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Мэр Оттавы объявил режим ЧП в городе в связи с протестами дальнобойщиков
Мэр Оттавы объявил режим ЧП в городе в связи с протестами дальнобойщиков - РИА Новости, 07.02.2022
Мэр Оттавы объявил режим ЧП в городе в связи с протестами дальнобойщиков
Мэр канадской столицы Оттавы Джим Уотсон объявил режим чрезвычайного положения в связи с протестами дальнобойщиков в городе. Слова градоначальника приводит... РИА Новости, 07.02.2022
2022-02-07T01:11
2022-02-07T01:11
в мире
джастин трюдо
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Мэр канадской столицы Оттавы Джим Уотсон объявил режим чрезвычайного положения в связи с протестами дальнобойщиков в городе. Слова градоначальника приводит местный телеканал CP24Также мэр отметил, что введение такого режима обеспечивает "большую гибкость" администрации.В воскресенье Уотсон заявил, что ситуация в центре города на фоне продолжающихся протестов дальнобойщиков вышла из-под контроля.Во многих городах Канады с 29 января продолжаются масштабные акции протеста против коронавирусных ограничений, инициированные канадскими дальнобойщиками. Премьер Джастин Трюдо на фоне этих событий по соображениям безопасности сменил резиденцию, покинув Оттаву.
https://radiosputnik.ria.ru/20220206/kanada-1771300243.html
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в мире, джастин трюдо, оттава, канада
01:11 07.02.2022
 
Мэр Оттавы объявил режим ЧП в городе в связи с протестами дальнобойщиков

Мэр Оттавы Уотсон объявил режим ЧП в городе в связи с протестами дальнобойщиков

© REUTERS / Carlos OsorioСотрудники полиции и участники акции протеста против коронавирусных ограничений в Оттаве, Канада
Сотрудники полиции и участники акции протеста против коронавирусных ограничений в Оттаве, Канада - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
© REUTERS / Carlos Osorio
Сотрудники полиции и участники акции протеста против коронавирусных ограничений в Оттаве, Канада
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Мэр канадской столицы Оттавы Джим Уотсон объявил режим чрезвычайного положения в связи с протестами дальнобойщиков в городе. Слова градоначальника приводит местный телеканал CP24

"Объявление чрезвычайного положения отражает серьезную опасность и угрозу безопасности жителей из-за продолжающихся демонстраций и подчеркивает необходимость поддержки от других юрисдикций и уровней правительства", - заявил Уотсон.

Также мэр отметил, что введение такого режима обеспечивает "большую гибкость" администрации.
В воскресенье Уотсон заявил, что ситуация в центре города на фоне продолжающихся протестов дальнобойщиков вышла из-под контроля.
Во многих городах Канады с 29 января продолжаются масштабные акции протеста против коронавирусных ограничений, инициированные канадскими дальнобойщиками. Премьер Джастин Трюдо на фоне этих событий по соображениям безопасности сменил резиденцию, покинув Оттаву.
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В миреДжастин ТрюдоОттаваКанада
 
 
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