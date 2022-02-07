https://ria.ru/20220207/nato-1771382111.html

Немцы попросили канцлера забить гвоздь в крышку гроба НАТО ради мира с Россией

В Германии обратились к Шольцу с призывом распустить НАТО - РИА Новости, 07.02.2022

Немцы попросили канцлера забить гвоздь в крышку гроба НАТО ради мира с Россией

Немецкий политолог Александр Рар призвал в Telegram канцлера ФРГ Олафа Шольца задуматься об идее о роспуске НАТО. РИА Новости, 07.02.2022

2022-02-07T03:30

2022-02-07T03:30

2022-02-07T15:10

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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Немецкий политолог Александр Рар призвал в Telegram канцлера ФРГ Олафа Шольца задуматься об идее о роспуске НАТО.По его мнению, Североатлантический альянс не справляется со своей функцией по обеспечению безопасности в Европе. Эксперт считает, что глава немецкого правительства должен освободиться от "диктата англосаксов", в чем, по мнению эксперта, его поддержит президент Франции Эммануэль Макрон.Политолог также предположил, что Шольц не даст согласия на вступление Украины в НАТО. Он подчеркивает, что Германия пытается "успокоить ситуацию" вокруг Киева, в то время как США и Великобритания, наоборот, разжигают конфликт и пытаются не дать нормализовать отношения Европы с Россией.В последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения" на Украину и на этом фоне усиливают присутствие в Восточной Европе.В России отвергают все претензии и напоминают, что Киев не соблюдает Минские соглашения: украинские власти сосредоточили у линии соприкосновения половину личного состава армии и обстреливают ополченцев из запрещенного оружия.В Кремле и МИД не раз указывали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации — действия США и НАТО, которые "накачивают" Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.

https://ria.ru/20220206/putin-1771336651.html

https://ria.ru/20220205/nato-1771190184.html

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