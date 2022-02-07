https://ria.ru/20220207/microsoft-1771529998.html
Microsoft тестирует секретные возможности Windows 11
Microsoft тестирует секретные возможности Windows 11 - РИА Новости, 07.02.2022
Microsoft тестирует секретные возможности Windows 11
Корпорация Microsoft работает над новыми функциями Windows 11, которые не были публично анонсированы. Об этом со ссылкой на инсайдеров сообщает The Verge. РИА Новости, 07.02.2022
2022-02-07T18:00
2022-02-07T18:00
2022-02-07T18:17
наука
технологии
microsoft corporation
windows
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/18/1738482144_129:0:1149:574_1920x0_80_0_0_f7e9790354a5129dee49483b3570f795.png
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Корпорация Microsoft работает над новыми функциями Windows 11, которые не были публично анонсированы. Об этом со ссылкой на инсайдеров сообщает The Verge.Заметным нововведением станут стикеры для обоев рабочего стола. Пользователям дадут возможность выбора стикеров, которые часто присутствуют в мессенджерах. Их можно редактировать с рабочего стола.Microsoft собирается вернуть режим планшета, который исчез в Windows 11. Так, у панели задач появится настройка автоматического скрытия при использовании устройства в качестве планшета. Заявлено появление нового раздела настроек. Во вкладке "экологичность" будут собраны рекомендации по энергосбережению и возможности вторичной переработки устройства.Новые функции пока недоступны большинству тестировщиков Windows 11, а Microsoft еще не признала их существования. В ближайшее время корпорация запустит программу полноценного тестирования.
https://ria.ru/20211207/windows-1762601651.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/18/1738482144_256:0:1021:574_1920x0_80_0_0_305c4643b2cfdf245a81dc581e0709f1.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, microsoft corporation, windows