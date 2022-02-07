https://ria.ru/20220207/peregovory-1771456653.html
В Кремле назвали темы переговоров Путина и Макрона
В Кремле назвали темы переговоров Путина и Макрона - РИА Новости, 07.02.2022
В Кремле назвали темы переговоров Путина и Макрона
Главной темой встречи президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона станет напряженность в Европе, заявил пресс-секретарь российского лидера РИА Новости, 07.02.2022
2022-02-07T12:50
2022-02-07T12:50
2022-02-07T16:32
политика
россия
европа
франция
эммануэль макрон
владимир путин
дмитрий песков
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/07/1771451649_0:0:4138:2328_1920x0_80_0_0_0e459635c17480870163c387d1579c56.jpg
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Главной темой встречи президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона станет напряженность в Европе, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.В понедельник глава республики прибудет с визитом в Москву, а на следующий день отправится в Киев. Беседа Путина и Макрона должна начаться около 17:00 (мск), потом она продолжится за рабочим обедом, после чего состоится совместная пресс-конференция."Будет абсолютно доминировать тема напряженности в Европе, связанная с ситуацией вокруг Украины, тема гарантий безопасности для России, все, что связано с этими основными проблемами", — сказал представитель Кремля журналистам, добавив, что "Северного потока — 2" в основной повестке нет.Песков напомнил, что контактам предшествовали несколько телефонных разговоров, "поэтому мы ожидаем весьма субстантивного и продолжительного, объемного по времени и по контенту обсуждения".При этом российская сторона не прогнозирует каких-то решительных переломов, так как ситуация слишком сложная."Эммануэль Макрон возглавляет страну, которая председательствует в Евросоюзе. <...> Но мы знаем, <...> что он едет с определенными идеями по поиску возможных вариантов разрядки напряженности в Европе", — заключил Песков.Украинский вопрос и переговоры с ЗападомВ последние месяцы Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения" на Украину и усиливают свое присутствие в Восточной Европе. В России отвергают все претензии, подчеркивая, что перемещают войска в пределах своих территорий, а также напоминают, что не участвуют во внутриукраинском конфликте и не нарушают никаких договоренностей, в отличие от Киева, который не соблюдает Минские соглашения.Документ предусматривает прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения. Сейчас украинские власти сосредоточили на границе с самопровозглашенными ДНР и ЛНР больше половины личного состава армии и регулярно обстреливают ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники.В Кремле и МИД не раз указывали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации — действия США и НАТО, которые "накачивают" Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.На этом фоне в конце прошлого года Москва передала Брюсселю и Вашингтону проекты документов о гарантиях безопасности. Россия настаивает на прекращении военного сотрудничества блока с постсоветскими странами, отказе от создания баз на их территории, ограничении размещения ударных средств у российской границы, вывозе из Европы американского ядерного оружия и нерасширении НАТО на восток.Двадцать шестого января Россия получила письменный ответ. В МИД заявили, что западные партнеры проигнорировали самый главный вопрос — о нерасширении альянса.
https://ria.ru/20220207/otnosheniya-1771105011.html
https://ria.ru/20220207/makron-1771431210.html
россия
европа
франция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/07/1771451670_0:0:3434:2575_1920x0_80_0_0_41067bc3333768461ed2f2d080d84ff1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, европа, франция, эммануэль макрон, владимир путин, дмитрий песков, евросоюз
12:50 07.02.2022 (обновлено: 16:32 07.02.2022)
В Кремле назвали темы переговоров Путина и Макрона
В Кремле назвали темами встречи Путина с Макроном Украину и гарантии безопасности России
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Главной темой встречи президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона станет напряженность в Европе, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
В понедельник глава республики прибудет с визитом в Москву, а на следующий день отправится в Киев.
Беседа Путина и Макрона должна начаться около 17:00 (мск), потом она продолжится за рабочим обедом, после чего состоится совместная пресс-конференция.
"Будет абсолютно доминировать тема напряженности в Европе
, связанная с ситуацией вокруг Украины
, тема гарантий безопасности для России
, все, что связано с этими основными проблемами", — сказал представитель Кремля журналистам, добавив, что "Северного потока — 2" в основной повестке нет.
Песков напомнил, что контактам предшествовали несколько телефонных разговоров, "поэтому мы ожидаем весьма субстантивного и продолжительного, объемного по времени и по контенту обсуждения".
При этом российская сторона не прогнозирует каких-то решительных переломов, так как ситуация слишком сложная.
"Эммануэль Макрон возглавляет страну, которая председательствует в Евросоюзе. <...> Но мы знаем, <...> что он едет с определенными идеями по поиску возможных вариантов разрядки напряженности в Европе", — заключил Песков.
Украинский вопрос и переговоры с Западом
В последние месяцы Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения" на Украину и усиливают свое присутствие в Восточной Европе. В России отвергают все претензии, подчеркивая, что перемещают войска в пределах своих территорий, а также напоминают, что не участвуют во внутриукраинском конфликте и не нарушают никаких договоренностей, в отличие от Киева, который не соблюдает Минские соглашения.
Документ предусматривает прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения. Сейчас украинские власти сосредоточили на границе с самопровозглашенными ДНР и ЛНР больше половины личного состава армии и регулярно обстреливают ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники.
В Кремле и МИД не раз указывали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации — действия США и НАТО, которые "накачивают" Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.
На этом фоне в конце прошлого года Москва
передала Брюсселю
и Вашингтону
проекты документов о гарантиях безопасности. Россия настаивает на прекращении военного сотрудничества блока с постсоветскими странами, отказе от создания баз на их территории, ограничении размещения ударных средств у российской границы, вывозе из Европы американского ядерного оружия и нерасширении НАТО на восток.
Двадцать шестого января Россия получила письменный ответ. В МИД заявили, что западные партнеры проигнорировали самый главный вопрос — о нерасширении альянса.