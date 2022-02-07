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Наука
https://ria.ru/20220207/microsoft-1771529998.html
Microsoft тестирует секретные возможности Windows 11
Microsoft тестирует секретные возможности Windows 11 - РИА Новости, 07.02.2022
Microsoft тестирует секретные возможности Windows 11
Корпорация Microsoft работает над новыми функциями Windows 11, которые не были публично анонсированы. Об этом со ссылкой на инсайдеров сообщает The Verge. РИА Новости, 07.02.2022
2022-02-07T18:00
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наука
технологии
microsoft corporation
windows
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Корпорация Microsoft работает над новыми функциями Windows 11, которые не были публично анонсированы. Об этом со ссылкой на инсайдеров сообщает The Verge.Заметным нововведением станут стикеры для обоев рабочего стола. Пользователям дадут возможность выбора стикеров, которые часто присутствуют в мессенджерах. Их можно редактировать с рабочего стола.Microsoft собирается вернуть режим планшета, который исчез в Windows 11. Так, у панели задач появится настройка автоматического скрытия при использовании устройства в качестве планшета. Заявлено появление нового раздела настроек. Во вкладке "экологичность" будут собраны рекомендации по энергосбережению и возможности вторичной переработки устройства.Новые функции пока недоступны большинству тестировщиков Windows 11, а Microsoft еще не признала их существования. В ближайшее время корпорация запустит программу полноценного тестирования.
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технологии, microsoft corporation, windows
18:00 07.02.2022 (обновлено: 18:17 07.02.2022)
 

Microsoft тестирует секретные возможности Windows 11

© MicrosoftMicrosoft Windows 11
Microsoft Windows 11
© Microsoft
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Корпорация Microsoft работает над новыми функциями Windows 11, которые не были публично анонсированы. Об этом со ссылкой на инсайдеров сообщает The Verge.
Заметным нововведением станут стикеры для обоев рабочего стола. Пользователям дадут возможность выбора стикеров, которые часто присутствуют в мессенджерах. Их можно редактировать с рабочего стола.
Microsoft собирается вернуть режим планшета, который исчез в Windows 11. Так, у панели задач появится настройка автоматического скрытия при использовании устройства в качестве планшета. Заявлено появление нового раздела настроек. Во вкладке "экологичность" будут собраны рекомендации по энергосбережению и возможности вторичной переработки устройства.
Новые функции пока недоступны большинству тестировщиков Windows 11, а Microsoft еще не признала их существования. В ближайшее время корпорация запустит программу полноценного тестирования.
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НаукаТехнологииMicrosoft CorporationWindows
 
 
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