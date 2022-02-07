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Москва и Париж разделят общую озабоченность по безопасности, заявил Путин
Москва и Париж разделят общую озабоченность по безопасности, заявил Путин - РИА Новости, 07.02.2022
Москва и Париж разделят общую озабоченность по безопасности, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин на встрече с французским коллегой Эммануэлем Макроном заявил, что у Москвы и Парижа общая озабоченность в сфере безопасности, и... РИА Новости, 07.02.2022
2022-02-07T19:05
2022-02-07T19:05
2022-02-07T19:05
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эммануэль макрон
владимир путин
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с французским коллегой Эммануэлем Макроном заявил, что у Москвы и Парижа общая озабоченность в сфере безопасности, и поблагодарил Макрона за то, что он принимает участие в решении этой проблемы."Что особо хотел подчеркнуть, я, конечно, понимаю, у нас общая озабоченность по поводу того, что происходит в сфере безопасности в Европе. И я хочу поблагодарить тебя за то, что Франция неизменно принимает самое активное участие в выработке принципиальных решений по этому направлению", - сказал Путин.Он отметил, что так было с самого начала новейших отношений. Путин также обратил внимание на символичность встречи именно сегодня - в день 30-летия основополагающего документа, договора об особых отношениях между Россией и Францией."И нужно сказать, что за все эти годы, как я только что сказал, Франция принимает самое активное участие в решении фундаментальных вопросов европейской безопасности", - добавил он.Путин отметил, что это касалось и кризиса, которые возник после нападения Грузии на Южную Осетию, и выработки минских договоренностей, и реализации "нормандского формата".
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грузия, россия, франция, эммануэль макрон, владимир путин, в мире
Москва и Париж разделят общую озабоченность по безопасности, заявил Путин
Президент Путин: Москва и Париж разделят общую озабоченность в сфере безопасности