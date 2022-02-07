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Постпред России Небензя сдал положительный тест на COVID-19

Постпред России Небензя сдал положительный тест на COVID-19 - РИА Новости, 07.02.2022

Постпред России Небензя сдал положительный тест на COVID-19

Тест на коронавирус у постпреда РФ при ООН Василия Небензи оказался положительным, он на самоизоляции, сообщили журналистам в постпредстве РФ при ООН. РИА Новости, 07.02.2022

2022-02-07T19:36

2022-02-07T19:36

2022-02-07T19:47

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ООН, 7 фев – РИА Новости. Тест на коронавирус у постпреда РФ при ООН Василия Небензи оказался положительным, он на самоизоляции, сообщили журналистам в постпредстве РФ при ООН.В феврале Россия является председателем СБ ООН."Сотрудники постоянного представительства регулярно проверяются на COVID-19. Особенно это касается дипломатов, принимающих участие в очных мероприятиях в штаб-квартире ООН. Сегодня тест Василия Алексеевича Небензи оказался положительным. Постпред находится на самоизоляции и вернётся к очной работе, когда результаты тестов будут отрицательными", – рассказали в миссии.

https://ria.ru/20220202/diplomatiya-1770596467.html

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коронавирус в россии, в мире, оон, василий небензя, коронавирус covid-19, россия, совет безопасности оон