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Юрист рассказал, когда можно получить отпуск больше, чем положено
Юрист рассказал, когда можно получить отпуск больше, чем положено - РИА Новости, 07.02.2022
Юрист рассказал, когда можно получить отпуск больше, чем положено
В России ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется на 28 календарных дней, если сотрудник отработал шесть и более месяцев в организации. Однако в некоторых... РИА Новости, 07.02.2022
2022-02-07T04:14
2022-02-07T04:14
общество
егор редин
россия
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. В России ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется на 28 календарных дней, если сотрудник отработал шесть и более месяцев в организации. Однако в некоторых можно рассчитывать и на дополнительный оплачиваемый отпуск, пояснил агентству "Прайм" управляющий партнер юридической компании "Позиция права" Егор Редин.По словам собеседника агентства, он предоставляется работникам, занятым на предприятиях с вредными и(или) опасными условиями труда, имеющим ненормированный режим рабочего времени, трудящимся в районах Крайнего Севера и приравненным к ним местностях.На дополнительный отпуск имеют право и работники с особым характером работы. Речь идет, например, о командированных в горячие точки (плюс 2 дня к отпуску), врачах общей практики и медсестрах, чей непрерывный стаж составляет более 3 лет (плюс 3 дня к отпуску).
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общество, егор редин, россия
04:14 07.02.2022
 
Юрист рассказал, когда можно получить отпуск больше, чем положено

Юрист Редин: врачам общей практики и медсестрам положены три дополнительных дня отпуска

© РИА Новости / Максим БогодвидТрудовая книжка в руке у посетителя ярмарки вакансий
Трудовая книжка в руке у посетителя ярмарки вакансий - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
Трудовая книжка в руке у посетителя ярмарки вакансий. Архивное фото
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. В России ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется на 28 календарных дней, если сотрудник отработал шесть и более месяцев в организации. Однако в некоторых можно рассчитывать и на дополнительный оплачиваемый отпуск, пояснил агентству "Прайм" управляющий партнер юридической компании "Позиция права" Егор Редин.
По словам собеседника агентства, он предоставляется работникам, занятым на предприятиях с вредными и(или) опасными условиями труда, имеющим ненормированный режим рабочего времени, трудящимся в районах Крайнего Севера и приравненным к ним местностях.

"Там, где речь идет о вредных и опасных условиях труда действует пара ограничений — оценка степени вредности и стаж работы", — отметил Редин.

На дополнительный отпуск имеют право и работники с особым характером работы. Речь идет, например, о командированных в горячие точки (плюс 2 дня к отпуску), врачах общей практики и медсестрах, чей непрерывный стаж составляет более 3 лет (плюс 3 дня к отпуску).
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ОбществоЕгор РединРоссия
 
 
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