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В Кремле Макрона угостили мочеными яблоками с лангустинами
В Кремле Макрона угостили мочеными яблоками с лангустинами - РИА Новости, 07.02.2022
В Кремле Макрона угостили мочеными яблоками с лангустинами
Президента Франции Эммануэля Макрона в Кремле угощали мочеными яблоками с лангустинами и стейком из осетрины, а также вином из Усадьбы Дивноморское. РИА Новости, 07.02.2022
2022-02-07T23:33
2022-02-07T23:33
2022-02-07T23:40
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Президента Франции Эммануэля Макрона в Кремле угощали мочеными яблоками с лангустинами и стейком из осетрины, а также вином из Усадьбы Дивноморское.Как сообщили журналистам в пресс-службе президента РФ, в меню было семь блюд, причем горячее можно было выбрать из двух."Моченые яблоки с лангустином, равиоли со шпинатом, уха из пяти видов рыбы, шербет из имбиря, стейк из осетрины с птитимом или оленина с бататом и ежевикой, грушевый тарт с ванильным мороженым", - значится в меню.Вино было представлено "Усадьбой Дивноморское" - Шардоне и Ребо 2015 года.Переговоры президентов России и Франции затянулись, как передает корреспондент РИА Новости, Владимир Путин и Эммануэль Макрон общаются в Кремле уже шестой час.Планируется, что по окончании беседы лидеры выступят с заявлением перед прессой и ответят на вопросы журналистов.Из Москвы французский президент отправится в Киев, на вторник у него запланированы переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.
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РИА Новости
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РИА Новости
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владимир путин, эммануэль макрон, россия, франция, в мире, владимир зеленский, киев, украина
23:33 07.02.2022 (обновлено: 23:40 07.02.2022)
В Кремле Макрона угостили мочеными яблоками с лангустинами
В Кремле президента Макрона угощали мочеными яблоками с лангустинами и стейком из осетрины
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Президента Франции Эммануэля Макрона в Кремле угощали мочеными яблоками с лангустинами и стейком из осетрины, а также вином из Усадьбы Дивноморское.
Как сообщили журналистам в пресс-службе президента РФ, в меню было семь блюд, причем горячее можно было выбрать из двух.
"Моченые яблоки с лангустином, равиоли со шпинатом, уха из пяти видов рыбы, шербет из имбиря, стейк из осетрины с птитимом или оленина с бататом и ежевикой, грушевый тарт с ванильным мороженым", - значится в меню.
Вино было представлено "Усадьбой Дивноморское" - Шардоне и Ребо 2015 года.
Переговоры президентов России и Франции затянулись, как передает корреспондент РИА Новости, Владимир Путин
и Эммануэль Макрон
общаются в Кремле уже шестой час.
Планируется, что по окончании беседы лидеры выступят с заявлением перед прессой и ответят на вопросы журналистов.
Из Москвы
французский президент отправится в Киев
, на вторник у него запланированы переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским
.