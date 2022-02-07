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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
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Постпред России Небензя сдал положительный тест на COVID-19
Постпред России Небензя сдал положительный тест на COVID-19 - РИА Новости, 07.02.2022
Постпред России Небензя сдал положительный тест на COVID-19
Тест на коронавирус у постпреда РФ при ООН Василия Небензи оказался положительным, он на самоизоляции, сообщили журналистам в постпредстве РФ при ООН. РИА Новости, 07.02.2022
2022-02-07T19:36
2022-02-07T19:47
коронавирус в россии
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василий небензя
коронавирус covid-19
распространение коронавируса
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совет безопасности оон
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ООН, 7 фев – РИА Новости. Тест на коронавирус у постпреда РФ при ООН Василия Небензи оказался положительным, он на самоизоляции, сообщили журналистам в постпредстве РФ при ООН.В феврале Россия является председателем СБ ООН."Сотрудники постоянного представительства регулярно проверяются на COVID-19. Особенно это касается дипломатов, принимающих участие в очных мероприятиях в штаб-квартире ООН. Сегодня тест Василия Алексеевича Небензи оказался положительным. Постпред находится на самоизоляции и вернётся к очной работе, когда результаты тестов будут отрицательными", – рассказали в миссии.
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коронавирус в россии, в мире, оон, василий небензя, коронавирус covid-19, россия, совет безопасности оон
19:36 07.02.2022 (обновлено: 19:47 07.02.2022)
 
Постпред России Небензя сдал положительный тест на COVID-19

Постпред России при ООН Небензя сдал положительный тест на COVID-19

© РИА Новости / Нэнси Сисель / Перейти в фотобанкВасилий Небензя выступает на заседании совета безопасности ООН в Нью-Йорке
Василий Небензя выступает на заседании совета безопасности ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
© РИА Новости / Нэнси Сисель
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Василий Небензя выступает на заседании совета безопасности ООН в Нью-Йорке
Читать ria.ru в
ООН, 7 фев – РИА Новости. Тест на коронавирус у постпреда РФ при ООН Василия Небензи оказался положительным, он на самоизоляции, сообщили журналистам в постпредстве РФ при ООН.
В феврале Россия является председателем СБ ООН.
"Сотрудники постоянного представительства регулярно проверяются на COVID-19. Особенно это касается дипломатов, принимающих участие в очных мероприятиях в штаб-квартире ООН. Сегодня тест Василия Алексеевича Небензи оказался положительным. Постпред находится на самоизоляции и вернётся к очной работе, когда результаты тестов будут отрицательными", – рассказали в миссии.
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета безопасности ООН по Украине в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
2 февраля, 04:51
WP: между постпредами России и США в ООН произошла острая перепалка
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииВ миреООНВасилий НебензяКоронавирус COVID-19РоссияСовет Безопасности ООН
 
 
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