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Религия
https://ria.ru/20220207/monastyr-1771498508.html
МИД Греции осудил осквернение известного монастыря в Турции
МИД Греции осудил осквернение известного монастыря в Турции - РИА Новости, 07.02.2022
МИД Греции осудил осквернение известного монастыря в Турции
Министерство иностранных дел Греции осудило осквернение исторического монастыря Панагия Сумела в Трапезунде, где местные власти разрешили проведение дискотеки,... РИА Новости, 07.02.2022
2022-02-07T15:43
2022-02-07T15:43
религия
турция
греция
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АФИНЫ, 7 фев - РИА Новости. Министерство иностранных дел Греции осудило осквернение исторического монастыря Панагия Сумела в Трапезунде, где местные власти разрешили проведение дискотеки, и призвали власти Турции не допустить повторения подобных актов.Монастырь Панагия Сумела, возведенный в конце IV - начале V века, является особо почитаемым у понтийских греков. В соцсетях на днях появились видеозаписи дискотеки с диджеем и танцующей молодежью в монастыре. Сообщается, что это было сделано для привлечения туристов."Недавние картины, размещенные в социальных сетях, на которых иностранная группа, похоже, танцует диско на территории исторического монастыря Панагия Сумела, являются осквернением этого памятника, кандидата на включение в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Вызывает удивление, что было дано разрешение группе, так как монастырь Панагия Сумела открывается только для паломнических целей", - говорится в сообщении МИД Греции, распространенном службой информации."Эти картины носят оскорбительный характер и дополняют серию действий турецких властей против объектов всемирного наследия", - заявили Афины."Мы призываем компетентные турецкие власти действовать должным образом, чтобы подобные акты не повторялись, и проявить уважение к святому месту монастыря", - говорится в сообщении.Протест против поругания православных святынь в Турции, в частности, монастыря Панагия Сумела, выразила Русская православная церковь. Глава Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Иларион осудил "циничное попрание христианской святыни", главной исторической святыни понтийских греков. Председатель ОВЦС подчеркнул, что в 2020 году в РПЦ "с беспокойством наблюдали" отмену музейного статуса и фактическое закрытие для христиан величественного храма Святой Софии и знаменитого своими мозаиками монастыря Хора в Стамбуле.Константинопольская церковь и Элладская православная церковь на действия турецких властей пока не отреагировали.Монастырь Панагия Сумела расположен в 48 км от города Трабзон, он был возведен в конце IV - начале V века. Обитель является одной из старейших в мире и претендует на включение в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Монастырь высечен в скалах на высоте более 300 м над уровнем моря. Он был закрыт на реставрацию в конце 2015 года. С 2016 года в монастыре шли реставрационные работы. 3 июля 2021 года министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой объявил об открытии монастыря после реставрации.Как ранее заявил РИА Новости заместитель главы отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов, в Русской православной церкви радуются возобновлению богослужений после реставрации в монастыре, хотя благословить верующим паломничество в эту древнюю обитель можно будет только после восстановления евхаристического общения с Константинопольской церковью.
https://ria.ru/20220128/srok-1770033069.html
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турция, греция
15:43 07.02.2022
 

МИД Греции осудил осквернение известного монастыря в Турции

© flickr.com/Ran Yaniv HartsteinПравославный монастырь Панагия Сумела
Православный монастырь Панагия Сумела
© flickr.com/Ran Yaniv Hartstein
Читать ria.ru в
АФИНЫ, 7 фев - РИА Новости. Министерство иностранных дел Греции осудило осквернение исторического монастыря Панагия Сумела в Трапезунде, где местные власти разрешили проведение дискотеки, и призвали власти Турции не допустить повторения подобных актов.
Монастырь Панагия Сумела, возведенный в конце IV - начале V века, является особо почитаемым у понтийских греков. В соцсетях на днях появились видеозаписи дискотеки с диджеем и танцующей молодежью в монастыре. Сообщается, что это было сделано для привлечения туристов.
"Недавние картины, размещенные в социальных сетях, на которых иностранная группа, похоже, танцует диско на территории исторического монастыря Панагия Сумела, являются осквернением этого памятника, кандидата на включение в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Вызывает удивление, что было дано разрешение группе, так как монастырь Панагия Сумела открывается только для паломнических целей", - говорится в сообщении МИД Греции, распространенном службой информации.
"Эти картины носят оскорбительный характер и дополняют серию действий турецких властей против объектов всемирного наследия", - заявили Афины.
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"Мы призываем компетентные турецкие власти действовать должным образом, чтобы подобные акты не повторялись, и проявить уважение к святому месту монастыря", - говорится в сообщении.
Протест против поругания православных святынь в Турции, в частности, монастыря Панагия Сумела, выразила Русская православная церковь. Глава Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Иларион осудил "циничное попрание христианской святыни", главной исторической святыни понтийских греков. Председатель ОВЦС подчеркнул, что в 2020 году в РПЦ "с беспокойством наблюдали" отмену музейного статуса и фактическое закрытие для христиан величественного храма Святой Софии и знаменитого своими мозаиками монастыря Хора в Стамбуле.
Константинопольская церковь и Элладская православная церковь на действия турецких властей пока не отреагировали.
Монастырь Панагия Сумела расположен в 48 км от города Трабзон, он был возведен в конце IV - начале V века. Обитель является одной из старейших в мире и претендует на включение в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Монастырь высечен в скалах на высоте более 300 м над уровнем моря. Он был закрыт на реставрацию в конце 2015 года. С 2016 года в монастыре шли реставрационные работы. 3 июля 2021 года министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой объявил об открытии монастыря после реставрации.
Как ранее заявил РИА Новости заместитель главы отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов, в Русской православной церкви радуются возобновлению богослужений после реставрации в монастыре, хотя благословить верующим паломничество в эту древнюю обитель можно будет только после восстановления евхаристического общения с Константинопольской церковью.
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