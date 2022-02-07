Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220207/mogila-1771385769.html
В Турции рассказали, как Путин вырыл могилу для НАТО
В Турции предупредили о "смертельных" последствиях визита Путина для НАТО - РИА Новости, 07.02.2022
В Турции рассказали, как Путин вырыл могилу для НАТО
Расширение НАТО на восток приведет к "смерти" Североатлантического альянса, заявил РИА Новости генсек турецкой партии Vatan ("Родина") Догу Перинчек. РИА Новости, 07.02.2022
2022-02-07T05:43
2022-02-07T14:52
владимир путин
нато
сша
россия
турция
китай
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/08/1749163678_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_8fdae461b272649ad3f5c188f609fc5c.jpg
АНКАРА, 7 фев — РИА Новости. Расширение НАТО на восток приведет к "смерти" Североатлантического альянса, заявил РИА Новости генсек турецкой партии Vatan ("Родина") Догу Перинчек.При этом Перинчек подчеркнул, что расширение НАТО является угрозой не только для России, но и для Турции, Ирана и Китая.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.Также предложения содержат пункты о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и об отводе сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года. США и НАТО 26 января передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности.
https://ria.ru/20220207/nato-1771382111.html
сша
россия
турция
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/08/1749163678_97:0:2826:2047_1920x0_80_0_0_5e9679ffd0638e67552fcd999a0b8115.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, нато, сша, россия, турция, китай, в мире
05:43 07.02.2022 (обновлено: 14:52 07.02.2022)
 
В Турции предупредили о "смертельных" последствиях визита Путина для НАТО

Турецкий политик Перинчек: визиты Путина в КНР и Турцию могут стать "могилой" для НАТО

© РИА Новости / Евгений Паулин / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
© РИА Новости / Евгений Паулин
Перейти в фотобанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 7 фев — РИА Новости. Расширение НАТО на восток приведет к "смерти" Североатлантического альянса, заявил РИА Новости генсек турецкой партии Vatan ("Родина") Догу Перинчек.

"На самом деле расширение альянса является угрозой для самого НАТО, приведет к его "смерти". Там яма, пропасть для НАТО. Визиты (президента России Владимира) Путина в Китай и Турцию — это своего рода "могила" для НАТО, поэтому они исторически важны", — считает политик.

При этом Перинчек подчеркнул, что расширение НАТО является угрозой не только для России, но и для Турции, Ирана и Китая.

"Визит президента России Владимира Путина в Китай, а потом в Анкару символизирует дорожную карту не только региона, но и мира, направленную на мир и взаимопонимание. Визит своего рода обретает черту против угрозы войны со стороны США в Черном море, Cредиземноморье, Аравийском море, Ормузском проливе. Это некий месседж того, что Россия, Турция, Китай и Иран действуют вместе. Только эти четыре страны способны предотвратить расширение НАТО на восток. Расширение НАТО на восток является угрозой России, Турции, Ирану и Китаю", — заявил Перинчек РИА Новости.

В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.
Также предложения содержат пункты о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и об отводе сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года. США и НАТО 26 января передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности.
Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
03:30
В Германии обратились к Шольцу с призывом распустить НАТО
 
Владимир ПутинНАТОСШАРоссияТурцияКитайВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала