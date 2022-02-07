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В Турции рассказали, как Путин вырыл могилу для НАТО
В Турции предупредили о "смертельных" последствиях визита Путина для НАТО - РИА Новости, 07.02.2022
В Турции рассказали, как Путин вырыл могилу для НАТО
Расширение НАТО на восток приведет к "смерти" Североатлантического альянса, заявил РИА Новости генсек турецкой партии Vatan ("Родина") Догу Перинчек. РИА Новости, 07.02.2022
2022-02-07T05:43
2022-02-07T05:43
2022-02-07T14:52
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АНКАРА, 7 фев — РИА Новости. Расширение НАТО на восток приведет к "смерти" Североатлантического альянса, заявил РИА Новости генсек турецкой партии Vatan ("Родина") Догу Перинчек.При этом Перинчек подчеркнул, что расширение НАТО является угрозой не только для России, но и для Турции, Ирана и Китая.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.Также предложения содержат пункты о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и об отводе сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года. США и НАТО 26 января передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности.
https://ria.ru/20220207/nato-1771382111.html
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владимир путин, нато, сша, россия, турция, китай, в мире
05:43 07.02.2022 (обновлено: 14:52 07.02.2022)
В Турции предупредили о "смертельных" последствиях визита Путина для НАТО
Турецкий политик Перинчек: визиты Путина в КНР и Турцию могут стать "могилой" для НАТО