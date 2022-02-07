https://ria.ru/20220207/metropoliten-1771396564.html

Ликсутов рассказал, как ремонтируют станции метрополитена

Ликсутов рассказал, как ремонтируют станции метрополитена - РИА Новости, 07.02.2022

Ликсутов рассказал, как ремонтируют станции метрополитена

Ремонт станций метрополитена в Москве проводят так, чтобы 30 лет никаких работ не требовалось, сообщил в интервью РИА Новости заместитель мэра столицы по... РИА Новости, 07.02.2022

2022-02-07T08:28

2022-02-07T08:28

2022-02-07T10:33

общество

городское хозяйство москвы

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максим ликсутов

московский метрополитен

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Ремонт станций метрополитена в Москве проводят так, чтобы 30 лет никаких работ не требовалось, сообщил в интервью РИА Новости заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов."Станция "Рижская" ремонтируется уже достаточно давно. Такой длительный период связан с тем, что мы меняем там всю инфраструктуру, начиная от проводки, заканчивая эскалаторами. Эскалаторы меняем на самые современные, это дает нам возможность на каждой станции, что на "Рижской", что на "Новослободской", добавить еще по одному эскалатору", - сказал Ликсутов.По его словам, таким образом, пропускная способность этих станций будет увеличена на 30%."И мы сделаем всё так, чтобы следующие 30 лет уже к этим станциям капитально вообще не "прикасаться", - добавил заммэра.Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20220207/vagony-1771395749.html

https://ria.ru/20220207/transport-1771395862.html

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общество, городское хозяйство москвы, москва, максим ликсутов , московский метрополитен