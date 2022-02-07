https://ria.ru/20220207/minirovanie-1771431507.html
В Москве "заминировали" Курский и Казанский вокзалы
В Москве "заминировали" Курский и Казанский вокзалы - РИА Новости, 07.02.2022
В Москве "заминировали" Курский и Казанский вокзалы
Курский и Казанский вокзалы проверяют в Москве из-за анонимных сообщений о "минировании", эвакуация пока не проводится, рассказал РИА Новости представитель... РИА Новости, 07.02.2022
2022-02-07T11:25
2022-02-07T11:25
2022-02-07T11:25
происшествия
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москва
курский вокзал
ложные сообщения о минировании зданий
казанский вокзал
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Курский и Казанский вокзалы проверяют в Москве из-за анонимных сообщений о "минировании", эвакуация пока не проводится, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы."Поступили анонимные сообщения с угрозой взрыва на Казанском и Курском вокзалах, проводится проверка", - сказал собеседник агентства. По его словам, эвакуация пассажиров и персонала на данный момент не проводится.Волна "минирований" в разных городах России началась в конце 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.Только за последнюю неделю в Москве "минировали" все районные суды (сегодня), школы, офисы банков, рейсы в аэропорту Шереметьево и так далее.
https://ria.ru/20220205/minirovanie-1771254139.html
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происшествия, россия, москва, курский вокзал, ложные сообщения о минировании зданий, казанский вокзал
В Москве "заминировали" Курский и Казанский вокзалы
Курский и Казанский вокзалы Москвы проверяют из-за анонимных сообщений о "минировании"