https://ria.ru/20220207/omsk-1771399980.html
Омич спровоцировал аварию, чтобы спасти пешеходов на переходе
Омич спровоцировал аварию, чтобы спасти пешеходов на переходе - РИА Новости, 07.02.2022
Омич спровоцировал аварию, чтобы спасти пешеходов на переходе
ДТП произошло в Советском округе Омска, когда водитель Volkswagen выехал на встречную полосу перед переходом, что спасло пешеходов, на которых на большой... РИА Новости, 07.02.2022
2022-02-07T08:50
2022-02-07T08:50
2022-02-07T11:24
происшествия
авто
омская область
volkswagen polo
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ОМСК, 7 фев — РИА Новости. ДТП произошло в Советском округе Омска, когда водитель Volkswagen выехал на встречную полосу перед переходом, что спасло пешеходов, на которых на большой скорости неслась Toyota, рассказали РИА Новости в пресс-службе областной Госавтоинспекции.Водитель Volkswagen ехал по Нефтяникам и на одном из перекрестков улицы 22 Апреля попал в ДТП. По главной дороге на большой скорости двигалась Toyota, водитель которой решил проскочить пешеходный переход, по которому шли две девушки. На перекресток перед зеброй выехал владелец Volkswagen и спас их от удара. Момент столкновения иномарок попал на запись видеорегистратора авто, двигающегося сзади."Водитель автомобиля Volkswagen Polo, мужчина 67 года рождения, выезжая с прилегающей территории дома номер 30Б на улице 22 Апреля, не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с автомобилем Toyota, который двигался по главной автодороге, не снизив скорость перед пешеходным переходом, по которому двигались люди. В результате данного происшествия водитель Volkswagen госпитализирован в медицинское учреждение с полученными травмами", — рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции Омской области.От удара оба автомобиля вылетели на тротуар. Врачи диагностировали у владельца Volkswagen закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и несколько переломов. Обстоятельства ДТП выясняются.
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происшествия, авто, омская область, volkswagen polo
08:50 07.02.2022 (обновлено: 11:24 07.02.2022)
Омич спровоцировал аварию, чтобы спасти пешеходов на переходе
Омич спровоцировал аварию, чтобы спасти пешеходов, на которых неслась Toyota
ОМСК, 7 фев — РИА Новости. ДТП произошло в Советском округе Омска, когда водитель Volkswagen выехал на встречную полосу перед переходом, что спасло пешеходов, на которых на большой скорости неслась Toyota, рассказали РИА Новости в пресс-службе областной Госавтоинспекции.
Водитель Volkswagen ехал по Нефтяникам и на одном из перекрестков улицы 22 Апреля попал в ДТП. По главной дороге на большой скорости двигалась Toyota, водитель которой решил проскочить пешеходный переход, по которому шли две девушки. На перекресток перед зеброй выехал владелец Volkswagen и спас их от удара. Момент столкновения иномарок попал на запись видеорегистратора авто, двигающегося сзади.
"Водитель автомобиля Volkswagen Polo
, мужчина 67 года рождения, выезжая с прилегающей территории дома номер 30Б на улице 22 Апреля, не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с автомобилем Toyota, который двигался по главной автодороге, не снизив скорость перед пешеходным переходом, по которому двигались люди. В результате данного происшествия водитель Volkswagen госпитализирован в медицинское учреждение с полученными травмами", — рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции Омской области
.
От удара оба автомобиля вылетели на тротуар. Врачи диагностировали у владельца Volkswagen закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и несколько переломов. Обстоятельства ДТП выясняются.