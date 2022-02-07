https://ria.ru/20220207/ottava-1771380544.html

Мэр Оттавы объявил режим ЧП в городе в связи с протестами дальнобойщиков

Мэр Оттавы объявил режим ЧП в городе в связи с протестами дальнобойщиков - РИА Новости, 07.02.2022

Мэр Оттавы объявил режим ЧП в городе в связи с протестами дальнобойщиков

Мэр канадской столицы Оттавы Джим Уотсон объявил режим чрезвычайного положения в связи с протестами дальнобойщиков в городе. Слова градоначальника приводит... РИА Новости, 07.02.2022

2022-02-07T01:11

2022-02-07T01:11

2022-02-07T01:11

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Мэр канадской столицы Оттавы Джим Уотсон объявил режим чрезвычайного положения в связи с протестами дальнобойщиков в городе. Слова градоначальника приводит местный телеканал CP24Также мэр отметил, что введение такого режима обеспечивает "большую гибкость" администрации.В воскресенье Уотсон заявил, что ситуация в центре города на фоне продолжающихся протестов дальнобойщиков вышла из-под контроля.Во многих городах Канады с 29 января продолжаются масштабные акции протеста против коронавирусных ограничений, инициированные канадскими дальнобойщиками. Премьер Джастин Трюдо на фоне этих событий по соображениям безопасности сменил резиденцию, покинув Оттаву.

https://radiosputnik.ria.ru/20220206/kanada-1771300243.html

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в мире, джастин трюдо, оттава, канада