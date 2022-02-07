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Российские видеосервисы назвали самые популярные фильмы и сериалы 2021 года

Российские видеосервисы назвали самые популярные фильмы и сериалы 2021 года - РИА Новости, 07.02.2022

Российские видеосервисы назвали самые популярные фильмы и сериалы 2021 года

Российские видеосервисы назвали самые популярные фильмы и сериалы 2021. Данные стриминги предоставили Бюллетеню кинопрокатчика. Результаты исследования... РИА Новости, 07.02.2022

2022-02-07T22:46

2022-02-07T22:46

2022-02-07T22:46

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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Российские видеосервисы назвали самые популярные фильмы и сериалы 2021. Данные стриминги предоставили Бюллетеню кинопрокатчика. Результаты исследования опубликованы на сайте издания. Журнал получил информацию от таких платформ, как "Амедиатека", IVI, Kion, Megogo, Okko, Wink, "МегаФон ТВ" и "Кинопоиск". "В общей сложности, по данным компании Telecom Daily, по итогам первого полугодия 2021 года эти стриминги контролируют 69,5 процентов российского рынка онлайн-кинотеатров", — пишет Бюллетень кинопрокатчика.Среди самых популярных полнометражных лент оказались "Гнев человеческий" Гая Ричи, анимация Pixar "Душа". Оба проекта попали в рейтинги четырех онлайн-кинотеатров. Картина британского режиссера и вовсе возглавила топ трех плащадок. Также успехом у зрителей стримингов пользовался фантастический экшен "Мортал Комбат", основанный на одноименной серии игр. У него бронза трех сервисов. Самым востребованным российским проектом, по мнению Бюллетеня кинопрокатчика, стал "Батя"."В целом отечественные полнометражные фильмы заняли в семи пятерках лучших проектов 11 мест", — отмечает издание.Еще больше российского контента оказалось среди популярных в онлайне сериалов — 27 позиций из 40. Пять самых востребованных сериалов на "Амедиатеке" — "Почему женщины убивают", "Игра престолов", "Друзья", "Мейр из Исттауна", "Миллиарды". Пятерка самых популярных полнометражных фильма онлайн-кинотеатра IVI — "Батя", "Бесконечность", "Огонь", "Душа", "Мортал Комбат". Топ-5 сериалов этой платформы — "Везет", "Пробуждение", "По колено", "Клиника счастья", "Постучись в мою дверь". На Kion больше всего смотрели такие фильмы, как "Гнев человеческий", "Девятаев", "Мортал Комбат", "Дуров", "Круэлла". Самыми востребованными сериалами площадки стали "Хрустальный", "Клиника счастья", "Коса", "Секреты семейной жизни", "Чиновница". Среди зрителей Megogo популярностью пользовались картины "Гнев человеческий", "Телохранитель жены киллера", "Душа", "Форсаж 9", "Довод". В топ-5 сериалов, востребованных на этом стриминге, попали "Крюк", "Контакт", "Последний аксель", "Постучись в мою дверь", "Патриот".Самыми просматриваемыми фильмами у подписчиков Okko стали "Серебряные коньки", "Последний богатырь: Корень зла", "Побег из Претории", "Круэлла", "Гренландия". Среди сериалов лидеры "Чикатило", "Постучись в мою дверь", "Выжившие", "Бывшие", "Содержанки". В топ-5 фильмов на Wink вошли "Батя", "Душа", "Райя и последний дракон", "Фиксики: Большой секрет", "Монстры на каникулах 3: Море зовет". Популярные сериалы на этой платформе — "Воскресший Эртугрул", "Постучись в мою дверь", "Ходячие мертвецы", "Кухня", "Молодежка". Лидеры среди полнометражных проектов на "Кинопоиске" — "Лига справедливости Зака Снайдера", "Гнев человеческий", "Майор Гром: Чумной Доктор", "Конек-Горбунок", "Мажор. Фильм". Пятерка востребованных на этой платформе сериалов включает "Пищеблок", "Рика и Морти", "Топи", "Беспринципных" и "Я не шучу!". На "МегаФон ТВ" самыми популярными оказались ленты "Гнев человеческий", "Дюна", "Мортал Комбат", "Форсаж 9", "Душа". В топ сериалов попали "Гранд", "Содержанки", "Ивановы-Ивановы", "Бывшие", "Игра престолов".

https://ria.ru/20211229/rodnyanskiy-1765614720.html

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новости культуры, кино и сериалы, мегафон, кинопоиск, джейсон стэтхэм