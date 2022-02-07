https://ria.ru/20220207/metropoliten-1771396564.html
Ликсутов рассказал, как ремонтируют станции метрополитена
Ликсутов рассказал, как ремонтируют станции метрополитена - РИА Новости, 07.02.2022
Ликсутов рассказал, как ремонтируют станции метрополитена
Ремонт станций метрополитена в Москве проводят так, чтобы 30 лет никаких работ не требовалось, сообщил в интервью РИА Новости заместитель мэра столицы по... РИА Новости, 07.02.2022
2022-02-07T08:28
2022-02-07T08:28
2022-02-07T10:33
общество
городское хозяйство москвы
москва
максим ликсутов
московский метрополитен
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/09/1758288312_0:94:3308:1955_1920x0_80_0_0_6181e3715a5b439c09899aebbfd8971e.jpg
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Ремонт станций метрополитена в Москве проводят так, чтобы 30 лет никаких работ не требовалось, сообщил в интервью РИА Новости заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов."Станция "Рижская" ремонтируется уже достаточно давно. Такой длительный период связан с тем, что мы меняем там всю инфраструктуру, начиная от проводки, заканчивая эскалаторами. Эскалаторы меняем на самые современные, это дает нам возможность на каждой станции, что на "Рижской", что на "Новослободской", добавить еще по одному эскалатору", - сказал Ликсутов.По его словам, таким образом, пропускная способность этих станций будет увеличена на 30%."И мы сделаем всё так, чтобы следующие 30 лет уже к этим станциям капитально вообще не "прикасаться", - добавил заммэра.Читайте полный текст интервью >>>
https://ria.ru/20220207/vagony-1771395749.html
https://ria.ru/20220207/transport-1771395862.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/09/1758288312_289:0:3020:2048_1920x0_80_0_0_b6a21e21d027e97a44110d87a72c79e3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, городское хозяйство москвы, москва, максим ликсутов , московский метрополитен
08:28 07.02.2022 (обновлено: 10:33 07.02.2022)
Ликсутов рассказал, как ремонтируют станции метрополитена
Заммэра Ликсутов: ремонт станций метро проводят так, чтобы 30 лет работ не требовалось