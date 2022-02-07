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В Москве "заминировали" Курский и Казанский вокзалы
В Москве "заминировали" Курский и Казанский вокзалы - РИА Новости, 07.02.2022
В Москве "заминировали" Курский и Казанский вокзалы
Курский и Казанский вокзалы проверяют в Москве из-за анонимных сообщений о "минировании", эвакуация пока не проводится, рассказал РИА Новости представитель... РИА Новости, 07.02.2022
2022-02-07T11:25
2022-02-07T11:25
происшествия
россия
москва
курский вокзал
ложные сообщения о минировании зданий
казанский вокзал
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Курский и Казанский вокзалы проверяют в Москве из-за анонимных сообщений о "минировании", эвакуация пока не проводится, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы."Поступили анонимные сообщения с угрозой взрыва на Казанском и Курском вокзалах, проводится проверка", - сказал собеседник агентства. По его словам, эвакуация пассажиров и персонала на данный момент не проводится.Волна "минирований" в разных городах России началась в конце 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.Только за последнюю неделю в Москве "минировали" все районные суды (сегодня), школы, офисы банков, рейсы в аэропорту Шереметьево и так далее.
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происшествия, россия, москва, курский вокзал, ложные сообщения о минировании зданий, казанский вокзал
11:25 07.02.2022
 
В Москве "заминировали" Курский и Казанский вокзалы

Курский и Казанский вокзалы Москвы проверяют из-за анонимных сообщений о "минировании"

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЭлектрички на Казанском вокзале в Москве
Электрички на Казанском вокзале в Москве - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Электрички на Казанском вокзале в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Курский и Казанский вокзалы проверяют в Москве из-за анонимных сообщений о "минировании", эвакуация пока не проводится, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"Поступили анонимные сообщения с угрозой взрыва на Казанском и Курском вокзалах, проводится проверка", - сказал собеседник агентства. По его словам, эвакуация пассажиров и персонала на данный момент не проводится.
Волна "минирований" в разных городах России началась в конце 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.
Только за последнюю неделю в Москве "минировали" все районные суды (сегодня), школы, офисы банков, рейсы в аэропорту Шереметьево и так далее.
Сотрудники полиции в аэропорту Шереметьево в Москве - РИА Новости, 1920, 05.02.2022
5 февраля, 17:45
Сообщение о минировании терминала Шереметьево оказалось ложным
 
ПроисшествияРоссияМоскваКурский вокзалЛожные сообщения о минировании зданийКазанский вокзал
 
 
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