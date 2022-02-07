04:15 07.02.2022 (обновлено: 15:37 07.02.2022)
МИД обвинил США в двуличии из-за ядерного оружия в Европе
Дипломат Ермаков указал на двуличие Запада по вопросу размещения ядерного оружия в Европе
Американский бомбардировщик B-52H. Архивное фото
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Запад, вместо того чтобы опасаться гипотетической угрозы размещения российского ядерного оружия в Белоруссии, лучше бы задумался о реальной опасности размещения в Европе ядерного оружия США, заявил в интервью РИА Новости директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков.
"Хочется встречно задать вопрос: не видят ли наши европейские коллеги угрозу своей безопасности не в гипотетическом белорусском, а в реально имеющем место размещении на территории ряда стран НАТО американского ядерного оружия, способного поражать цели на территории России?" — сказал Ермаков в ответ на просьбу прокомментировать заявления Госдепартамента.
По его словам, участие неядерных европейских стран в "совместных ядерных миссиях" НАТО "напрямую противоречит их базовым обязательствам по Договору о нераспространении ядерного оружия".
"Мы с таким двуличием стран Запада категорически не согласны", — подчеркнул высокопоставленный российский дипломат.
О том, что Минск готов разместить у себя такое вооружение, если НАТО пойдет на аналогичный шаг в Польше, белорусский президент заявил в интервью РИА Новости в конце ноября.
Как отметил министр иностранных дел Сергей Лавров, это высказывание Лукашенко стоит воспринимать как предостережение Западу. В свою очередь, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков указал, что размещение различных видов вооружений у границ страны повлечет действия по балансировке ситуации.
После распада СССР на белорусской территории остались десятки зарядов к стратегическим межконтинентальным ракетам "Тополь" и более тысячи тактических ядерных боеголовок. Их вывод стал результатом подписания Минском Договора о нераспространении ядерного оружия.
Лукашенко заявил в интервью РИА Новости, что все пусковые площадки для межконтинентальных баллистических ракет в республике, кроме одной, сохранились и готовы к использованию.
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