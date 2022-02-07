https://ria.ru/20220207/pekin-1771478567.html

"Для нас это очень амбициозная цель". О чем Путин договорился в Пекине

"Для нас это очень амбициозная цель". О чем Путин договорился в Пекине - РИА Новости, 07.02.2022

"Для нас это очень амбициозная цель". О чем Путин договорился в Пекине

Зимние Олимпийские игры стали особым мероприятием в российско-китайских отношениях. Президент России Владимир Путин - один из немногих мировых лидеров, лично... РИА Новости, 07.02.2022

2022-02-07T14:14

2022-02-07T14:14

2022-02-07T14:13

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МОСКВА, 7 фев – Проект "Россия-Китай: Главное". Зимние Олимпийские игры стали особым мероприятием в российско-китайских отношениях. Президент России Владимир Путин - один из немногих мировых лидеров, лично присутствовавших на открытии Олимпиады. Более того, российский президент стал первым главой государства, с которым председатель КНР Си Цзиньпин за последние 400 дней провел переговоры в очном формате.По итогам переговоров был подписан пакет совместных документов, а лидеры приняли совместное заявление, и, конечно, приняли участие в открытии главного праздника зимнего спорта. О российско-китайской встрече на высшем уровне – в материале проекта "Россия-Китай: главное".Теплая и конструктивная встречаС Владимиром Путиным Си Цзиньпин провел больше всего встреч за все время пребывания на посту председателя КНР. Перед открытием Олимпиады главы государств встретились в 38-й раз. За почти три года, прошедших с последней личной встречи, тем для переговоров и договоренностей для подписания накопилось немало.Как заявил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, встречу президента РФ Владимира Путина и лидера КНР Си Цзиньпина можно охарактеризовать как теплую, конструктивную, партнерскую и союзническую.По его словам, акцент был сделан на двусторонних отношениях и торгово-экономическом сотрудничестве.Главная партийная газета Китая "Жэньминь жибао" описала переговоры как "начало новой главы в российско-китайских отношениях". В материале напоминается, что в 2014 году Си Цзиньпин присутствовал на церемонии открытия 22-х зимних Олимпийских игр в Сочи, и это был первый раз, когда глава КНР присутствовал на открытии такого крупного спортивного мероприятия за рубежом. Символично, что спустя восемь лет, отмечается в статье, лидеры встретились в Пекине на открытии 24-х зимних Олимпийских игр, несмотря на то, что пандемия поставила на паузу международные обмены.Значимым результатом переговоров стало принятое РФ и КНР в рамках визита Владимира Путина совместное заявление о международных отношениях, вступающих в новую эпоху, и глобальном устойчивом развитии.Россия и Китай придерживаются единого мнения по многим вопросам мирового развития. В первую очередь, демократии. "Стороны едины в понимании того, что демократия является общечеловеческой ценностью, а не привилегией отдельных государств, ее продвижение и защита – общая задача всего мирового сообщества", - подчеркивается в документеПри этом в Москве и Пекине уверены, что демократия не строится по трафаретам, формы и методы ее реализации зависят от общественно-политического устройства, истории, традиций и культурных особенностей конкретного государства.Стороны выразили глубокую обеспокоенность серьезными вызовами в сфере международной безопасности, выступив против действий внешних сил по подрыву безопасности и стабильности в общих сопредельных регионах,В документе российская сторона подтвердила приверженность принципу "одного Китая", а КНР поддержала выдвинутые Российской Федерацией предложения по формированию долгосрочных юридически обязательных гарантий безопасности в Европе.Обе стороны выступили против дальнейшего расширения НАТО и призвали Североатлантический альянс отказаться от идеологизированных подходов времен "холодной войны", уважать суверенитет, безопасность и интересы других стран, многообразие их цивилизационных и культурно-исторических укладов, объективно и справедливо относиться к мирному развитию других государств.Россия и КНР также выступили против формирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе закрытых блоковых структур и противоборствующих лагерей. В заявлении отмечается, что стороны прилагают последовательные усилия в интересах строительства равноправной, открытой, инклюзивной, не направленной против третьих стран системы безопасности в АТР. В этой связи Россия и Китай полагают, что создание США, Великобританией и Австралией (AUKUS) "трехстороннего партнерства в сфере безопасности" противоречит задачам обеспечения безопасности и устойчивого развития АТР, усиливают опасность запуска в регионе гонки вооружений и создают серьезные риски ядерного распространения.Ядерное нераспространение, контроль над вооружениями, предотвращение гонки вооружений в космическом пространстве, планы Японии осуществить сброс в океан радиоактивной воды с аварийной атомной станции "Фукусима", международная информационная безопасность – все эти темы затронуты в совместном заявлении.Амбициозные планыНемало внимания на переговорах уделили и двусторонним планам и целям. Так, стороны условились активизировать работу по сопряжению планов развития Евразийского экономического союза и инициативы "Один пояс, один путь", углублять практическую кооперацию в области устойчивого развития Арктики.Помимо этого, поставлена задача довести товарооборот между странами до 250 миллиардов долларов в год."Председатель Си обозначил уже новую цель для нас - 250 миллиардов долларов. Для Китая это не так много, но для нас это очень и очень амбициозная цель", - сказал пресс-секретарь президента журналистам по итогам встречи лидеров. Он напомнил, что объем товарооборота между Россией и Китаем в 2021 году составил 140 миллиардов долларов.При этом Песков отметил, что "250 миллиардов является вполне реалистичным, учитывая нынешнюю динамику развития двусторонних отношений".Он обратил внимание на документ, который был подписан по итогам переговоров - это совместное заявление Минэкономразвития РФ и Минкоммерции КНР о завершении работ по разработке дорожной карты по высококачественному развитию российско-китайской торговли товарами и услугами. Как указал Песков, это позволит не только увеличить объемы и масштабы товарооборота, но и поможет усовершенствовать его структуру и определит новые направления кооперации.Пресс-секретарь сообщил, что главы государств обсудили инвестиционное сотрудничество, энергетику и военно-техническую кооперацию, а также затрагивали тему открытия границ между Россией и Китаем.В свою очередь, китайский лидер отметил, что Пекин готов продвигать сотрудничество с Москвой по созданию Международной научной лунной станции. Помимо этого, страны готовятся взаимно признать вакцины от коронавируса. Россия и Китай ведут работу над взаимным признанием вакцин от коронавируса, заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.В ходе переговоров в китайской столице Си Цзиньпин заявил, что китайская сторона готова продвигать сотрудничество с Россией по созданию Международной лунной станции.Как указывается в совместном заявлении, Россия и Китай также намерены продолжать работу по укреплению роли АТЭС в качестве ведущей многосторонней диалоговой площадки Азиатско-Тихоокеанского региона. Особый акцент будет делаться на вопросах борьбы с пандемией коронавируса и восстановления экономики, цифровизации различных сфер жизнедеятельности, экономического подъема удаленных территорий и налаживания взаимодействия между АТЭС и другими региональными многосторонними объединениями с созвучной повесткой дня.Таким образом, как отмечают российские и китайские эксперты, первая после начала пандемии встреча лидеров двух стран стала весьма плодотворной и может считаться началом новой главы в российско-китайских отношениях.

https://radiosputnik.ria.ru/20220204/peskov-1771090774.html

https://ria.ru/20220204/videorolik-1771088375.html

https://ria.ru/20220205/kitay-1771188381.html

https://ria.ru/20220206/argentina-1771324190.html

https://ria.ru/20220203/kitay-1770909860.html

https://ria.ru/20220205/demokratiya-1771155920.html

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