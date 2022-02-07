https://ria.ru/20220207/metropoliten-1771397435.html

Возраст вагонов метро Москвы сократился, заявил Ликсутов

Возраст вагонов метро Москвы сократился, заявил Ликсутов - РИА Новости, 07.02.2022

Возраст вагонов метро Москвы сократился, заявил Ликсутов

Возраст вагонов московского метро сократился почти в два раза за последние 10 лет, сообщил в интервью РИА Новости заместитель мэра столицы по вопросам... РИА Новости, 07.02.2022

2022-02-07T08:32

2022-02-07T08:32

2022-02-07T10:32

общество

москва

максим ликсутов

московский метрополитен

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Возраст вагонов московского метро сократился почти в два раза за последние 10 лет, сообщил в интервью РИА Новости заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов."Средний возраст вагонов метро в Москве в 2010 году был 22,5 года, сегодня он составляет всего около 12 лет. Мы почти в два раза смогли уменьшить возраст вагонов метро — это ощутимая разница", - сказал Ликсутов.По его словам, в городе мэром запущена огромная программа обновления подвижного состава, акцент делается не только на метро, но и на все виды городского транспорта сразу.Он отметил, что в новых поездах комфортно и зимой, и летом, широкие двери, шумоизоляция, есть много удобных вещей для пассажиров — от зарядок для гаджетов до интерактивных экранов.Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20220207/vagony-1771395749.html

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Ликсутов: средний возраст составов сократится до 10 лет "За этот и следующий год в общей сложности придет еще около 660 новых вагонов метро, и возраст еще больше уменьшится – до 10 лет. По этому показателю московский метрополитен будет обладать самым молодым в Европе парком поездов, это будет выгодно отличать нас от всех крупных европейских и американских метрополитенов", - сказал Ликсутов. 2022-02-07T08:32 true PT1M21S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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общество, москва, максим ликсутов , московский метрополитен