https://ria.ru/20220207/otpusk-1771378619.html

Юрист рассказал, когда можно получить отпуск больше, чем положено

Юрист рассказал, когда можно получить отпуск больше, чем положено - РИА Новости, 07.02.2022

Юрист рассказал, когда можно получить отпуск больше, чем положено

В России ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется на 28 календарных дней, если сотрудник отработал шесть и более месяцев в организации. Однако в некоторых... РИА Новости, 07.02.2022

2022-02-07T04:14

2022-02-07T04:14

2022-02-07T04:14

общество

егор редин

россия

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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. В России ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется на 28 календарных дней, если сотрудник отработал шесть и более месяцев в организации. Однако в некоторых можно рассчитывать и на дополнительный оплачиваемый отпуск, пояснил агентству "Прайм" управляющий партнер юридической компании "Позиция права" Егор Редин.По словам собеседника агентства, он предоставляется работникам, занятым на предприятиях с вредными и(или) опасными условиями труда, имеющим ненормированный режим рабочего времени, трудящимся в районах Крайнего Севера и приравненным к ним местностях.На дополнительный отпуск имеют право и работники с особым характером работы. Речь идет, например, о командированных в горячие точки (плюс 2 дня к отпуску), врачах общей практики и медсестрах, чей непрерывный стаж составляет более 3 лет (плюс 3 дня к отпуску).

https://ria.ru/20211214/otpusk-1763584892.html

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общество, егор редин, россия