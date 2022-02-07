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Юрист рассказал, когда можно получить отпуск больше, чем положено
Юрист рассказал, когда можно получить отпуск больше, чем положено - РИА Новости, 07.02.2022
Юрист рассказал, когда можно получить отпуск больше, чем положено
В России ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется на 28 календарных дней, если сотрудник отработал шесть и более месяцев в организации. Однако в некоторых... РИА Новости, 07.02.2022
2022-02-07T04:14
2022-02-07T04:14
2022-02-07T04:14
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. В России ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется на 28 календарных дней, если сотрудник отработал шесть и более месяцев в организации. Однако в некоторых можно рассчитывать и на дополнительный оплачиваемый отпуск, пояснил агентству "Прайм" управляющий партнер юридической компании "Позиция права" Егор Редин.По словам собеседника агентства, он предоставляется работникам, занятым на предприятиях с вредными и(или) опасными условиями труда, имеющим ненормированный режим рабочего времени, трудящимся в районах Крайнего Севера и приравненным к ним местностях.На дополнительный отпуск имеют право и работники с особым характером работы. Речь идет, например, о командированных в горячие точки (плюс 2 дня к отпуску), врачах общей практики и медсестрах, чей непрерывный стаж составляет более 3 лет (плюс 3 дня к отпуску).
https://ria.ru/20211214/otpusk-1763584892.html
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общество, егор редин, россия
Юрист рассказал, когда можно получить отпуск больше, чем положено
Юрист Редин: врачам общей практики и медсестрам положены три дополнительных дня отпуска