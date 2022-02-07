https://ria.ru/20220207/oruzhie-1771383714.html

МИД обвинил США в двуличии из-за ядерного оружия в Европе

МИД обвинил США в двуличии из-за ядерного оружия в Европе - РИА Новости, 07.02.2022

МИД обвинил США в двуличии из-за ядерного оружия в Европе

Запад, вместо того чтобы опасаться гипотетической угрозы размещения российского ядерного оружия в Белоруссии, лучше бы задумался о реальной опасности размещения РИА Новости, 07.02.2022

2022-02-07T04:15

2022-02-07T04:15

2022-02-07T15:37

владимир ермаков

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

россия

белоруссия

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евросоюз

в мире

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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Запад, вместо того чтобы опасаться гипотетической угрозы размещения российского ядерного оружия в Белоруссии, лучше бы задумался о реальной опасности размещения в Европе ядерного оружия США, заявил в интервью РИА Новости директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков.Ранее в Госдепартаменте США выразили предположение, что изменение белорусской конституции может привести к размещению ядерных сил России на территории страны, что якобы создаст угрозу безопасности Европы.По его словам, участие неядерных европейских стран в "совместных ядерных миссиях" НАТО "напрямую противоречит их базовым обязательствам по Договору о нераспространении ядерного оружия"."Мы с таким двуличием стран Запада категорически не согласны", — подчеркнул высокопоставленный российский дипломат.О том, что Минск готов разместить у себя такое вооружение, если НАТО пойдет на аналогичный шаг в Польше, белорусский президент заявил в интервью РИА Новости в конце ноября.Как отметил министр иностранных дел Сергей Лавров, это высказывание Лукашенко стоит воспринимать как предостережение Западу. В свою очередь, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков указал, что размещение различных видов вооружений у границ страны повлечет действия по балансировке ситуации.После распада СССР на белорусской территории остались десятки зарядов к стратегическим межконтинентальным ракетам "Тополь" и более тысячи тактических ядерных боеголовок. Их вывод стал результатом подписания Минском Договора о нераспространении ядерного оружия.Лукашенко заявил в интервью РИА Новости, что все пусковые площадки для межконтинентальных баллистических ракет в республике, кроме одной, сохранились и готовы к использованию.

https://ria.ru/20220108/oruzhie-1766916003.html

https://ria.ru/20211220/zelenskiy-1764566955.html

россия

белоруссия

сша

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владимир ермаков, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, белоруссия, сша, нато, евросоюз, в мире