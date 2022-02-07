https://ria.ru/20220207/peregovory-1771456653.html

В Кремле назвали темы переговоров Путина и Макрона

В Кремле назвали темы переговоров Путина и Макрона - РИА Новости, 07.02.2022

В Кремле назвали темы переговоров Путина и Макрона

Главной темой встречи президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона станет напряженность в Европе, заявил пресс-секретарь российского лидера РИА Новости, 07.02.2022

2022-02-07T12:50

2022-02-07T12:50

2022-02-07T16:32

политика

россия

европа

франция

эммануэль макрон

владимир путин

дмитрий песков

евросоюз

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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Главной темой встречи президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона станет напряженность в Европе, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.В понедельник глава республики прибудет с визитом в Москву, а на следующий день отправится в Киев. Беседа Путина и Макрона должна начаться около 17:00 (мск), потом она продолжится за рабочим обедом, после чего состоится совместная пресс-конференция."Будет абсолютно доминировать тема напряженности в Европе, связанная с ситуацией вокруг Украины, тема гарантий безопасности для России, все, что связано с этими основными проблемами", — сказал представитель Кремля журналистам, добавив, что "Северного потока — 2" в основной повестке нет.Песков напомнил, что контактам предшествовали несколько телефонных разговоров, "поэтому мы ожидаем весьма субстантивного и продолжительного, объемного по времени и по контенту обсуждения".При этом российская сторона не прогнозирует каких-то решительных переломов, так как ситуация слишком сложная."Эммануэль Макрон возглавляет страну, которая председательствует в Евросоюзе. <...> Но мы знаем, <...> что он едет с определенными идеями по поиску возможных вариантов разрядки напряженности в Европе", — заключил Песков.Украинский вопрос и переговоры с ЗападомВ последние месяцы Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения" на Украину и усиливают свое присутствие в Восточной Европе. В России отвергают все претензии, подчеркивая, что перемещают войска в пределах своих территорий, а также напоминают, что не участвуют во внутриукраинском конфликте и не нарушают никаких договоренностей, в отличие от Киева, который не соблюдает Минские соглашения.Документ предусматривает прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения. Сейчас украинские власти сосредоточили на границе с самопровозглашенными ДНР и ЛНР больше половины личного состава армии и регулярно обстреливают ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники.В Кремле и МИД не раз указывали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации — действия США и НАТО, которые "накачивают" Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.На этом фоне в конце прошлого года Москва передала Брюсселю и Вашингтону проекты документов о гарантиях безопасности. Россия настаивает на прекращении военного сотрудничества блока с постсоветскими странами, отказе от создания баз на их территории, ограничении размещения ударных средств у российской границы, вывозе из Европы американского ядерного оружия и нерасширении НАТО на восток.Двадцать шестого января Россия получила письменный ответ. В МИД заявили, что западные партнеры проигнорировали самый главный вопрос — о нерасширении альянса.

https://ria.ru/20220207/otnosheniya-1771105011.html

https://ria.ru/20220207/makron-1771431210.html

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политика, россия, европа, франция, эммануэль макрон, владимир путин, дмитрий песков, евросоюз