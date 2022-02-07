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На Кубани четверо детей и взрослый погибли от отравления газом

На Кубани четверо детей и взрослый погибли от отравления газом - РИА Новости, 07.02.2022

На Кубани четверо детей и взрослый погибли от отравления газом

В Северском районе Краснодарского края четверо детей и один взрослый отравились угарным газом в жилом доме, рассказал РИА Новости представитель экстренных... РИА Новости, 07.02.2022

2022-02-07T11:49

2022-02-07T11:49

2022-02-07T15:24

происшествия

краснодарский край

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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. В Северском районе Краснодарского края четверо детей и один взрослый отравились угарным газом в жилом доме, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."В поселке Афипский отравились бытовым газом пять человек <…>, все они погибли", — сказал собеседник агентства.Причиной ЧП, по предварительным данным, стала неисправность оборудования.

https://ria.ru/20220111/sk-1767301282.html

краснодарский край

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происшествия, краснодарский край