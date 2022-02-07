https://ria.ru/20220207/pakistan-1771459923.html
Песков рассказал о подготовке визита премьера Пакистана
Песков рассказал о подготовке визита премьера Пакистана - РИА Новости, 07.02.2022
Песков рассказал о подготовке визита премьера Пакистана
Подготовка визита в феврале в Россию премьера Пакистана ведется, даты своевременно сообщат, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 07.02.2022
2022-02-07T13:01
2022-02-07T13:01
2022-02-07T13:01
политика
россия
пакистан
дмитрий песков
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Подготовка визита в феврале в Россию премьера Пакистана ведется, даты своевременно сообщат, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Пескова попросили прокомментировать данные пакистанских СМИ о том, что ожидается первый за более чем 20 лет визит премьера Пакистана в Россию в середине февраля."Действительно, подготовка к такому визиту ведется. И мы своевременно анонсируем дату такого визита", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20220206/pakistan-1771344668.html
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политика, россия, пакистан, дмитрий песков
Песков рассказал о подготовке визита премьера Пакистана
Пресс-секретарь президента Песков пообещал сообщить даты визита премьера Пакистана