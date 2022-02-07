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МИД обвинил США в двуличии из-за ядерного оружия в Европе
МИД обвинил США в двуличии из-за ядерного оружия в Европе - РИА Новости, 07.02.2022
МИД обвинил США в двуличии из-за ядерного оружия в Европе
Запад, вместо того чтобы опасаться гипотетической угрозы размещения российского ядерного оружия в Белоруссии, лучше бы задумался о реальной опасности размещения РИА Новости, 07.02.2022
2022-02-07T04:15
2022-02-07T15:37
владимир ермаков
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
россия
белоруссия
сша
нато
евросоюз
в мире
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Запад, вместо того чтобы опасаться гипотетической угрозы размещения российского ядерного оружия в Белоруссии, лучше бы задумался о реальной опасности размещения в Европе ядерного оружия США, заявил в интервью РИА Новости директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков.Ранее в Госдепартаменте США выразили предположение, что изменение белорусской конституции может привести к размещению ядерных сил России на территории страны, что якобы создаст угрозу безопасности Европы.По его словам, участие неядерных европейских стран в "совместных ядерных миссиях" НАТО "напрямую противоречит их базовым обязательствам по Договору о нераспространении ядерного оружия"."Мы с таким двуличием стран Запада категорически не согласны", — подчеркнул высокопоставленный российский дипломат.О том, что Минск готов разместить у себя такое вооружение, если НАТО пойдет на аналогичный шаг в Польше, белорусский президент заявил в интервью РИА Новости в конце ноября.Как отметил министр иностранных дел Сергей Лавров, это высказывание Лукашенко стоит воспринимать как предостережение Западу. В свою очередь, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков указал, что размещение различных видов вооружений у границ страны повлечет действия по балансировке ситуации.После распада СССР на белорусской территории остались десятки зарядов к стратегическим межконтинентальным ракетам "Тополь" и более тысячи тактических ядерных боеголовок. Их вывод стал результатом подписания Минском Договора о нераспространении ядерного оружия.Лукашенко заявил в интервью РИА Новости, что все пусковые площадки для межконтинентальных баллистических ракет в республике, кроме одной, сохранились и готовы к использованию.
https://ria.ru/20220108/oruzhie-1766916003.html
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владимир ермаков, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, белоруссия, сша, нато, евросоюз, в мире
04:15 07.02.2022 (обновлено: 15:37 07.02.2022)
 
МИД обвинил США в двуличии из-за ядерного оружия в Европе

Дипломат Ермаков указал на двуличие Запада по вопросу размещения ядерного оружия в Европе

© Tech. Sgt. Roidan CarlsonАмериканский бомбардировщик B-52H
Американский бомбардировщик B-52H
© Tech. Sgt. Roidan Carlson
Американский бомбардировщик B-52H. Архивное фото
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Запад, вместо того чтобы опасаться гипотетической угрозы размещения российского ядерного оружия в Белоруссии, лучше бы задумался о реальной опасности размещения в Европе ядерного оружия США, заявил в интервью РИА Новости директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков.
Ранее в Госдепартаменте США выразили предположение, что изменение белорусской конституции может привести к размещению ядерных сил России на территории страны, что якобы создаст угрозу безопасности Европы.

"Хочется встречно задать вопрос: не видят ли наши европейские коллеги угрозу своей безопасности не в гипотетическом белорусском, а в реально имеющем место размещении на территории ряда стран НАТО американского ядерного оружия, способного поражать цели на территории России?" — сказал Ермаков в ответ на просьбу прокомментировать заявления Госдепартамента.

По его словам, участие неядерных европейских стран в "совместных ядерных миссиях" НАТО "напрямую противоречит их базовым обязательствам по Договору о нераспространении ядерного оружия".
"Мы с таким двуличием стран Запада категорически не согласны", — подчеркнул высокопоставленный российский дипломат.
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О том, что Минск готов разместить у себя такое вооружение, если НАТО пойдет на аналогичный шаг в Польше, белорусский президент заявил в интервью РИА Новости в конце ноября.
Как отметил министр иностранных дел Сергей Лавров, это высказывание Лукашенко стоит воспринимать как предостережение Западу. В свою очередь, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков указал, что размещение различных видов вооружений у границ страны повлечет действия по балансировке ситуации.
После распада СССР на белорусской территории остались десятки зарядов к стратегическим межконтинентальным ракетам "Тополь" и более тысячи тактических ядерных боеголовок. Их вывод стал результатом подписания Минском Договора о нераспространении ядерного оружия.
Лукашенко заявил в интервью РИА Новости, что все пусковые площадки для межконтинентальных баллистических ракет в республике, кроме одной, сохранились и готовы к использованию.
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Владимир ЕрмаковМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)РоссияБелоруссияСШАНАТОЕвросоюзВ мире
 
 
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