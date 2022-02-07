https://ria.ru/20220207/mogila-1771385769.html

В Турции рассказали, как Путин вырыл могилу для НАТО

В Турции предупредили о "смертельных" последствиях визита Путина для НАТО - РИА Новости, 07.02.2022

В Турции рассказали, как Путин вырыл могилу для НАТО

Расширение НАТО на восток приведет к "смерти" Североатлантического альянса, заявил РИА Новости генсек турецкой партии Vatan ("Родина") Догу Перинчек. РИА Новости, 07.02.2022

2022-02-07T05:43

2022-02-07T05:43

2022-02-07T14:52

владимир путин

нато

сша

россия

турция

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АНКАРА, 7 фев — РИА Новости. Расширение НАТО на восток приведет к "смерти" Североатлантического альянса, заявил РИА Новости генсек турецкой партии Vatan ("Родина") Догу Перинчек.При этом Перинчек подчеркнул, что расширение НАТО является угрозой не только для России, но и для Турции, Ирана и Китая.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.Также предложения содержат пункты о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и об отводе сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года. США и НАТО 26 января передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности.

https://ria.ru/20220207/nato-1771382111.html

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турция

китай

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владимир путин, нато, сша, россия, турция, китай, в мире