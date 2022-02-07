Мэр Оттавы объявил режим ЧП в городе в связи с протестами дальнобойщиков
Мэр Оттавы Уотсон объявил режим ЧП в городе в связи с протестами дальнобойщиков
© REUTERS / Carlos OsorioСотрудники полиции и участники акции протеста против коронавирусных ограничений в Оттаве, Канада
Сотрудники полиции и участники акции протеста против коронавирусных ограничений в Оттаве, Канада
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Мэр канадской столицы Оттавы Джим Уотсон объявил режим чрезвычайного положения в связи с протестами дальнобойщиков в городе. Слова градоначальника приводит местный телеканал CP24
"Объявление чрезвычайного положения отражает серьезную опасность и угрозу безопасности жителей из-за продолжающихся демонстраций и подчеркивает необходимость поддержки от других юрисдикций и уровней правительства", - заявил Уотсон.
Также мэр отметил, что введение такого режима обеспечивает "большую гибкость" администрации.
В воскресенье Уотсон заявил, что ситуация в центре города на фоне продолжающихся протестов дальнобойщиков вышла из-под контроля.
Во многих городах Канады с 29 января продолжаются масштабные акции протеста против коронавирусных ограничений, инициированные канадскими дальнобойщиками. Премьер Джастин Трюдо на фоне этих событий по соображениям безопасности сменил резиденцию, покинув Оттаву.