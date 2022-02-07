https://ria.ru/20220207/peregovory-1771423312.html

Попытки подгонять ход переговоров по СВПД контрпродуктивны, заявили в МИД

Попытки подгонять ход переговоров по СВПД контрпродуктивны, заявили в МИД - РИА Новости, 07.02.2022

Попытки подгонять ход переговоров по СВПД контрпродуктивны, заявили в МИД

Москва считает контрпродуктивными попытки искусственно подгонять ход переговоров по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной РИА Новости, 07.02.2022

2022-02-07T10:47

2022-02-07T10:47

2022-02-07T10:47

в мире

дональд трамп

михаил ульянов

тегеран (город)

россия

франция

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

владимир ермаков

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Москва считает контрпродуктивными попытки искусственно подгонять ход переговоров по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) и заранее назначать сроки их окончания, заявил в интервью РИА Новости директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.Ранее высокопоставленный представитель госдепа сообщил, что переговоры с Ираном по возвращению к СВПД находятся на финальном этапе, у сторон осталось не более нескольких недель, чтобы достичь соглашения."Конечно, восстанавливать всегда сложнее, чем ломать, о чём стоило бы помнить тем, кто сегодня пытается подгонять переговорный процесс и заранее назначать сроки его окончания", - сказал Ермаков.Он подчеркнул, что Россия ориентируется "не на "красные даты" в чужих политических календарях, а на содержательный итог, который, как мы надеемся, создаст условия для устойчивой реализации СВПД с выходом на окончательную нормализацию международного взаимодействия с Ираном".В Вене в настоящее время проходят переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона. Восьмой раунд стартовал 27 декабря, 28 января переговорщики взяли паузу, чтобы проконсультироваться со столицами. Ожидается, что переговоры будут возобновлены на этой неделе. На этом фоне госдеп сообщил РИА Новости, что Вашингтон принял решение восстановить отмененные ранее исключения из режима санкций в отношении ядерной программы Ирана. При этом отмечалось, что Вашингтон не рассматривает данный шаг как уступку Тегерану.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку – Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), который предполагал снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп вышел из СВПД и восстановил санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.Ранее постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов не исключил, что, если переговоры в Вене по восстановлению СВПД будут идти теми же темпами, до конца февраля стороны могут достичь соглашения. После этого может понадобиться еще около двух месяцев на подготовку к возобновлению ядерной сделки, таким образом полностью функционировать она может начать к апрелю, тогда же может быть уже снято и нефтяное эмбарго в отношении Ирана.

https://ria.ru/20220207/svpd-1771421894.html

https://ria.ru/20220207/iran-1771421730.html

тегеран (город)

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франция

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в мире, дональд трамп, михаил ульянов, тегеран (город), россия, франция, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), владимир ермаков