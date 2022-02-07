https://ria.ru/20220207/makron-1771571070.html

В Кремле Макрона угостили мочеными яблоками с лангустинами

В Кремле Макрона угостили мочеными яблоками с лангустинами - РИА Новости, 07.02.2022

В Кремле Макрона угостили мочеными яблоками с лангустинами

Президента Франции Эммануэля Макрона в Кремле угощали мочеными яблоками с лангустинами и стейком из осетрины, а также вином из Усадьбы Дивноморское. РИА Новости, 07.02.2022

2022-02-07T23:33

2022-02-07T23:33

2022-02-07T23:40

владимир путин

эммануэль макрон

россия

франция

в мире

владимир зеленский

киев

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/07/1771547348_0:369:2983:2047_1920x0_80_0_0_237b5b0fa60be67df32b00bf68e63b1f.jpg

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Президента Франции Эммануэля Макрона в Кремле угощали мочеными яблоками с лангустинами и стейком из осетрины, а также вином из Усадьбы Дивноморское.Как сообщили журналистам в пресс-службе президента РФ, в меню было семь блюд, причем горячее можно было выбрать из двух."Моченые яблоки с лангустином, равиоли со шпинатом, уха из пяти видов рыбы, шербет из имбиря, стейк из осетрины с птитимом или оленина с бататом и ежевикой, грушевый тарт с ванильным мороженым", - значится в меню.Вино было представлено "Усадьбой Дивноморское" - Шардоне и Ребо 2015 года.Переговоры президентов России и Франции затянулись, как передает корреспондент РИА Новости, Владимир Путин и Эммануэль Макрон общаются в Кремле уже шестой час.Планируется, что по окончании беседы лидеры выступят с заявлением перед прессой и ответят на вопросы журналистов.Из Москвы французский президент отправится в Киев, на вторник у него запланированы переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

россия

франция

киев

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, эммануэль макрон, россия, франция, в мире, владимир зеленский, киев, украина