:37 07.02.2022 (обновлено: 18:57 07.02.2022)
 
Путин на встрече с Макроном заявил, что накопилось много вопросов

Путин на встрече с Макроном заявил об обилии вопросов, которые необходимо обсудить

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Франции Эмманюэль Макрон
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эмманюэль Макрон - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эмманюэль Макрон
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил на встрече с французским коллегой Эммануэлем Макроном, что накопилось много вопросов, которые нужно обсуждать в прямом формате, но контакты никогда не прерывались.
"Конечно, накопилось очень много вопросов, которые можно и нужно обсуждать в таком прямом формате. Но все-таки за эти годы наши контакты никогда не прерывались. Мы в постоянном контакте", - сказал он.
Путин также отметил, что объем товарооборота РФ и Франции за 11 месяцев прошлого года вырос более, чем на 70 процентов и достиг допандемийного уровня.
"В политической сфере тоже работают наши коллеги достаточно уверенно", - добавил президент России.
В гуманитарной сфере, как отметил президент, отношения также развиваются, прошли мероприятия, связанные с региональным сотрудничеством, проведено более 150 мероприятий.
"Это безусловно создает такую хорошую атмосферу для того, чтобы налаживать отношения в целом между двумя странами", - сказал Путин.
Президент Франции Эмманюэль Макрон - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
18:43
Макрон указал на важность диалога в вопросах гарантий безопасности
 
Владимир ПутинЭммануэль МакронРоссияФранцияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала