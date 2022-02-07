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WSJ рассказала о "воздушном мосте" между Украиной и Западом
WSJ рассказала о "воздушном мосте" между Украиной и Западом - РИА Новости, 07.02.2022
WSJ рассказала о "воздушном мосте" между Украиной и Западом
США и ряд стран НАТО отправляют на Украину оружие и боеприпасы, которые Киев попросил для "сдерживания России", и тем самым установился "воздушный мост", пишет... РИА Новости, 07.02.2022
2022-02-07T07:50
2022-02-07T07:53
в мире
нато
министерство обороны сша
чехия
прибалтика
россия
джо байден
сша
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. США и ряд стран НАТО отправляют на Украину оружие и боеприпасы, которые Киев попросил для "сдерживания России", и тем самым установился "воздушный мост", пишет газета Wall Street Journal.По ее данным, с 22 января, когда президент США Джо Байден одобрил выделение военной помощи Украине, в Киеве приземлились восемь американских грузовых самолетов. Всего США отправили на Украину около 650 тонн оружия и снаряжения. Страны НАТО, в том числе Британия и страны Прибалтики, также прислали "множество оружия", а Польша и Чехия должны совершить поставки в будущем.По большей части США поставили Киеву боеприпасы различных калибров, гранаты различной мощности, крупнокалиберные патроны, сотни тысяч противотанковых боеприпасов и дополнительные пули калибра 7,62 к стрелковому оружию советских времен, которое широко используется в армии Украины.Как заявил неназванный представитель США, Украине сильно не хватает боеприпасов. "Поставки продолжаются. США выявляют дополнительное оборудование, которое хранится на складах министерства обороны", - сказал газете представитель Пентагона.Киев и западные государства в последнее время постоянно заявляют якобы об усилении "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а утверждения об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Начиная с 2014 года страны НАТО во главе с США поставляют оружие Украине и тренируют ее военных, что прямо нарушает минские соглашения и негативно влияет на урегулирование в Донбассе. В поставках в общей сложности на миллиарды долларов участвуют, помимо американцев, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария, Румыния, Эстония.
https://ria.ru/20220207/ukraina-1771389145.html
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в мире, нато, министерство обороны сша, чехия, прибалтика, россия, джо байден, сша, украина
07:50 07.02.2022 (обновлено: 07:53 07.02.2022)
 
WSJ рассказала о "воздушном мосте" между Украиной и Западом

Wall Street Journal: США установили "воздушный мост" с Украиной в виде поставок оружия

© REUTERS / Valentyn OgirenkoУкраинские военнослужащие разгружают партию военной помощи из США в аэропорту "Борисполь"
Украинские военнослужащие разгружают партию военной помощи из США в аэропорту Борисполь - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Украинские военнослужащие разгружают партию военной помощи из США в аэропорту "Борисполь". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. США и ряд стран НАТО отправляют на Украину оружие и боеприпасы, которые Киев попросил для "сдерживания России", и тем самым установился "воздушный мост", пишет газета Wall Street Journal.
По ее данным, с 22 января, когда президент США Джо Байден одобрил выделение военной помощи Украине, в Киеве приземлились восемь американских грузовых самолетов. Всего США отправили на Украину около 650 тонн оружия и снаряжения. Страны НАТО, в том числе Британия и страны Прибалтики, также прислали "множество оружия", а Польша и Чехия должны совершить поставки в будущем.
Украинские военные в Луганской области - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
07:08
На Украине усомнились в полномасштабном "вторжении" России
По большей части США поставили Киеву боеприпасы различных калибров, гранаты различной мощности, крупнокалиберные патроны, сотни тысяч противотанковых боеприпасов и дополнительные пули калибра 7,62 к стрелковому оружию советских времен, которое широко используется в армии Украины.
Как заявил неназванный представитель США, Украине сильно не хватает боеприпасов. "Поставки продолжаются. США выявляют дополнительное оборудование, которое хранится на складах министерства обороны", - сказал газете представитель Пентагона.
Киев и западные государства в последнее время постоянно заявляют якобы об усилении "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а утверждения об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Начиная с 2014 года страны НАТО во главе с США поставляют оружие Украине и тренируют ее военных, что прямо нарушает минские соглашения и негативно влияет на урегулирование в Донбассе. В поставках в общей сложности на миллиарды долларов участвуют, помимо американцев, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария, Румыния, Эстония.
Военнослужащий Украины во время совместных военных учений Украины и стран НАТО - РИА Новости, 1920, 05.02.2022
5 февраля, 01:06
В США заявили, что Украина должна продолжать путь в НАТО
 
В миреНАТОМинистерство обороны СШАЧехияПрибалтикаРоссияДжо БайденСШАУкраина
 
 
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