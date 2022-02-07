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На Кубани четверо детей и взрослый погибли от отравления газом
На Кубани четверо детей и взрослый погибли от отравления газом - РИА Новости, 07.02.2022
На Кубани четверо детей и взрослый погибли от отравления газом
В Северском районе Краснодарского края четверо детей и один взрослый отравились угарным газом в жилом доме, рассказал РИА Новости представитель экстренных... РИА Новости, 07.02.2022
2022-02-07T11:49
2022-02-07T11:49
2022-02-07T15:24
происшествия
краснодарский край
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. В Северском районе Краснодарского края четверо детей и один взрослый отравились угарным газом в жилом доме, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."В поселке Афипский отравились бытовым газом пять человек <…>, все они погибли", — сказал собеседник агентства.Причиной ЧП, по предварительным данным, стала неисправность оборудования.
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происшествия, краснодарский край
11:49 07.02.2022 (обновлено: 15:24 07.02.2022)
На Кубани четверо детей и взрослый погибли от отравления газом
В Краснодарском крае четверо детей и взрослый погибли от отравления газом в жилом доме