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Немцы попросили канцлера забить гвоздь в крышку гроба НАТО ради мира с Россией
В Германии обратились к Шольцу с призывом распустить НАТО - РИА Новости, 07.02.2022
Немцы попросили канцлера забить гвоздь в крышку гроба НАТО ради мира с Россией
Немецкий политолог Александр Рар призвал в Telegram канцлера ФРГ Олафа Шольца задуматься об идее о роспуске НАТО. РИА Новости, 07.02.2022
2022-02-07T03:30
2022-02-07T15:10
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Немецкий политолог Александр Рар призвал в Telegram канцлера ФРГ Олафа Шольца задуматься об идее о роспуске НАТО.По его мнению, Североатлантический альянс не справляется со своей функцией по обеспечению безопасности в Европе. Эксперт считает, что глава немецкого правительства должен освободиться от "диктата англосаксов", в чем, по мнению эксперта, его поддержит президент Франции Эммануэль Макрон.Политолог также предположил, что Шольц не даст согласия на вступление Украины в НАТО. Он подчеркивает, что Германия пытается "успокоить ситуацию" вокруг Киева, в то время как США и Великобритания, наоборот, разжигают конфликт и пытаются не дать нормализовать отношения Европы с Россией.В последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения" на Украину и на этом фоне усиливают присутствие в Восточной Европе.В России отвергают все претензии и напоминают, что Киев не соблюдает Минские соглашения: украинские власти сосредоточили у линии соприкосновения половину личного состава армии и обстреливают ополченцев из запрещенного оружия.В Кремле и МИД не раз указывали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации — действия США и НАТО, которые "накачивают" Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.
https://ria.ru/20220206/putin-1771336651.html
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россия, франция, эммануэль макрон, нато, украина, германия, сша, великобритания, олаф шольц, александр рар, в мире, восточная европа
03:30 07.02.2022 (обновлено: 15:10 07.02.2022)
 
В Германии обратились к Шольцу с призывом распустить НАТО

Политолог Рар: канцлер ФРГ Олаф Шольц должен начать роспуск НАТО и воскрешение ОБСЕ

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФедеральный канцлер Германии Олаф Шольц
Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Немецкий политолог Александр Рар призвал в Telegram канцлера ФРГ Олафа Шольца задуматься об идее о роспуске НАТО.
По его мнению, Североатлантический альянс не справляется со своей функцией по обеспечению безопасности в Европе. Эксперт считает, что глава немецкого правительства должен освободиться от "диктата англосаксов", в чем, по мнению эксперта, его поддержит президент Франции Эммануэль Макрон.

"Надо распускать ненужную НАТО и воскрешать ОБСЕ, которая является истинной общеевропейской архитектурой безопасности", — высказался Рар.

Политолог также предположил, что Шольц не даст согласия на вступление Украины в НАТО. Он подчеркивает, что Германия пытается "успокоить ситуацию" вокруг Киева, в то время как США и Великобритания, наоборот, разжигают конфликт и пытаются не дать нормализовать отношения Европы с Россией.

"Шольц в своих интервью вертится как уж на сковородке. Он не может идти против мейнстрима либеральных элит, он не хочет лишиться власти, но он также должен следовать тому, что хотят, вернее, не хотят народы Европы: воевать и проливать кровь за Украину или за сомнительные геополитические амбиции США европейцы не желают. Поэтому вето своей предшественницы Меркель против членства Украины в НАТО Шольц не отменит", — заключил эксперт.

В последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения" на Украину и на этом фоне усиливают присутствие в Восточной Европе.
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В России отвергают все претензии и напоминают, что Киев не соблюдает Минские соглашения: украинские власти сосредоточили у линии соприкосновения половину личного состава армии и обстреливают ополченцев из запрещенного оружия.
В Кремле и МИД не раз указывали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации — действия США и НАТО, которые "накачивают" Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.
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РоссияФранцияЭммануэль МакронНАТОУкраинаГерманияСШАВеликобританияОлаф ШольцАлександр РарВ миреВосточная Европа
 
 
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