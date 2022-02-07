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Возраст вагонов метро Москвы сократился, заявил Ликсутов
Возраст вагонов метро Москвы сократился, заявил Ликсутов - РИА Новости, 07.02.2022
Возраст вагонов метро Москвы сократился, заявил Ликсутов
Возраст вагонов московского метро сократился почти в два раза за последние 10 лет, сообщил в интервью РИА Новости заместитель мэра столицы по вопросам... РИА Новости, 07.02.2022
2022-02-07T08:32
2022-02-07T08:32
2022-02-07T10:32
общество
москва
максим ликсутов
московский метрополитен
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Возраст вагонов московского метро сократился почти в два раза за последние 10 лет, сообщил в интервью РИА Новости заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов."Средний возраст вагонов метро в Москве в 2010 году был 22,5 года, сегодня он составляет всего около 12 лет. Мы почти в два раза смогли уменьшить возраст вагонов метро — это ощутимая разница", - сказал Ликсутов.По его словам, в городе мэром запущена огромная программа обновления подвижного состава, акцент делается не только на метро, но и на все виды городского транспорта сразу.Он отметил, что в новых поездах комфортно и зимой, и летом, широкие двери, шумоизоляция, есть много удобных вещей для пассажиров — от зарядок для гаджетов до интерактивных экранов.Читайте полный текст интервью >>>
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Ликсутов: средний возраст составов сократится до 10 лет
"За этот и следующий год в общей сложности придет еще около 660 новых вагонов метро, и возраст еще больше уменьшится – до 10 лет. По этому показателю московский метрополитен будет обладать самым молодым в Европе парком поездов, это будет выгодно отличать нас от всех крупных европейских и американских метрополитенов", - сказал Ликсутов.
2022-02-07T08:32
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общество, москва, максим ликсутов , московский метрополитен
08:32 07.02.2022 (обновлено: 10:32 07.02.2022)
Возраст вагонов метро Москвы сократился, заявил Ликсутов
Заммэра Москвы Ликсутов: возраст вагонов метро Москвы сократился за десять лет в два раза