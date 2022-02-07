https://ria.ru/20220207/metropoliten-1771404513.html

Ликсутов оценил работу новых станций БКЛ метро Москвы

Ликсутов оценил работу новых станций БКЛ метро Москвы - РИА Новости, 07.02.2022

Ликсутов оценил работу новых станций БКЛ метро Москвы

Более полумиллиона человек пользуются новыми станциями Большой кольцевой линии метро Москвы ежедневно, сообщил в интервью РИА Новости заместитель мэра столицы... РИА Новости, 07.02.2022

2022-02-07T09:18

2022-02-07T09:18

2022-02-07T10:45

общество

сергей собянин

владимир путин

россия

москва

московское центральное кольцо (мцк)

большая кольцевая линия

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Более полумиллиона человек пользуются новыми станциями Большой кольцевой линии метро Москвы ежедневно, сообщил в интервью РИА Новости заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов."На сегодняшний день открытыми станциями БКЛ пользуются 550 тысяч человек каждый рабочий день. Это огромная цифра, мы не ожидали, что эти десять станций добавят так много пассажиров и так быстро. То есть БКЛ пользуется уже столько же пассажиров, сколько и МЦК. Мы рассчитывали цифру, примерно на 20–25% меньше, думали, что пассажиры придут несколько позже, потребуется 3–4 месяца на то, чтобы начать пользоваться", - сказал Ликсутов.По его словам, пассажиры стали активно пользоваться новыми станциями уже в декабре, сразу после открытия. "Это еще раз подтверждает правильность решения Мэра города о том, что БКЛ нужна, и она существенно упрощает жизнь миллионам граждан, жителям Москвы", - отметил заммэра.Он уточнил, что согласно планам, в 2023 году все станции БКЛ должны быть запущены и "кольцо" замкнется."Это будет без преувеличения огромный шаг в повышении качества жизни в Москве. По нашим прогнозам, Большой кольцевой линией метро будут пользоваться более двух миллионов человек каждый день. Она существенно снизит нагрузку на одну из самых загруженных веток московского метро – Таганско-Краснопресненскую линию, на Казанское направление Московской железной дороги", - уточнил Ликсутов.БКЛ метро Москвы начали строить в 2011 году. Ее протяженность составит 70 километров. На линии будет 31 станция. Первый участок нового метрокольца открылся в 2018 году. В декабре 2021 года были открыты сразу 10 станций БКЛ, старт запуску дали президент РФ Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин. Всего в 2021 году открылось 12 станций подземки. Полностью запустить движение по всему кольцу должны к 2023 году.Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20220125/blagoustroystvo-1769366877.html

https://ria.ru/20220207/metropoliten-1771397435.html

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Ликсутов: "БКЛ пользуется уже столько же пассажиров, сколько и МЦК" "На сегодняшний день открытыми станциями БКЛ пользуются 550 тысяч человек каждый рабочий день. Это огромная цифра, мы не ожидали, что эти десять станций добавят так много пассажиров и так быстро. То есть БКЛ пользуется уже столько же пассажиров, сколько и МЦК. Мы рассчитывали цифру, примерно на 20–25% меньше, думали, что пассажиры придут несколько позже, потребуется 3–4 месяца на то, чтобы начать пользоваться", - сказал Ликсутов. 2022-02-07T09:18 true PT2M30S

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общество, сергей собянин, владимир путин, россия, москва, московское центральное кольцо (мцк), большая кольцевая линия