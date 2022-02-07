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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220207/online-1771515569.html
Российские видеосервисы назвали самые популярные фильмы и сериалы 2021 года
Российские видеосервисы назвали самые популярные фильмы и сериалы 2021 года - РИА Новости, 07.02.2022
Российские видеосервисы назвали самые популярные фильмы и сериалы 2021 года
Российские видеосервисы назвали самые популярные фильмы и сериалы 2021. Данные стриминги предоставили Бюллетеню кинопрокатчика. Результаты исследования... РИА Новости, 07.02.2022
2022-02-07T22:46
2022-02-07T22:46
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Российские видеосервисы назвали самые популярные фильмы и сериалы 2021. Данные стриминги предоставили Бюллетеню кинопрокатчика. Результаты исследования опубликованы на сайте издания. Журнал получил информацию от таких платформ, как "Амедиатека", IVI, Kion, Megogo, Okko, Wink, "МегаФон ТВ" и "Кинопоиск". "В общей сложности, по данным компании Telecom Daily, по итогам первого полугодия 2021 года эти стриминги контролируют 69,5 процентов российского рынка онлайн-кинотеатров", — пишет Бюллетень кинопрокатчика.Среди самых популярных полнометражных лент оказались "Гнев человеческий" Гая Ричи, анимация Pixar "Душа". Оба проекта попали в рейтинги четырех онлайн-кинотеатров. Картина британского режиссера и вовсе возглавила топ трех плащадок. Также успехом у зрителей стримингов пользовался фантастический экшен "Мортал Комбат", основанный на одноименной серии игр. У него бронза трех сервисов. Самым востребованным российским проектом, по мнению Бюллетеня кинопрокатчика, стал "Батя"."В целом отечественные полнометражные фильмы заняли в семи пятерках лучших проектов 11 мест", — отмечает издание.Еще больше российского контента оказалось среди популярных в онлайне сериалов — 27 позиций из 40. Пять самых востребованных сериалов на "Амедиатеке" — "Почему женщины убивают", "Игра престолов", "Друзья", "Мейр из Исттауна", "Миллиарды". Пятерка самых популярных полнометражных фильма онлайн-кинотеатра IVI — "Батя", "Бесконечность", "Огонь", "Душа", "Мортал Комбат". Топ-5 сериалов этой платформы — "Везет", "Пробуждение", "По колено", "Клиника счастья", "Постучись в мою дверь". На Kion больше всего смотрели такие фильмы, как "Гнев человеческий", "Девятаев", "Мортал Комбат", "Дуров", "Круэлла". Самыми востребованными сериалами площадки стали "Хрустальный", "Клиника счастья", "Коса", "Секреты семейной жизни", "Чиновница". Среди зрителей Megogo популярностью пользовались картины "Гнев человеческий", "Телохранитель жены киллера", "Душа", "Форсаж 9", "Довод". В топ-5 сериалов, востребованных на этом стриминге, попали "Крюк", "Контакт", "Последний аксель", "Постучись в мою дверь", "Патриот".Самыми просматриваемыми фильмами у подписчиков Okko стали "Серебряные коньки", "Последний богатырь: Корень зла", "Побег из Претории", "Круэлла", "Гренландия". Среди сериалов лидеры "Чикатило", "Постучись в мою дверь", "Выжившие", "Бывшие", "Содержанки". В топ-5 фильмов на Wink вошли "Батя", "Душа", "Райя и последний дракон", "Фиксики: Большой секрет", "Монстры на каникулах 3: Море зовет". Популярные сериалы на этой платформе — "Воскресший Эртугрул", "Постучись в мою дверь", "Ходячие мертвецы", "Кухня", "Молодежка". Лидеры среди полнометражных проектов на "Кинопоиске" — "Лига справедливости Зака Снайдера", "Гнев человеческий", "Майор Гром: Чумной Доктор", "Конек-Горбунок", "Мажор. Фильм". Пятерка востребованных на этой платформе сериалов включает "Пищеблок", "Рика и Морти", "Топи", "Беспринципных" и "Я не шучу!". На "МегаФон ТВ" самыми популярными оказались ленты "Гнев человеческий", "Дюна", "Мортал Комбат", "Форсаж 9", "Душа". В топ сериалов попали "Гранд", "Содержанки", "Ивановы-Ивановы", "Бывшие", "Игра престолов".
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новости культуры, кино и сериалы, мегафон, кинопоиск, джейсон стэтхэм
22:46 07.02.2022
 
Российские видеосервисы назвали самые популярные фильмы и сериалы 2021 года

Российские видеосервисы назвали самые популярные фильмы и сериалы 2021 года

© Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) (2021)Кадр из фильма "Гнев человеческий"
Кадр из фильма Гнев человеческий
© Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) (2021)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Российские видеосервисы назвали самые популярные фильмы и сериалы 2021. Данные стриминги предоставили Бюллетеню кинопрокатчика. Результаты исследования опубликованы на сайте издания.
Журнал получил информацию от таких платформ, как "Амедиатека", IVI, Kion, Megogo, Okko, Wink, "МегаФон ТВ" и "Кинопоиск".
"В общей сложности, по данным компании Telecom Daily, по итогам первого полугодия 2021 года эти стриминги контролируют 69,5 процентов российского рынка онлайн-кинотеатров", — пишет Бюллетень кинопрокатчика.
Среди самых популярных полнометражных лент оказались "Гнев человеческий" Гая Ричи, анимация Pixar "Душа". Оба проекта попали в рейтинги четырех онлайн-кинотеатров. Картина британского режиссера и вовсе возглавила топ трех плащадок. Также успехом у зрителей стримингов пользовался фантастический экшен "Мортал Комбат", основанный на одноименной серии игр. У него бронза трех сервисов.
Самым востребованным российским проектом, по мнению Бюллетеня кинопрокатчика, стал "Батя".
© Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) (2021)

Джейсон Стэтхэм в фильме Гая Ричи "Гнев человеческий"

Кадр из фильма Гнев человеческий
1 из 2

Джейсон Стэтхэм в фильме Гая Ричи "Гнев человеческий"

© Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) (2021)
© Warner Bros. (2021)Кадр из фильма "Мортал Комбат"
Кадр из фильма Мортал Комбат
2 из 2
Кадр из фильма "Мортал Комбат"
© Warner Bros. (2021)
1 из 2

Джейсон Стэтхэм в фильме Гая Ричи "Гнев человеческий"

© Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) (2021)
2 из 2
Кадр из фильма "Мортал Комбат"
© Warner Bros. (2021)
"В целом отечественные полнометражные фильмы заняли в семи пятерках лучших проектов 11 мест", — отмечает издание.
Еще больше российского контента оказалось среди популярных в онлайне сериалов — 27 позиций из 40.
Пять самых востребованных сериалов на "Амедиатеке" — "Почему женщины убивают", "Игра престолов", "Друзья", "Мейр из Исттауна", "Миллиарды".
© HBO (2011–2019)

Эмилия Кларк в сериале "Игра престолов" (8 сезон)

Кадр из сериала Игра престолов (8 сезон)
1 из 5

Эмилия Кларк в сериале "Игра престолов" (8 сезон)

© HBO (2011–2019)
© Home Box Office (HBO) (2021-...)

Кейт Уинслет в сериале "Мейр из Исттауна"

Кадр из сериала Мейр из Исттауна
2 из 5

Кейт Уинслет в сериале "Мейр из Исттауна"

© Home Box Office (HBO) (2021-...)
© Студия Тритэ (2020)Кадр из фильма "Огонь"
Кадр из фильма Огонь
3 из 5
Кадр из фильма "Огонь"
© Студия Тритэ (2020)
© Lionsgate Movies, 2021

Райан Рейнольдс и Сальма Хайек в фильме "Телохранитель жены киллера"

Кадр из трейлера фильма Телохранитель жены киллера
4 из 5

Райан Рейнольдс и Сальма Хайек в фильме "Телохранитель жены киллера"

© Lionsgate Movies, 2021
© Bright/Kauffman/Crane Productions (1994)

Дэвид Швиммер, Лиза Кудроу, Мэтт Леблан, Кортни Кокс-Аркетт и Дженнифер Энистон в сериале "Друзья"

Кадр из фильма Друзья
5 из 5

Дэвид Швиммер, Лиза Кудроу, Мэтт Леблан, Кортни Кокс-Аркетт и Дженнифер Энистон в сериале "Друзья"

© Bright/Kauffman/Crane Productions (1994)
1 из 5

Эмилия Кларк в сериале "Игра престолов" (8 сезон)

© HBO (2011–2019)
2 из 5

Кейт Уинслет в сериале "Мейр из Исттауна"

© Home Box Office (HBO) (2021-...)
3 из 5
Кадр из фильма "Огонь"
© Студия Тритэ (2020)
4 из 5

Райан Рейнольдс и Сальма Хайек в фильме "Телохранитель жены киллера"

© Lionsgate Movies, 2021
5 из 5

Дэвид Швиммер, Лиза Кудроу, Мэтт Леблан, Кортни Кокс-Аркетт и Дженнифер Энистон в сериале "Друзья"

© Bright/Kauffman/Crane Productions (1994)
Пятерка самых популярных полнометражных фильма онлайн-кинотеатра IVI — "Батя", "Бесконечность", "Огонь", "Душа", "Мортал Комбат". Топ-5 сериалов этой платформы — "Везет", "Пробуждение", "По колено", "Клиника счастья", "Постучись в мою дверь".
На Kion больше всего смотрели такие фильмы, как "Гнев человеческий", "Девятаев", "Мортал Комбат", "Дуров", "Круэлла". Самыми востребованными сериалами площадки стали "Хрустальный", "Клиника счастья", "Коса", "Секреты семейной жизни", "Чиновница".
© Syncopy (2020)

Джон Дэвид Вашингтон в фильме "Довод"

Кадр из фильма Довод
1 из 3

Джон Дэвид Вашингтон в фильме "Довод"

© Syncopy (2020)
© Disney Studios LLC

Эмма Стоун в фильме "Круэлла"

Кадр из фильма Круэлла
2 из 3

Эмма Стоун в фильме "Круэлла"

© Disney Studios LLC
© Sony Pictures Productions and Releasing Russia

Павел Прилучный в фильме "Девятаев"

Кадр из фильма Девятаев
3 из 3

Павел Прилучный в фильме "Девятаев"

© Sony Pictures Productions and Releasing Russia
1 из 3

Джон Дэвид Вашингтон в фильме "Довод"

© Syncopy (2020)
2 из 3

Эмма Стоун в фильме "Круэлла"

© Disney Studios LLC
3 из 3

Павел Прилучный в фильме "Девятаев"

© Sony Pictures Productions and Releasing Russia
Среди зрителей Megogo популярностью пользовались картины "Гнев человеческий", "Телохранитель жены киллера", "Душа", "Форсаж 9", "Довод". В топ-5 сериалов, востребованных на этом стриминге, попали "Крюк", "Контакт", "Последний аксель", "Постучись в мою дверь", "Патриот".
Самыми просматриваемыми фильмами у подписчиков Okko стали "Серебряные коньки", "Последний богатырь: Корень зла", "Побег из Претории", "Круэлла", "Гренландия". Среди сериалов лидеры "Чикатило", "Постучись в мою дверь", "Выжившие", "Бывшие", "Содержанки".
© Yellow, Black & White (2020)Кадр из фильма "Последний богатырь: Корень зла"
Кадр из фильма Последний богатырь: Корень зла
1 из 6
Кадр из фильма "Последний богатырь: Корень зла"
© Yellow, Black & White (2020)
© Фото : Дисней Студиос

Любовь Аксенова и Тихон Жизневский на съемках фильма "Майор Гром: Чумной Доктор"

Съемки фильма Майор Гром: Чумной Доктор
2 из 6

Любовь Аксенова и Тихон Жизневский на съемках фильма "Майор Гром: Чумной Доктор"

© Фото : Дисней Студиос
© Sony Pictures Productions and Releasing RussiaКадр из фильма "Конек-Горбунок"
Кадр из фильма Конек-Горбунок
3 из 6
Кадр из фильма "Конек-Горбунок"
© Sony Pictures Productions and Releasing Russia
© "Централ Партнершип"

Юра Борисов в фильме "Серебряные коньки"

Кадр из фильма Серебряные коньки
4 из 6

Юра Борисов в фильме "Серебряные коньки"

© "Централ Партнершип"
© DisneyКадр из фильма "Райя и последний дракон"
Кадр из фильма Райя и последний дракон
5 из 6
Кадр из фильма "Райя и последний дракон"
© Disney
© AMC (2010 - ...)

Норман Ридус в сериале "Ходячие мертвецы"

Кадр из серила Ходячие мертвецы
6 из 6

Норман Ридус в сериале "Ходячие мертвецы"

© AMC (2010 - ...)
1 из 6
Кадр из фильма "Последний богатырь: Корень зла"
© Yellow, Black & White (2020)
2 из 6

Любовь Аксенова и Тихон Жизневский на съемках фильма "Майор Гром: Чумной Доктор"

© Фото : Дисней Студиос
3 из 6
Кадр из фильма "Конек-Горбунок"
© Sony Pictures Productions and Releasing Russia
4 из 6

Юра Борисов в фильме "Серебряные коньки"

© "Централ Партнершип"
5 из 6
Кадр из фильма "Райя и последний дракон"
© Disney
6 из 6

Норман Ридус в сериале "Ходячие мертвецы"

© AMC (2010 - ...)
В топ-5 фильмов на Wink вошли "Батя", "Душа", "Райя и последний дракон", "Фиксики: Большой секрет", "Монстры на каникулах 3: Море зовет". Популярные сериалы на этой платформе — "Воскресший Эртугрул", "Постучись в мою дверь", "Ходячие мертвецы", "Кухня", "Молодежка".
Лидеры среди полнометражных проектов на "Кинопоиске" — "Лига справедливости Зака Снайдера", "Гнев человеческий", "Майор Гром: Чумной Доктор", "Конек-Горбунок", "Мажор. Фильм". Пятерка востребованных на этой платформе сериалов включает "Пищеблок", "Рика и Морти", "Топи", "Беспринципных" и "Я не шучу!".
© Предоставлено КиноПоиск HD

Рэй Фишер, Эзра Миллер, Бен Аффлек, Генри Кавилл, Галь Гадот и Джейсон Момоа в фильме "Лига справедливости Зака Снайдера"

Кадр из фильма Лига справедливости Зака Снайдера
1 из 5

Рэй Фишер, Эзра Миллер, Бен Аффлек, Генри Кавилл, Галь Гадот и Джейсон Момоа в фильме "Лига справедливости Зака Снайдера"

© Предоставлено КиноПоиск HD
© КиноПоиск HD

Иван Янковский в сериале "Топи"

Кадр из сериала Топи
2 из 5

Иван Янковский в сериале "Топи"

© КиноПоиск HD
© Фото : Дисней Студиос

Любовь Аксенова и Тихон Жизневский на съемках фильма "Майор Гром: Чумной Доктор"

Съемки фильма Майор Гром: Чумной Доктор
3 из 5

Любовь Аксенова и Тихон Жизневский на съемках фильма "Майор Гром: Чумной Доктор"

© Фото : Дисней Студиос
© Villeneuve Films / Warner Bros. (2020)

Тимоти Шаламе в фильме "Дюна"

Кадр из фильма Дюна
4 из 5

Тимоти Шаламе в фильме "Дюна"

© Villeneuve Films / Warner Bros. (2020)
© Universal Pictures (2021)

Вин Дизель и Мишель Родригес в фильме "Форсаж 9"

Кадр из фильма Форсаж 9
5 из 5

Вин Дизель и Мишель Родригес в фильме "Форсаж 9"

© Universal Pictures (2021)
1 из 5

Рэй Фишер, Эзра Миллер, Бен Аффлек, Генри Кавилл, Галь Гадот и Джейсон Момоа в фильме "Лига справедливости Зака Снайдера"

© Предоставлено КиноПоиск HD
2 из 5

Иван Янковский в сериале "Топи"

© КиноПоиск HD
3 из 5

Любовь Аксенова и Тихон Жизневский на съемках фильма "Майор Гром: Чумной Доктор"

© Фото : Дисней Студиос
4 из 5

Тимоти Шаламе в фильме "Дюна"

© Villeneuve Films / Warner Bros. (2020)
5 из 5

Вин Дизель и Мишель Родригес в фильме "Форсаж 9"

© Universal Pictures (2021)
На "МегаФон ТВ" самыми популярными оказались ленты "Гнев человеческий", "Дюна", "Мортал Комбат", "Форсаж 9", "Душа". В топ сериалов попали "Гранд", "Содержанки", "Ивановы-Ивановы", "Бывшие", "Игра престолов".
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29 декабря 2021, 14:27Культура
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